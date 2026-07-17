Thanh tẩy phòng ngủ bằng nguyên liệu tự nhiên: Bí quyết ngủ ngon, hút tài lộc

Dùng chanh

Sử dụng chanh và muối được xem là mẹo phong thủy đổi vận đơn giản mà nhiều người áp dụng từ xưa cho tới nay.

Chanh và muối được sử dụng như sau: Cắt chanh thành bốn phần mà không tách hoàn toàn và rắc muối vào bên trong.

Cách thực hiện đó là ngay trong phong ngủ nhà mình, bạn hãy đặt một quả chanh và muối trắng dưới gầm giường có thể giúp bạn tẩy sạch năng lượng tiêu cực. Đặt nó dưới gầm giường và để ở đó cho đến khi muối kết tinh mới thay sang quả khác.

Hành tây

Phong thủy Tam Nguyên cho hay, một cách thanh tẩy năng lượng xấu trong phòng ngủ khác mà bạn có thể chưa biết đến đó là sử dụng hành tây.

Hành tây có thể có mùi khó chịu nhưng lợi ích của việc đặt hành tây trên tủ đầu giường hoặc gần giường của bạn khi bạn ngủ là vô cùng lớn.

Hành tây có thể có mùi khó chịu nhưng lợi ích của việc đặt hành tây trên tủ đầu giường hoặc gần giường của bạn khi bạn ngủ là vô cùng lớn.

Hành tây được cho là có khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực, vì vậy nếu bạn đang ở trong trạng thái thường xuyên trì trệ, mệt mỏi hãy đặt một củ hành bên cạnh khi ngủ để chuyển bất kỳ cảm xúc xấu nào từ bạn sang hành tây. Khi đó mỗi khi thức dậy bạn sẽ vui vẻ và tích cực hơn.

Quả trứng

Bạn có có thể loại bỏ năng lượng tiêu cực, giúp hào quang của bạn khi đang ngủ càng sáng rõ hơn bằng một quả trứng.

Để sử dụng trứng phát huy tối đa khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực, bạn có thể đập nó vào cốc nước, sau đó đặt cốc nước này dưới gầm giường. Điều này có thể hút năng lượng tiêu cực từ bạn và căn phòng khi bạn ngủ, nhờ đó hào quang của bạn sẽ tỏa sáng hơn, ngủ ngon hơn.

Một cốc nước

Bạn cũng có thể để cốc nước ở đầu giường hoặc gầm giường để hấp thụ năng lượng tiêu cực. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy lấy chiếc ly nước dưới gầm giường và đổ những thứ bên trong cùng với năng lượng không mong muốn xuống cống.

Bạn cũng có thể để cốc nước ở đầu giường hoặc gầm giường để hấp thụ năng lượng tiêu cực.

Trong phong thủy, nước đại diện cho sự sống, sự luân chuyển, dòng chảy của năng lượng và tài lộc. Nó còn biểu trưng cho sự mềm mại, linh hoạt và khả năng thích nghi. Khi được đặt đúng cách, yếu tố Thủy có thể mang lại sự bình yên, thư thái và thịnh vượng.

Việc đưa nước vào phòng ngủ thường được xem là cách để cân bằng năng lượng âm dương, tạo ra một không gian hài hòa và dễ chịu.

Hơn nữa, nước cũng gắn liền với dòng chảy tài lộc và sự phát triển. Theo quan niệm phong thủy, nước luân chuyển tượng trưng cho tiền bạc và cơ hội trôi chảy vào nhà. Tuy nhiên, trong phòng ngủ, yếu tố này cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh gây ra sự xáo trộn hoặc thất thoát.

Pha lê

Đặt pha lê dưới gối để bảo vệ bạn khỏi những điều tiêu cực cũng là một cách hay mà bạn có thể áp dụng.

Pha lê có đặc tính kỳ diệu giúp đưa bạn vào không gian tràn đầy năng lượng phù hợp. Có rất nhiều loại pha lê khác nhau để bạn lựa chọn và những gì bạn sử dụng tùy thuộc vào năng lượng tiêu cực mà bạn muốn chặn.

Đặt pha lê dưới gối để bảo vệ bạn khỏi những điều tiêu cực cũng là một cách hay mà bạn có thể áp dụng.

Ví dụ, thạch anh tím xua tan tiêu cực đồng thời thể hiện sức mạnh và lòng can đảm. Thạch anh hồng làm giảm căng thẳng và thúc đẩy quá trình chữa lành cảm xúc, trong khi labradorite thanh lọc năng lượng và mở các luân xa của bạn...

Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt thạch anh hồng ở góc Tây Nam phòng ngủ để mang lại năng lượng tốt cho mối quan hệ của bạn.

Nón thông

Đẩy lùi năng lượng tiêu cực và bệnh tật bằng nón thông cũng là một cách nhiều người đang ứng dụng.

Nón thông không chỉ dùng để tạo hương thơm dễ chịu trong nhà bạn vào dịp lễ. Treo một cái phía trên giường cũng có thể giúp bạn tránh xa bệnh tật. Tốt cho sức khỏe và mang nhiều năng lượng may mắn.

Không để gương trong phòng ngủ

Phong thủy Phùng Gia cho biết, một trong những điều lưu ý đó là không nên đặt gương đối diện với giường vì chúng mang lại năng lượng tiêu cực.

Gương trong phong thủy mang nhiều ý nghĩa và nếu đặt không đúng cách có thể mang lại những ảnh hưởng tiêu cực. Nếu đặt sai vị trí, nó có thể tạo ra năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận của gia chủ.

Gương là một vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình, không chỉ có tác dụng phản chiếu hình ảnh mà còn có khả năng khuếch tán ánh sáng, tạo cảm giác không gian rộng rãi hơn.

Tuy nhiên, việc gương để trong phòng ngủ cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Về mặt khoa học, hình ảnh phản chiếu trong gương có thể gây xao nhãng, đặc biệt là vào ban đêm, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ví dụ, khi bạn tỉnh giấc giữa đêm, hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương có thể khiến bạn giật mình, khó ngủ lại.

Về mặt phong thủy Phùng Gia, gương trong phong thủy mang nhiều ý nghĩa và nếu đặt không đúng cách có thể mang lại những ảnh hưởng tiêu cực. Nếu đặt sai vị trí, nó có thể tạo ra năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận của gia chủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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