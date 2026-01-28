Chọc hút dịch màng bụng thai nhi dưới siêu âm: Can thiệp kịp thời, nuôi dưỡng sự sống cho thai nhi

Trong đó, chọc hút dịch màng bụng thai nhi dưới siêu âm là kỹ thuật xâm lấn có kiểm soát, được chỉ định trong các trường hợp tràn dịch nhiều, phù thai hoặc nghi ngờ bệnh lý bào thai. Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec đã thực hiện thành công kỹ thuật chọc hút dịch màng bụng thai nhi, mang lại hy vọng cho rất nhiều gia đình.

Chọc hút dịch màng bụng thai nhi dưới siêu âm là gì?

Chọc hút dịch màng bụng thai nhi dưới siêu âm (fetal paracentesis) là một thủ thuật xâm lấn có kiểm soát, trong đó bác sĩ sử dụng kim chuyên dụng đưa qua thành bụng mẹ, vào tử cung và tiếp cận khoang bụng của thai nhi để hút bỏ lượng dịch dư thừa. Toàn bộ quá trình được thực hiện dưới hướng dẫn trực tiếp của siêu âm, giúp đảm bảo độ chính xác cao và hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương thai, bánh rau hay dây rốn.

Theo BSCKI. Vương Thị Bích Thủy - Bác sĩ Trung tâm Y học Bào thai, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), tràn dịch màng bụng thai nhi không đơn thuần là một bất thường hình ảnh trên siêu âm:"Dịch ổ bụng tích tụ quá nhiều có thể chèn ép các cơ quan nội tạng, làm suy giảm tuần hoàn, ảnh hưởng trực tiếp đến tim và phổi của thai nhi. Trong nhiều trường hợp, chọc hút dịch không chỉ giúp giảm áp lực mà còn đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán nguyên nhân bệnh lý bào thai."

Trường hợp nào cần áp dụng kỹ thuật này?

Thủ thuật này thường được chỉ định trong các trường hợp tràn dịch màng bụng thai nhi (fetal ascites) – tình trạng dịch tích tụ bất thường quanh gan, ruột, dạ dày. Đây có thể là biểu hiện đơn độc hoặc nằm trong bối cảnh phù thai toàn thân (hydrops fetalis) khi dịch xuất hiện đồng thời ở nhiều khoang như màng phổi, màng tim.

Tràn dịch màng bụng thai nhi có thể gây phù thai (hình ảnh: internet)

Ngoài mục tiêu điều trị, chọc hút dịch còn giúp lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ chẩn đoán các nguyên nhân tiềm ẩn như nhiễm trùng bào thai (CMV, toxoplasma, parvovirus B19…), rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, dị tật đường tiêu hóa, bệnh lý gan – mật hoặc nghi ngờ viêm phúc mạc phân su, xuất huyết ổ bụng.

BSCKI. Vương Thị Bích Thủy nhấn mạnh:"Trong những trường hợp dịch ổ bụng quá nhiều gây chèn ép phổi và tim, thủ thuật giúp cải thiện tuần hoàn và tạo điều kiện thuận lợi cho các can thiệp tiếp theo như truyền máu bào thai hoặc phẫu thuật trong tử cung. Việc hút dịch cũng hỗ trợ bác sĩ theo dõi diễn tiến bệnh, đánh giá tốc độ tái tích tụ dịch để điều chỉnh chiến lược điều trị phù hợp."

Chọc hút dịch màng bụng thai nhi dưới siêu âm có nguy hiểm không?

Chọc hút dịch màng bụng thai nhi dưới siêu âm là kỹ thuật đòi hỏi tay nghề cao và kinh nghiệm chuyên sâu về y học bào thai. Quy trình được thực hiện nghiêm ngặt qua nhiều bước, từ đánh giá trước thủ thuật đến theo dõi sau can thiệp.

Trong quá trình can thiệp, bác sĩ sử dụng kim chuyên dụng mảnh (20–22G), tiếp cận khoang phúc mạc thai nhi dưới sự theo dõi liên tục của siêu âm. Dịch được hút với mục đích giảm áp lực hoặc lấy mẫu xét nghiệm. Sau thủ thuật, thai nhi được siêu âm đánh giá nhịp tim, lượng dịch còn lại và phát hiện sớm các biến chứng.

Trung tâm Y học Bào thai có đủ cơ sở vật chất hiện đại, phòng mổ đạt chuẩn ISO 5 thực hiện can thiệp bào thai khó.

Trung tâm Y học Bào thai, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) là đơn vị chuyên sâu hàng đầu về y học bào thai, đủ điều kiện thực hiện các kỹ thuật can thiệp bào thai phức tạp, trong đó có chọc hút dịch màng bụng thai nhi dưới siêu âm.

Trung tâm được đầu tư hệ thống siêu âm hiện đại hàng đầu thế giới, bao gồm siêu âm 5D, Doppler màu thế hệ mới, cho phép phát hiện sớm và theo dõi chính xác các bất thường bào thai. Đặc biệt, Trung tâm quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực y học bào thai, luôn cập nhật các tiến bộ y khoa và phác đồ điều trị tiên tiến. Dưới sự dẫn dắt của TS. BS Nguyễn Thị Sim – Nữ bác sĩ có nhiều năm tu nghiệp tại Pháp, tiên phong đưa Y học Bào thai về Việt Nam, Trung tâm đã thực hiện can thiệp thành công nhiều ca khó.

Đặc biệt đến với Trung tâm Y học Bào thai, mẹ bầu còn được quản lý thai kỳ theo mô hình khép kín, phối hợp chặt chẽ với bác sĩ Khoa Sản – Sơ sinh – Hồi sức cấp cứu,… đảm bảo quá trình chăm sóc liên tục từ chẩn đoán trước sinh, can thiệp trong tử cung đến điều trị và theo dõi sau sinh.

Để được tư vấn chuyên sâu, thai phụ hãy liên hệ:

• Hotline Trung tâm: 086 865 0303

• Địa chỉ: Tầng 6 tòa B – Bệnh viện Đại học Phenikaa – Tổ 5 Hòe Thị, phường Xuân Phương, TP Hà Nội

• Website: https://phenikaamec.com/

Bệnh viện Đại học Phenikaa