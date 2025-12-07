Chọn giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 8/12 - 14/12 để mang tài lộc về nhà

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Khung giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 10 âm lịch 2025 - ngày mai 4/12 để cầu linh ứng hiệu quả GĐXH – Ngày Rằm tháng 10 âm lịch 2025 sẽ vào ngày mai – ngày 4/12 dương lịch. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người nên chọn giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 10 sau và nên nhớ các điều kiêng kỵ dưới đây để khẩn cầu mọi điều linh ứng.

1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ 2 ngày 8/12/2025

Âm lịch: 19/10/2025 tức ngày Tân Hợi, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các giờ hoàng đạo trong ngày có thể tham khảo là giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành:

+ Nhâm Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Giáp Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Ất Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Tân Hợi; tức Can sinh Chi (Kim, Thủy) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục. Xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ.

Chuyên gia khuyên mọi người chọn hướng xuất hành tốt trong ngày 8/12 là hướng Tây Nam để mọi việc thuận lợi, gia tăng tài lộc; tránh xuất hành hướng xấu Đông Bắc.

Ngoài ra, bạn lưu ý chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

Ngày 8/12 là ngày tốt, thực hiện các công việc thuận lợi, có thể là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gả, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, cắt áo, làm thủy lợi.

Lễ động thổ. Ảnh minh họa

2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 9/12/2025

Âm lịch: 20/10/2025 tức ngày Nhâm Tý, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Quý Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Bính Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Mậu Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Tý; tức Can Chi tương đồng (Thủy) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ.

Chuyên gia phong thủy khuyên mọi người chọn hướng xuất hành là hướng Nam và hướng Tây để đem lại may mắn, tài lộc. Cùng với đó, lưu ý giờ xuất hành Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ 4 ngày 10 /12/2025

Âm lịch: 21/10/2025 tức ngày Quý Sửu, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Giáp Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Ất Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Đinh Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Canh Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Sửu; tức Chi khắc Can (Thổ, Thủy) – ngày xấu. Để hóa giải, tiến hành các việc được thuận lợi, may mắn và tài lộc, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Đông Nam và Tây Bắc. Ngoài ra, chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

Ngày này khởi công tạo tác mọi việc đều tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gả. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại, xuất hành.

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 11/12/2025

Âm lịch: 22/10/2025 tức ngày Giáp Dần, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Mậu Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Kỷ Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Tân Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Dần; tức Can Chi tương đồng (Mộc) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Đông Bắc và Đông Nam. Cùng với đó, mọi người nên chọn các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát). Ngày này mọi việc được thuận lợi; hôn nhân, cưới gả đều tốt. Công danh khoa cử đỗ đạt cao.

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 12/12/2025

Âm lịch: 23/10/2025 tức ngày Ất Mão, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Chọn giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo các giờ hoàng đạo:

+ Mậu Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Kỷ Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Quý Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Mão; tức Can Chi tương đồng (Mộc), là ngày cát.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục. Xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.

Theo chuyên gia, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt ngày 12/12 là hướng Tây Bắc và Đông Nam. Ngoài ra, lưu ý chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 13/12/2025

Âm lịch: 24/10/2025 tức ngày Bính Thìn, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Canh Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Nhâm Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Quý Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Bính Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Bính Thìn; tức Can sinh Chi (Hỏa, Thổ) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kị mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.

Hướng xuất hành

- Hỷ thần (hướng thần may mắn) - TỐT: Hướng Tây Nam

- Tài thần (hướng thần tài) - TỐT: Hướng Đông

Ngoài ra, mọi người nên lưu ý chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ). Ngày này có Sao Đê Đại Hung, không có việc nào hợp với ngày này nên nếu tiến hành các công việc trọng đại, mọi người nên chọn sang ngày khác.

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành ngày chủ nhật 14/12/2025

Âm lịch: 25/10/2025 tức ngày Đinh Tỵ, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Giáp Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Bính Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Đinh Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Tỵ; tức Can Chi tương đồng (Hỏa) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Tỵ lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim cục. Xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý.

Theo chuyên gia phong thủy, hướng xuất hành tốt trong ngày 14/12 nên chọn là hướng Nam và hướng Đông để mang lại may mắn, tài lộc. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để đi lại, làm việc thuận lợi: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

Ngày này khởi công tạo tác mọi việc đều tốt, nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gả, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, cắt áo.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.