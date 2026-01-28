Người suy thận nên ăn hoa quả gì để tránh tăng kali, bảo vệ chức năng thận?
GĐXH - Người suy thận cần hiểu rõ loại hoa quả nào nên ăn và ăn với lượng bao nhiêu để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
Người suy thận cần lưu ý gì khi ăn hoa quả?
Thận có chức năng lọc máu và duy trì cân bằng nước – điện giải trong cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, các khoáng chất như kali, phốt pho dễ bị tích tụ, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Một số loại trái cây tuy giàu dinh dưỡng nhưng lại chứa hàm lượng kali hoặc phốt pho cao, không phù hợp với người suy thận. Ngoài ra, các loại quả nhiều đường cũng không phù hợp với người suy thận kèm đái tháo đường, vì có thể làm tăng đường huyết và ảnh hưởng đến quá trình điều trị.
Do đó, việc lựa chọn trái cây phù hợp đóng vai trò quan trọng trong chế độ dinh dưỡng cho người suy thận, giúp kiểm soát biến chứng và hỗ trợ điều trị lâu dài.
Người bệnh suy thận ăn quýt có tốt không?
Quýt có vị ngọt thanh, giàu vitamin C và chất xơ, tuy nhiên cũng chứa kali – khoáng chất cần được kiểm soát chặt chẽ ở người suy thận.
Việc người bệnh suy thận có ăn được quýt hay không còn phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, chỉ số kali máu và khẩu phần ăn tổng thể. Do đó, người bệnh không nên sử dụng tùy ý nếu chưa có tư vấn từ bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng thận.
Theo dữ liệu dinh dưỡng, trong 100g quýt Clementine có khoảng 177mg kali. So với nhiều loại trái cây khác như chuối, cam hay sầu riêng, hàm lượng kali trong quýt được đánh giá là tương đối thấp. Cụ thể, 177mg kali chỉ chiếm khoảng 4% nhu cầu kali khuyến nghị mỗi ngày của người trưởng thành khỏe mạnh, vì vậy không gây áp lực lớn lên cân bằng điện giải nếu ăn đúng cách.
Nhờ hàm lượng kali ở mức thấp, quýt không nằm trong nhóm trái cây cần hạn chế nghiêm ngặt đối với người phải kiểm soát kali trong chế độ ăn. Nếu sử dụng với lượng vừa phải, quýt vẫn có thể giúp bổ sung vitamin C và chất xơ mà không làm tăng đáng kể lượng kali nạp vào cơ thể.
Người bệnh suy thận ăn quýt như thế nào để an toàn?
Quýt thuộc nhóm trái cây họ cam quýt và vẫn chứa kali – khoáng chất cần được theo dõi ở người suy thận. Với người suy thận mạn chưa lọc máu hoặc đã ghép thận, đa số vẫn có thể ăn quýt nếu chỉ số kali máu đang ở mức cho phép.
Trong trường hợp xét nghiệm cho thấy kali máu tăng cao, chuyên gia dinh dưỡng sẽ hướng dẫn giới hạn lượng quýt phù hợp. Riêng người sau ghép thận cần tránh bưởi và nước ép bưởi do nguy cơ tương tác thuốc, trong khi quýt có thể sử dụng với lượng nhỏ theo tư vấn y tế.
Đối với người chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần, kali trong trái cây họ cam quýt có thể gây quá tải nếu ăn không kiểm soát. Vì vậy, người bệnh suy thận chỉ nên ăn khẩu phần nhỏ và không ăn kèm nhiều loại trái cây giàu kali trong cùng một ngày.
Để ăn quýt an toàn khi bị suy thận, người bệnh nên:
- Ăn lượng nhỏ, không ăn thường xuyên
- Không uống nước ép quýt
- Không ăn quýt cùng lúc với nhiều loại trái cây giàu kali khác
- Theo dõi chỉ số kali máu định kỳ
Khi cần lựa chọn trái cây ít kali hơn, người bệnh có thể ưu tiên nho, táo, nam việt quất hoặc nước ép từ các loại quả này.
Người bệnh suy thận nên ăn trái cây bao nhiêu là đủ?
Với người suy thận, lượng trái cây khuyến nghị thường là 100–200g/ngày, chia nhỏ thành các bữa phụ. Tránh ăn quá nhiều trong một lần vì có thể làm tăng kali máu hoặc đường huyết.
Người bệnh nên:
- Ưu tiên hoa quả chứa ít kali (< 200mg kali/100g)
Rửa kỹ, gọt bỏ lớp vỏ dày để hạn chế tồn dư thuốc bảo vệ thực vật
Ưu tiên trái cây tươi, hạn chế trái cây sấy khô, đóng hộp, ngâm đường do chứa nhiều natri, đường và chất bảo quản.
