Nội soi buồng ối dẫn lưu bàng quang thai nhi: Điều trị cho thai nhi tắc nghẽn đường tiết niệu dưới
Tắc nghẽn đường tiết niệu dưới ở thai nhi là một trong những bất thường bào thai nặng nề, có thể gây tổn thương thận không hồi phục, thiểu ối kéo dài và suy hô hấp nghiêm trọng sau sinh.
BSCKI. Vương Thị Bích Thủy - Bác sĩ Trung tâm Y học Bào thai Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) chia sẻ: "Trong những năm gần đây, nội soi buồng ối dẫn lưu bàng quang thai nhi được xem là giải pháp can thiệp bào thai tiên tiến, giúp giải phóng tắc nghẽn, bảo vệ chức năng thận và cải thiện cơ hội sống cho trẻ ngay từ trong bụng mẹ."
Hiểu đúng về kỹ thuật nội soi buồng ối dẫn lưu bàng quang thai nhi
Nội soi buồng ối dẫn lưu bàng quang thai nhi (Fetoscopic vesico-amniotic shunt placement) là kỹ thuật can thiệp bào thai hiện đại, thường được chỉ định cho các trường hợp tắc nghẽn đường tiểu dưới (LUTO – Lower Urinary Tract Obstruction). Kỹ thuật này sử dụng một ống dẫn lưu siêu nhỏ (shunt) để nối bàng quang thai nhi với khoang ối, cho phép nước tiểu thoát ra ngoài buồng ối thay vì ứ đọng trong bàng quang và hệ tiết niệu.
"Việc dẫn lưu kịp thời giúp giảm áp lực lên bàng quang – thận, hạn chế tổn thương thận tiến triển, đồng thời phục hồi lượng nước ối, tạo điều kiện cho phổi thai nhi phát triển bình thường." – BSCKI. Vương Thị Bích Thủy nhấn mạnh.
Khi nào cần thực hiện nội soi buồng ối dẫn lưu bàng quang thai nhi?
Nội soi buồng ối dẫn lưu bàng quang thai nhi được chỉ định trong những trường hợp LUTO nặng, có các dấu hiệu siêu âm điển hình như:
• Bàng quang giãn to bất thường (megacystis), thành bàng quang dày
• Thận hai bên ứ nước (hydronephrosis), có thể kèm dấu hiệu loạn sản thận
• Thiểu ối hoặc vô ối – cho thấy thai nhi không bài tiết được nước tiểu
• Dấu hiệu "keyhole sign" (hình ổ khóa) gợi ý tắc nghẽn niệu đạo sau
• Không kèm các dị tật nặng khác về não, tim hoặc bất thường nhiễm sắc thể nghiêm trọng
Trong những trường hợp này, nếu không can thiệp sớm, thai nhi có nguy cơ cao suy thận, thiểu sản phổi, suy hô hấp nặng sau sinh và tử vong sớm. Việc đặt ống dẫn lưu từ bàng quang ra buồng ối giúp cải thiện rõ rệt môi trường ối, bảo tồn chức năng thận còn lại và nâng cao cơ hội sống cho trẻ.
Thai nhi bao nhiêu tuần có thể can thiệp?
Thủ thuật nội soi buồng ối dẫn lưu bàng quang thai nhi thường được thực hiện từ tuần thai 16 đến 26 – giai đoạn phổi thai nhi đang phát triển mạnh và có khả năng hồi phục tốt nếu lượng nước ối được cải thiện.
Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp đều đủ điều kiện can thiệp. Trước khi thực hiện, thai phụ cần được sàng lọc kỹ các bất thường di truyền, nhiễm sắc thể và các dấu hiệu bất thường hình thái thai nhi, vì đây là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến tiên lượng sau can thiệp.
Quy trình nội soi buồng ối dẫn lưu bàng quang thai nhi
Tại Trung tâm Y học Bào thai Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), quy trình được tối ưu theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm:
• Đánh giá và tư vấn trước can thiệp: Thai phụ được siêu âm chuyên sâu để đánh giá tình trạng bàng quang, thận, phổi và lượng nước ối. Đồng thời, bác sĩ sẽ tư vấn chọc ối xét nghiệm di truyền nhằm loại trừ các bất thường nhiễm sắc thể. Gia đình được tư vấn đầy đủ về lợi ích, rủi ro và tiên lượng sau can thiệp.
• Khi bắt đầu thực hiện thủ thuật: Thai phụ được gây tê tại chỗ, sát khuẩn vùng bụng, theo dõi dấu hiệu sinh tồn. Thủ thuật được thực hiện trong phòng can thiệp vô khuẩn tuyệt đối, dưới sự hỗ trợ của hệ thống siêu âm hiện đại.
• Thực hiện đặt ống dẫn lưu: Dưới hướng dẫn siêu âm, bác sĩ đưa kim nhỏ xuyên qua thành bụng mẹ và tử cung vào buồng ối, sau đó đặt ống dẫn lưu từ bàng quang thai nhi ra buồng ối. Nước tiểu được dẫn lưu ra ngoài, giúp giảm áp lực hệ tiết niệu và phục hồi thể tích nước ối.
• Theo dõi sau thủ thuật: Thai phụ được theo dõi sát trong 24–48 giờ đầu để phát hiện sớm rỉ ối, co bóp tử cung hoặc nhiễm trùng. Siêu âm định kỳ giúp đánh giá vị trí shunt, lượng nước ối và sự phát triển của thận – phổi thai nhi.
Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực chẩn đoán trước sinh và can thiệp bào thai chuyên sâu, mang đến cơ hội sống và phát triển khỏe mạnh cho nhiều thai nhi mắc dị tật phức tạp ngay từ trong bụng mẹ.
Bệnh viện Đại học Phenikaa
