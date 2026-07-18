Bậc thềm nhà có 2 cấp theo phong thủy ảnh hưởng ra sao đến tài lộc và vận khí gia đình?

Bậc thềm nhà 2 cấp

Phong thủy tam nguyên cho biết, bậc thềm nhà 2 cấp là kiểu thiết kế chỉ gồm 2 cấp bước từ sân lên nhà. Kiểu bậc này thường xuất hiện ở các công trình nhỏ, nhà cấp 4 hoặc những nơi bị hạn chế về diện tích chiều cao.

Trong xây dựng hiện đại, yếu tố thẩm mỹ và tiện dụng thường được ưu tiên. Tuy nhiên, xét theo phong thủy Á Đông, số bậc thềm lại mang ý nghĩa rất quan trọng.

Thềm nhà 2 bậc có tốt không?

Theo quy luật sinh – lão – bệnh – tử, số bậc thềm sẽ được tính theo vòng lặp này: 1 bậc: Sinh (tốt). 2 bậc: Lão (không tốt).

Bậc thềm nhà 2 cấp là kiểu thiết kế chỉ gồm 2 cấp bước từ sân lên nhà.

Như vậy, 2 bậc rơi vào cung "lão", tượng trưng cho sự già nua, trì trệ, thiếu phát triển. Điều này được cho là có thể ảnh hưởng đến tài vận chậm phát triển. Gia đạo thiếu sinh khí. Công việc có thể dễ gặp trì hoãn.

Có nên làm bậc thềm nhà 2 cấp?

Trong phong thủy Phùng Gia, không nên lựa chọn thềm 2 bậc nếu có thể điều chỉnh thiết kế, có thể chọn bậc tam cấp đá. Tuy nhiên, trong thực tế thi công thì nhà bị hạn chế chiều cao nền. Diện tích nhỏ, không đủ không gian làm thêm bậc. Muốn thiết kế tối giản, hiện đại. Khi đó, vẫn có thể làm 2 bậc nhưng cần áp dụng các phương pháp hóa giải.

Khi nào nên làm thềm nhà 2 bậc?

Nhà có nền không quá cao so với sân (chênh lệch khoảng 30–40cm). Gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ cần thềm thấp, an toàn.

Nhà ở khu vực ít mưa ngập, không cần nâng nền quá cao. Gia chủ mong muốn sự cân đối, đơn giản và hợp phong thủy.

Bậc thềm nhà nên làm mấy bậc?

Để trả lời cho câu hỏi bậc nhà nên làm mấy bậc, chúng ta cần dựa vào cách tính toán trong phong thủy để chọn ra được số bậc thềm phù hợp. Bên cạnh đó, số bậc thềm nhà sẽ có sự khác nhau giữa mỗi công trình xây dựng, phụ thuộc vào độ cao của thềm nhà so với nền sân.

Theo phong thủy Tam Nguyên, sân là nơi mà mọi người đi lại thường xuyên, muốn vào được bên trong nhà thì các thành viên phải đi qua khu vực sân. Để ứng với quy luật sinh – bệnh – lão – tử thì sân = sinh, bậc thềm 1 = lão, bậc thềm 2 = bệnh, bậc thềm 3 = tử, thềm nhà = sinh.

Dựa theo cách tính như trên thì sân và nhà đều mang bậc sinh vô cùng may mắn. Như vậy, nhà có 3 bậc thềm là tốt nhất.

Trường hợp gia chủ muốn không gian hài hòa thì cũng có thể xây 5 bậc thềm. Còn các công trình như đền, chùa thường có 7 hoặc 9 bậc để tạo sự tôn nghiêm, trang trọng.

Cách xử lý thềm nhà 2 bậc

Cách 1: Xây thêm 1 bậc giả ở dưới sân khoảng 1 vài centimet để cùng với 2 bậc ban đầu tạo thành bậc tam cấp. Đây là cách mà có một số người vẫn làm.

Đảm bảo chiều cao mỗi bậc 15 – 18cm, chiều rộng bậc 25 – 30cm để dễ bước. Sử dụng vật liệu chống trơn trượt để an toàn.

Cách này không đạt thẩm mỹ và bất tiện cho việc đi lại do chiều cao bậc giả thấp, dễ bị va vấp, chưa kể cao 1 vài centimet thì khó có thể gọi là bậc.

Cách 2: Gỡ bỏ bậc thứ nhất đi, đo chiều cao từ sân lên hiên nhà và chia thêm 2 bậc nữa. Hai 2 bậc mới này + hiên nhà = 3 bậc.

Cách này không tốn kém mấy mà cho sự ổn định về lâu dài, lại có tính thẩm mỹ hơn so với cách 1 dù chiều cao của bậc thấp hơn so với ban đầu một chút nhưng không ảnh hưởng nhiều.

Cách 3: Phá bỏ luôn bậc thứ nhất chỉ để 1 bậc bước từ sân lên hiên nhà (Thềm nhà 1 bậc). Cách này khả thi nếu chiều cao 1 bậc không vượt quá bước chân người và thuận tiện cho đi lại.

Một số lưu ý khi xây dựng thềm nhà 2 bậc

Đảm bảo chiều cao mỗi bậc 15 – 18cm, chiều rộng bậc 25 – 30cm để dễ bước. Sử dụng vật liệu chống trơn trượt để an toàn.

Nên thiết kế thềm rộng hơn cửa chính từ 30 – 60cm để tạo sự cân đối. Kết hợp thêm tiểu cảnh, đèn trang trí để tăng tính thẩm mỹ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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