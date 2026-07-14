Đặt ngay 4 vật phẩm này trên bàn làm việc để may mắn, thăng tiến vù vù

Những đồ vật để trên bàn làm việc mang lại may mắn

Chậu cây cảnh

Chậu cây cảnh là đồ vật để trên bàn làm việc được nhiều người lựa chọn nhất. Những chậu cây cảnh không chỉ góp phần thanh lọc không khí, điểm tô sắc xanh mà còn "hút tài lộc" cho bàn làm việc của bạn.

Theo phong thủy Phùng Gia, một số loại cây cảnh như: cây thanh tâm, hồng môn, vạn thiên thanh, thường xuân, thủy tiên, hoàng kim cát, phát tài, thủy cúc, trầu bà đế vương, bạch mã hoàng tử… sẽ mang lại tài lộc, thuận lợi trên đường công danh cho chủ nhân. Chính vì vậy bạn có thể tận dụng điều này để bài trí nội thất văn phòng cho phù hợp.

Bể cá mini

Bên cạnh chậu cây xanh thì một bể cá mini cũng là đồ vật để trên bàn làm việc góp phần mang đến sự sinh động, đồng thời đem lại may mắn khi đặt trên bàn làm việc.

Bên cạnh chậu cây xanh thì một bể cá mini cũng là đồ vật để trên bàn làm việc góp phần mang đến sự sinh động, đồng thời đem lại may mắn khi đặt trên bàn làm việc.

Nuôi cá cảnh là thú vui tao nhã giúp cân bằng tinh thần, mang bạn đến gần thiên nhiên hơn, tạo nguồn cảm hứng trong công việc.

Quả cầu phong thủy

Chúng ta biết đến quả cầu phong thủy như một vật mang lại sự thông tuệ, uyên bác. Hầu như những chính trị gia, doanh nhân và nhiều tầng lớp trí thức khác như luật sư, bác sĩ… đều đặt trên bàn làm việc của mình một quả cầu phong thủy. Người xưa quan niệm hình dáng tròn đầy của quả cầu tượng trưng cho sự trôi chảy, thông suốt trong công việc cũng như các mối quan hệ xã hội.

Tượng linh vật

Nếu bàn làm việc của bạn quá nhỏ, không đủ chỗ để trồng chậu cảnh hay bể cá thì có thể chọn cho mình một biểu tượng linh vật phong thủy.

Nếu bàn làm việc của bạn quá nhỏ, không đủ chỗ để trồng chậu cảnh hay bể cá thì có thể chọn cho mình một biểu tượng linh vật phong thủy.

Những biểu tượng được biết đến nhiều nhất để thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp bao gồm: Cá chép hóa rồng, kỳ lân, cóc ngậm tiền, rùa đầu rồng, ngựa phi nước đại…

Loại tượng linh vật được chọn cần có sự hài hòa về kích cỡ, màu sắc và chất liệu để tránh tương khắc. Khi được tư vấn kỹ càng, bạn sẽ an tâm trưng bày linh vật để mang lại may mắn cũng như xua đuổi tà khí bên mình.

Cách bố trí bàn làm việc hợp phong thủy

Bàn hướng ra cửa: Khi chọn phòng làm việc, bạn cần xem xét kỹ để phương và vị hợp với tuổi của mình. Bàn làm việc phải luôn hướng ra cửa nhưng không đối diện cửa ra vào.

Đây là cách giúp bạn luôn tỉnh táo, thông minh và làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, cách bài trí này chỉ phù hợp khi bạn được làm một người một phòng và phía sau bàn không có cửa sổ.

Điểm tựa sau lưng: Sau lưng ngồi phải lấy tường làm "sơn" (núi) tựa, gọi là "lạc sơn". Cách sắp xếp này làm cho người ngồi có nhiều "quý nhân" giúp đỡ, đồng nghiệp thân thiện, sự nghiệp thăng tiến. Do đó, vị trí ngồi quay mặt vào tường rất "kỵ".

Khi chọn phòng làm việc, bạn cần xem xét kỹ để phương và vị hợp với tuổi của mình. Bàn làm việc phải luôn hướng ra cửa nhưng không đối diện cửa ra vào.

Bàn làm việc không nên kê sát đối diện với cửa sổ, bởi bàn "vọng không" (nhìn ra ngoài trời) về mặt phong thuỷ là không phù hợp.

Mà cho dù gạt yếu tố phong thuỷ ra, thì chỉ riêng về mặt môi trường, kê bàn sát với cửa sổ, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ dễ làm cho người ta phân tâm, không chú ý vào được việc làm việc trí óc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, ta có thể kê bàn hơi lệch khỏi cửa sổ vẫn được.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Vị trí "vàng" đặt thùng rác giúp kích hoạt tài lộc cho gia chủ GĐXH - Thùng đựng rác là vật dụng được dùng để lưu trữ các loại rác thải. Theo phong thủy chất bẩn trong đó không tốt cho sự may mắn và tài lộc. Vậy phong thủy thùng rác nên đặt ở vị trí nào? Hãy đọc bài viết này.