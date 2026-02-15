Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026

3 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.