Chiếc bánh ăn sáng độc đáo, thơm ngon mà cách làm thì cực kỳ đơn giản!
Bạn nhất định phải thử, tôi tin chắc nó sẽ trở thành món ăn thường xuyên trong gia đình bạn!
Bánh chuối hạt dẻ này đã trở thành món khoái khẩu mới của tôi cho bữa sáng và trà chiều! Mỗi lần mở lò, mùi thơm ấm áp của chuối và bơ lan tỏa khắp nhà, chỉ riêng mùi thơm thôi cũng đủ khiến tôi thấy vui vẻ lắm rồi.
Kết cấu của nó thật sự tuyệt vời - ẩm và đặc, với vị ngọt của chuối thấm đẫm hoàn hảo vào từng miếng. Bánh mềm, dai, xen các loại hạt vừa mềm - giòn tan, không hề khô hay ngấy. Những lát chuối vàng nâu và hạt dẻ phủ bên trên không chỉ tăng thêm tính thẩm mỹ mà còn cực kỳ ngon! Tôi đã từng mang bánh đến chỗ làm, và những người đồng nghiệp thân thiết đã ăn ngấu nghiến ngay lập tức. Thậm chí có người còn hỏi tôi mua ở đâu nữa.
Điều tôi thích nhất ở món bánh này là nó chứa những nguyên liệu "bí mật tốt cho sức khỏe". Đường nâu tăng thêm hương vị, chuối mang lại vị ngọt tự nhiên, và lượng đường được kiểm soát tốt hơn nhiều so với bánh ngọt thông thường. Tôi thường dùng món bánh này khi thỉnh thoảng lên cơm thèm ăn hoặc chiêu đãi khi bạn bè bất ngờ đến thăm. Bởi vì nó là món ăn làm cực nhanh và dễ, chỉ cần trộn tất cả nguyên liệu và cho vào lò nướng là xong. Bánh nướng xong cực kỳ mịn màng khi cắt ra, và trông rất đẹp mắt. Bạn nhất định phải thử, tôi tin chắc nó sẽ trở thành món ăn thường xuyên trong gia đình bạn!
Nguyên liệu làm món bánh chuối hạt dẻ
160g bột mì ít gluten, 20g sữa bột, 3g bột nở, 1g muối biển, 2 quả trứng, 2 quả chuối, 50g bơ, 30g đường nâu, 10g đường trắng, một ít hạt dẻ đã luộc băm nhỏ (hoặc bạn cũng có thể dùng hạt dẻ cười), một ít các loại hạt khác như: hạt óc chó, nho khô... (tùy sở thích).
Cách làm món bánh chuối hạt dẻ
Bước 1: Bạn bóc bỏ vỏ chuối, cắt chừa lại 1/2 quả và chẻ đôi, để riêng. Sau đó bạn cho phần chuối còn lại vào âu trộn, dùng thìa nghiền nát thành hỗn hợp nhuyễn mịn. Đập 2 quả trứng vào hỗn hợp chuối nhuyễn và thêm 30g đường nâu. Nếu thích ngọt hơn, hãy thêm 10g đường trắng. Dùng phới lồng khuấy đều cho đến khi đường nâu tan hoàn toàn và các nguyên liệu hòa quyện hoàn toàn.
Bước 2: Cho bơ vào một chiếc bát rồi cho vào nồi hấp cách thủy ở lửa nhỏ hoặc lò vi sóng cho đến khi bơ tan chảy. Để bơ nguội bớt, sau đó đổ vào hỗn hợp bột chuối và khuấy đều. Tiếp theo, rây bột mì, sữa bột rồi thêm bột nở, trộn đều sau đó thêm muối và hạt dẻ băm nhỏ rồi tiếp tục dùng phới dẹt trộn đều hỗn hợp. Lưu ý bạn không nên trộn quá kỹ và lâu các nguyên liệu để tránh bột bị chai. Chỉ cần bạn trộn đều đến khi hòa quyện, không còn dấu vết bột khô hoặc vón cục.
Bước 3: Đổ bột vào khuôn đã lót giấy nến và dùng phới dàn phẳng trên bề mặt khuôn. Sau đó bạn đặt hai nửa quả chuối đã cắt lên trên, mặt cắt hướng xuống dưới, và nhẹ nhàng ấn chúng xuống khoảng 1/3 mặt bột để trang trí. Rắc thêm các loại trái cây khô yêu thích của bạn (có thể thay thế hạt dẻ bằng hạt óc chó, hạnh nhân, v.v...) để tăng thêm kết cấu và hương vị.
Bước 4: Đập nhẹ khuôn bánh xuống mặt phằng vài lần để loại bỏ bọt khí lớn. Bọc khuôn bằng màng bọc thực phẩm và để yên trong 10 phút cho bột nở phản ứng. Trong lúc đó, làm nóng lò nướng. Đặt bánh vào rãnh giữa và nướng ở 170°C trong 30 phút. Nếu bánh nhạt màu, tăng nhiệt lên 190°C và tiếp tục nướng trong khoảng 10 phút, cho đến khi có màu vàng nâu. Nếu xiên que tre vào bánh mà không rút bị dính bột nghĩa là bánh đã chín. Sau đó bạn lấy bánh ra, đợi nguội một chút rồi cắt lát mỏng và thưởng thức.
Thành phẩm món bánh chuối hạt dẻ
Với cách làm và nguyên liệu khá đơn giản, món bánh này là phiên bản hoàn hảo cho người lười và người mới bắt đầu tập làm bánh. Bạn cũng có thể mix thêm các loại hạt lành mạnh mà mình yêu thích, thêm chiết xuất vani thì hương vị càng tuyệt vời hơn! Tôi thực sự khuyên bạn nên thử!
Chúc bạn thành công và ngon miệng với món bánh chuối hạt dẻ!
