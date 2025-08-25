Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Chia sẻ nội dung xấu độc, sai sự thật, 2 chủ tài khoản Fecebook bị công an triệu tập

Thứ hai, 21:57 25/08/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thời gian qua, Công an các xã ở tỉnh Hưng Yên liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ video có nội dung xấu, độc, thông tin sai sự thật. Sau khi nắm được sự việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, làm rõ.

Ngày 23/8, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Công an xã Hồng Vũ phát hiện tài khoản Facebook "HoangtantbHoang" đã chia sẻ video có nội dung không đúng sự thật.

Chia sẻ nội dung xấu độc, sai sự thật, 2 chủ tài khoản Fecebook bị công an triệu tập- Ảnh 1.

Công an xã Hồng Vũ làm việc với chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật.

Ngay sau khi phát hiện, Công an xã Hồng Vũ đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh danh tính chủ tài khoản Facebook trên. Qua xác minh, Công an xã Hồng Vũ xác định chủ nhân của tài khoản trên là chị H.T.T (SN 1985, trú tại thôn 1, xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên) và mời công dân đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, chủ tài khoản thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật khi chia sẻ thông tin sai sự thật do thiếu hiểu biết và nhận thức còn hạn chế.

Trước đó, vào ngày 20/8, Công an xã A Sào phát hiện tài khoản Facebook "Đ.T.M" đã chia sẻ 1 video với nội dung nội dung xấu, độc, sai sự thật liên quan đến việc ban hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực giao thông đô thị.

Chia sẻ nội dung xấu độc, sai sự thật, 2 chủ tài khoản Fecebook bị công an triệu tập- Ảnh 2.

Công an xã A Sào làm việc với công dân Đ.T.M.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng công an nhanh chóng xác minh, làm rõ chủ tài khoản Facebook trên là bà Đ.T.M (SN 1975, trú tại thôn Lộng Khê 2, xã A Sào, tỉnh Hưng Yên).

Làm việc với cơ quan công an, bà M. cho biết, do thiếu hiểu biết và nhận thức còn hạn chế nên bản thân đã chia sẻ thông tin sai sự thật lên mạng xã hội...

Căn cứ vào việc 2 chủ tài khoản Facebook vi phạm lần đầu chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên cơ quan công an đã tiến hành giáo dục, nhắc nhở, yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và viết bản cam kết không tái phạm.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thông tin sai sự thật trong sự việc taxi công nghệ bị chặn xe, người đàn ông ở Thái Nguyên bị phạt

Thông tin sai sự thật trong sự việc taxi công nghệ bị chặn xe, người đàn ông ở Thái Nguyên bị phạt

Xử phạt thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Xử phạt thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Đưa thông tin sai sự thật lên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Đưa thông tin sai sự thật lên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Cùng chuyên mục

Cứu hộ kịp thời 5 ngư dân mắc kẹt giữa dòng lũ trên sông Lam

Cứu hộ kịp thời 5 ngư dân mắc kẹt giữa dòng lũ trên sông Lam

Thời sự - 33 phút trước

Chiều 25/8, ngay sau khi tiếp nhận thông tin khẩn cấp về việc 5 ngư dân bị mắc kẹt giữa dòng sông Lam do nước lũ dâng cao, chính quyền xã Lam Thành cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai phương án cứu hộ.

Quân đội chuẩn bị 5 máy bay và 15 tấn lương khô, thịt hộp cứu trợ miền Trung

Quân đội chuẩn bị 5 máy bay và 15 tấn lương khô, thịt hộp cứu trợ miền Trung

Thời sự - 1 giờ trước

Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Không quân chuẩn bị 5 máy bay; xuất cấp 13 tấn lương khô và 2 tấn thịt hộp cho Quân khu 4 để sẵn sàng giúp các địa phương hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của bão số 5 khi có yêu cầu.

Gần 2.600 người 'dính bẫy' nhóm cho vay lãi suất 'cắt cổ' hơn 600%/năm

Gần 2.600 người 'dính bẫy' nhóm cho vay lãi suất 'cắt cổ' hơn 600%/năm

Pháp luật - 4 giờ trước

Kết quả điều tra cho thấy, chỉ trong vòng 1 năm, nhóm đối tượng đã cho 2.598 người vay với 8.735 lượt vay, tổng số tiền lên tới 43,8 tỷ đồng.

Bão số 5 giật cấp 13 quần thảo Nghệ An – Hà Tĩnh, nhiều nơi tiếp tục mưa trắng trời

Bão số 5 giật cấp 13 quần thảo Nghệ An – Hà Tĩnh, nhiều nơi tiếp tục mưa trắng trời

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Bão số 5 mạnh cấp 11, giật cấp 13 đổ bộ đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh. Nhiều khu vực tiếp tục có mưa rất to do ảnh hưởng của bão.

Sau tuổi 35, có 5 con giáp bước vào giai đoạn 'thời tới cản không kịp'

Sau tuổi 35, có 5 con giáp bước vào giai đoạn 'thời tới cản không kịp'

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Những con giáp này phải đối diện với nhiều thử thách, đi qua tuổi thanh xuân lắm chông gai mới tìm thấy ánh sáng của thành công.

Công an Hà Nội xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, gây mất trật tự trong 2 buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành

Công an Hà Nội xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, gây mất trật tự trong 2 buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh không khí hân hoan, tự hào của hàng vạn người dân trong hai buổi tổng hợp luyện diễu binh, vẫn còn đó những hình ảnh "chưa đẹp" về ý thức cộng đồng. Công an TP Hà Nội cho biết đã và đang xử lý nghiêm các hành vi gây mất trật tự, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và mỹ quan của sự kiện trọng đại.

Danh sách chi tiết các địa điểm nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong ngày 25/8

Danh sách chi tiết các địa điểm nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong ngày 25/8

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Tin bão mới nhất: Bão số 5 mạnh cấp 14 - 15, áp sát đất liền Trung Bộ

Tin bão mới nhất: Bão số 5 mạnh cấp 14 - 15, áp sát đất liền Trung Bộ

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, trong 1 – 3 giờ tới, bão số 5 sẽ đi vào khu vực giáp ranh giữa Nam Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh với cường độ mạnh cấp 11 – 12, giật cấp 14 – 15.

Nutifood công bố nhà thầu cung cấp, sản xuất và lắp đặt kết cấu thép cho dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Nutifood công bố nhà thầu cung cấp, sản xuất và lắp đặt kết cấu thép cho dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Xã hội - 8 giờ trước

Ngày 22 tháng 08 năm 2025, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood chính thức công bố Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng là nhà thầu cung cấp, sản xuất và lắp đặt kết cấu thép cho dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Hà Nội: Phát hiện gần 100 kg ma túy ngụy trang trong rượu vang

Hà Nội: Phát hiện gần 100 kg ma túy ngụy trang trong rượu vang

Pháp luật - 9 giờ trước

Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng đang nhận 9 thùng hàng từ xe ô tô của công ty chuyển phát. Kiểm tra tại chỗ, phát hiện 8 thùng chứa 97,5kg ma túy tổng hợp được chia nhỏ, ngụy trang trong các bịch dung dịch rượu vang ngoại.

Xem nhiều

Tin bão mới nhất: Bão số 5 tiến về đất liền Trung Bộ, nơi nào tâm điểm mưa to?

Tin bão mới nhất: Bão số 5 tiến về đất liền Trung Bộ, nơi nào tâm điểm mưa to?

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, bão số 5 gây mưa rất lớn cho khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc của Quảng Trị. Lượng mưa đo được từ 200-400mm, cục bộ có nơi mưa vượt 700mm.

Tin bão mới nhất: Bão số 5 mạnh cấp 14 - 15, áp sát đất liền Trung Bộ

Tin bão mới nhất: Bão số 5 mạnh cấp 14 - 15, áp sát đất liền Trung Bộ

Thời sự
3 con giáp đón lộc trời, công việc thuận lợi ngay những ngày tuần đầu ‘tháng cô hồn’

3 con giáp đón lộc trời, công việc thuận lợi ngay những ngày tuần đầu ‘tháng cô hồn’

Đời sống
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Bão số 5 cường độ mạnh giật cấp 16, áp sát đất liền, Thủ đô có bị ảnh hưởng?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Bão số 5 cường độ mạnh giật cấp 16, áp sát đất liền, Thủ đô có bị ảnh hưởng?

Thời sự
Làm sổ đỏ lần đầu không được thiếu những loại giấy tờ nào?

Làm sổ đỏ lần đầu không được thiếu những loại giấy tờ nào?

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top