Chia sẻ nội dung xấu độc, sai sự thật, 2 chủ tài khoản Fecebook bị công an triệu tập

Ngày 23/8, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Công an xã Hồng Vũ phát hiện tài khoản Facebook "HoangtantbHoang" đã chia sẻ video có nội dung không đúng sự thật.

Công an xã Hồng Vũ làm việc với chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật.

Ngay sau khi phát hiện, Công an xã Hồng Vũ đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh danh tính chủ tài khoản Facebook trên. Qua xác minh, Công an xã Hồng Vũ xác định chủ nhân của tài khoản trên là chị H.T.T (SN 1985, trú tại thôn 1, xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên) và mời công dân đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, chủ tài khoản thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật khi chia sẻ thông tin sai sự thật do thiếu hiểu biết và nhận thức còn hạn chế.

Trước đó, vào ngày 20/8, Công an xã A Sào phát hiện tài khoản Facebook "Đ.T.M" đã chia sẻ 1 video với nội dung nội dung xấu, độc, sai sự thật liên quan đến việc ban hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực giao thông đô thị.

Công an xã A Sào làm việc với công dân Đ.T.M.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng công an nhanh chóng xác minh, làm rõ chủ tài khoản Facebook trên là bà Đ.T.M (SN 1975, trú tại thôn Lộng Khê 2, xã A Sào, tỉnh Hưng Yên).

Làm việc với cơ quan công an, bà M. cho biết, do thiếu hiểu biết và nhận thức còn hạn chế nên bản thân đã chia sẻ thông tin sai sự thật lên mạng xã hội...

Căn cứ vào việc 2 chủ tài khoản Facebook vi phạm lần đầu chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên cơ quan công an đã tiến hành giáo dục, nhắc nhở, yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và viết bản cam kết không tái phạm.