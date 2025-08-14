'Chiến sĩ quả cảm' lập kỷ lục vượt mốc 1 tỷ lượt xem

Chiến sĩ quả cảm vượt mốc 1 tỷ lượt xem trên Facebook, YouTube, TikTok, Zalo Video cùng nhiều nền tảng khác (Ảnh: Fanpage chương trình)

Theo số liệu từ VTVRatings (by NEO-TAM), tập 3 “Chiến Sĩ Quả Cảm” ghi nhận tổng lượng khán giả theo dõi trực tiếp không trùng lặp (REACH) lên tới 5.659.230 người, giữ vị trí Top 1 toàn quốc trong nhóm chương trình giải trí trên VTV3 từ 4–10/8/2025 (thứ Hai đến Chủ nhật).

Báo cáo số liệu từ Kantar Media Việt Nam (từ ngày 4/8 đến ngày 10/8), Tập 3 “Chiến Sĩ Quả Cảm” là chương trình truyền hình giải trí đang dẫn đầu cùng những con số rating ấn tượng phủ sóng đều đối với đa dạng tệp khán giả khác nhau tại 4 thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Con số ấn tượng góp phần khẳng định sức hút của chương trình. (Ảnh: Fanpage chương trình)

Đây là tuần thứ ba liên tiếp “Chiến Sĩ Quả Cảm” giữ ngôi vương rating trên VTV3, khẳng định sức hút mạnh mẽ và sự đồng hành của đông đảo khán giả.

Ở tập này, chương trình tái hiện hiện trường cháy nhà ống – một trong những dạng hỏa hoạn phổ biến và nguy hiểm hiện nay. Những tình huống kịch tính, nghẹt thở xen lẫn khoảnh khắc xúc động đã chạm đến trái tim người xem. Mỗi thử thách không chỉ kiểm chứng sức bền và bản lĩnh của nghệ sĩ tham gia, mà còn gửi gắm thông điệp về giá trị sự sống, niềm tin và sự trân trọng dành cho những người anh hùng thầm lặng – những chiến sĩ Công an nhân dân luôn sẵn sàng “Hy sinh thầm lặng – Gìn giữ bình yên”.

Bên cạnh những thành tích nổi bật trên, “Chiến Sĩ Quả Cảm” còn đạt Top 3 Chương trình giải trí được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội trong tuần qua. (Ảnh: Fanpage Chương trình)

"Chiến Sĩ Quả Cảm" là chương trình thực tế – giải trí tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân qua những thử thách kịch tính, giàu cảm xúc và đậm tính nhân văn. Các nghệ sĩ hóa thân thành “chiến sĩ” để xử lý các tình huống cứu hộ, chữa cháy, bảo vệ an ninh…, qua đó lan tỏa tinh thần quả cảm và sự hy sinh thầm lặng.

Chương trình phát sóng 20h Chủ nhật hằng tuần trên VTV3.