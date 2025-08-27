Chia sẻ video sai sự thật do tổ chức phản động đăng tải, người phụ nữ bị công an triệu tập

Theo thông tin từ Công an xã Đông Hưng (Hưng Yên), mới đây đơn vị đã phát hiện, xử lý 1 trường hợp công dân chia sẻ, phát tán video có nội dung xấu, độc, sai sự thật trên mạng xã hội.

Cụ thể, vào ngày 25/8, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Công an xã Đông Hưng phát hiện tài khoản Facebook "Ngan Pham" chia sẻ video có nội dung xấu độc, sai sự thật từ một trang Facebook của tổ chức phản động đăng tải.

Ngay khi phát hiện, Công an xã Đông Hưng khẩn trương triển khai biện pháp nghiệp vụ, xác minh danh tính chủ tài khoản Facebook trên.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ nhân của tài khoản trên là bà P.T.N (SN 1964, trú tại thôn Nam Quán, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Bà P.T.N làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, bà N. thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết, do nhận thức còn hạn chế, thiếu hiểu biết, không tìm hiểu kỹ nội dung trước nên bản thân đã chia sẻ video trên trang cá nhân.

Căn cứ việc bà N. lần đầu vi phạm, nhân thân tốt, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, Công an xã Đông Hưng đã tiến hành giáo dục, nhắc nhở, yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và viết bản cam kết không tái phạm.

Trước sự việc trên, Công an xã Đông Hưng khuyến cáo, người dân cần tự nâng cao nhận thức, kỹ năng sống, khả năng phân tích thông tin, chọn lọc kỹ nội dung trước khi đăng tải. Không chia sẻ lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng hoặc mang tính kích động, xuyên tạc sự thật, vu khống bôi nhọ cá nhân, tổ chức.