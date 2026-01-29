Chọc hút dịch màng phổi thai nhi: Can thiệp đúng cách giúp 'giữ nhịp thở' cho sự sống non nớt

Trong những trường hợp dịch tích tụ nhiều, chọc hút dịch màng phổi thai nhi dưới hướng dẫn siêu âm được xem là biện pháp can thiệp quan trọng, giúp giảm chèn ép lồng ngực, hỗ trợ tuần hoàn và cải thiện cơ hội sống cho thai nhi.

Tràn dịch màng phổi thai nhi là tình trạng tích tụ bất thường dịch trong khoang màng phổi, bao quanh phổi của thai. Khi lượng dịch tăng lên, phổi bị chèn ép, không thể giãn nở bình thường, tim cũng có thể bị đẩy lệch và suy giảm chức năng bơm máu. Nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến suy tim thai, phù thai toàn thân, thậm chí đe dọa tính mạng thai nhi.

Tràn dịch màng phổi có thể đe dọa tính mạng thai nhi

Chọc hút dịch màng phổi thai nhi dưới siêu âm là gì?

Theo BSCKI. Vương Thị Bích Thủy - Bác sĩ Trung tâm Y học Bào thai, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), chọc hút dịch màng phổi thai nhi dưới siêu âm là thủ thuật can thiệp bào thai nhằm dẫn lưu lượng dịch bất thường tích tụ trong khoang màng phổi. Thủ thuật được thực hiện bằng kim chuyên dụng, đi qua thành bụng mẹ, tử cung và tiếp cận khoang màng phổi thai nhi dưới sự hướng dẫn trực tiếp của siêu âm.

Việc theo dõi hình ảnh thời gian thực giúp bác sĩ kiểm soát chính xác vị trí kim, lượng dịch được hút ra và kịp thời điều chỉnh thao tác nếu phát hiện bất thường, từ đó hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng cho cả mẹ và thai nhi. Can thiệp sớm trong tử cung giúp cải thiện chức năng phổi và tuần hoàn của thai.

Chọc hút dịch màng bụng thai nhi được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ Y học bào thai giàu kinh nghiệm

Khi nào cần can thiệp chọc hút dịch màng phổi thai nhi?

Không phải mọi trường hợp tràn dịch màng phổi đều cần can thiệp. Bác sĩ Thủy khuyến cáo, thủ thuật thường được chỉ định khi lượng dịch nhiều, gây chèn ép rõ rệt lên tim – phổi qua siêu âm; dịch tăng nhanh qua các lần theo dõi; thai có dấu hiệu suy tuần hoàn, giảm vận động hoặc xuất hiện phù thai. Một số trường hợp tràn dịch tiến triển còn có thể gây đa ối thứ phát, ảnh hưởng đến sức khỏe của thai phụ.

Ngược lại, với những thai có dị tật bẩm sinh nặng không thể can thiệp hoặc tiên lượng sống rất thấp, bác sĩ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chỉ định thủ thuật.

Bác sĩ chuyên khoa cần thực hiện thăm khám, chẩn đoán mức độ tràn dịch màng phổi trước khi chỉ định can thiệp điều trị

Lưu ý khi thực hiện chọc hút dịch màng phổi thai nhi dưới siêu âm

BSCKI. Vương Thị Bích Thủy cho biết: "Dưới hướng dẫn của siêu âm, bác sĩ đưa kim nhỏ vào khoang màng phổi thai nhi để hút dịch. Sau can thiệp, thai phụ được theo dõi sát tại bệnh viện từ 24–48 giờ nhằm phát hiện sớm các biến chứng như rỉ ối, co tử cung hay tái tích tụ dịch. Thai phụ cần theo dõi sát theo hướng dẫn của bác sĩ, tái khám đúng hẹn nhằm phát hiện sớm nguy cơ tái tích tụ dịch và đảm bảo an toàn cho thai nhi đến khi sinh."

Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec – Mở ra hy vọng sống cho thai nhi từ trong bụng mẹ

Trung tâm Y học Bào thai – Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) được định hướng phát triển theo mô hình khép kín toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế từ chẩn đoán – can thiệp – theo dõi thai kỳ - trong sinh và chăm sóc sau sinh.

Trung tâm quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành về Y học bào thai, Di truyền, Sản khoa giàu kinh nghiệm trong theo dõi và xử trí các ca bệnh phức tạp. Tất cả các trường hợp đều được hội chẩn liên chuyên khoa, xây dựng phác đồ can thiệp cá thể hóa, đảm bảo an toàn.

Trung tâm được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế với thiết bị máy siêu âm độ phân giải cao, hệ thống nội soi buồng ối công nghệ 4K, phòng thủ thuật vô trùng chuyên biệt cùng máy giải trình gene hỗ trợ chẩn đoán di truyền tiên tiến. Nhờ đó, các can thiệp bào thai được thực hiện với độ chính xác cao, giảm thiểu tối đa nguy cơ cho mẹ và thai nhi.

Năm 2024, Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec được Bộ Y tế cho phép triển khai thí điểm thực hiện 11 kỹ thuật can thiệp bào thai phức tạp bao gồm: nội soi buồng ối điều trị hội chứng truyền máu song thai bằng laser, điều trị hội chứng dải xơ buồng ối, truyền dịch điều trị thiểu ối, truyền máu cho thai nhi qua dây rốn, chọc hút dịch màng phổi – màng bụng thai nhi,… Qua đó, nhiều thai nhi đã được cứu sống và giảm thiểu nguy cơ di chứng sau sinh.

