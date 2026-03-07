Hiện tượng người sắp chết chảy nước mắt có đáng lo không? Nên làm gì khi gặp tình huống này?

Góc nhìn tâm linh

Từ xa xưa, trong quan niệm dân gian và các hệ thống tín ngưỡng Á Đông, hiện tượng người sắp chết chảy nước mắt không đơn thuần là phản ứng sinh học, mà còn ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa tâm linh sâu sắc.

Nước mắt ở khoảnh khắc cận kề sinh tử thường được xem như lời tiễn biệt cuối cùng, một sự giã từ âm thầm nhưng đầy xúc động của linh hồn trước khi rời khỏi thế gian.

Nhiều người tin rằng, lúc sắp qua đời, thần thức của con người vẫn còn tỉnh táo đôi phần và cảm nhận rõ ràng được sự hiện diện của người thân, nỗi luyến tiếc cuộc đời, hoặc thậm chí những điều còn dang dở.

Những cảm xúc mãnh liệt đó có thể được thể hiện qua giọt nước mắt, như một cách giao tiếp cuối cùng giữa linh hồn và thế giới hữu hình. Đây cũng là lý do khiến nhiều người thân cảm thấy nghẹn ngào khi tận mắt chứng kiến người chết chảy nước mắt – như thể người mất vẫn đang cảm nhận, vẫn đang lưu luyến cuộc sống và những người yêu thương.

Trong Phật giáo và nhiều truyền thống tâm linh khác, nước mắt nơi cận tử đôi khi còn được xem là biểu hiện của sự thức tỉnh – khi linh hồn trở nên thanh tịnh và buông bỏ được mọi phiền lụy trần thế.

Giọt lệ cuối cùng có thể là sự hối hận, sự từ bi, hay thậm chí là sự giải thoát. Theo đó, tại sao người chết lại chảy nước mắt không phải là câu hỏi đáng sợ, mà là một thông điệp nhắc nhở người sống cần biết trân trọng sự sống và tích đức hành thiện để chuẩn bị cho một kiếp sau tốt đẹp hơn.

Dưới góc nhìn tâm linh, nước mắt của người sắp mất không phải điều ngẫu nhiên. Đó là lời nhắn nhủ thầm lặng, là sự kết nối cuối cùng giữa hai thế giới – nơi mà cảm xúc, tâm nguyện và niềm tin vượt lên trên mọi giới hạn của thân xác.

Góc nhìn y học

Từ góc độ khoa học, hiện tượng người sắp chết chảy nước mắt được xem là một phản ứng sinh lý tự nhiên khi cơ thể đang trải qua quá trình hấp hối – giai đoạn chuyển tiếp cuối cùng giữa sự sống và cái chết. Dưới đây là những lý giải cụ thể từ y học:

Hoạt động thần kinh và tuyến lệ chưa ngừng hoàn toàn

Khi cơ thể bước vào trạng thái suy kiệt hoàn toàn, các cơ quan lần lượt ngừng hoạt động, nhưng không phải tất cả đều dừng cùng lúc.

Trên thực tế, có những chức năng tự động – như nhịp thở, phản xạ nuốt hoặc tiết dịch – vẫn tiếp tục trong một khoảng thời gian ngắn sau khi ý thức đã mờ dần.

Tuyến lệ là bộ phận thuộc hệ thần kinh tự chủ, có chức năng sản xuất nước mắt để giữ ẩm và bảo vệ mắt.

Khi não bộ vẫn còn hoạt động yếu ớt, dù chỉ là ở mức tối thiểu, tuyến lệ có thể tiếp tục tiết nước mắt – đặc biệt khi có kích thích từ bên ngoài như ánh sáng mạnh, gió, hoặc tiếp xúc cơ học (tay người thân vuốt mắt, lau mặt...).

Đây là cơ sở sinh học lý giải tại sao người chết lại chảy nước mắt ngay cả sau khi tim ngừng đập một thời gian ngắn.

Thêm vào đó, trong nhiều trường hợp, người hấp hối vẫn có thể cảm nhận được môi trường xung quanh, mặc dù không thể phản ứng bằng lời nói hay cử động. Những cảm xúc dồn nén cuối cùng, kết hợp với hoạt động sót lại của hệ thần kinh, có thể kích thích tuyến lệ hoạt động như một phản xạ cuối đời – để rồi nước mắt rơi xuống như một cách tiễn biệt trần thế đầy xúc động.

Hiện tượng này không hiếm gặp trong thực tế, và thường được các bác sĩ, y tá chứng kiến ở những bệnh nhân giai đoạn cuối. Tuy nhiên, đối với người thân, khoảnh khắc người sắp chết chảy nước mắt luôn khiến họ cảm thấy đau lòng, vì họ tin rằng đó là giọt lệ của sự tiếc nuối, tình cảm hoặc lời từ biệt chưa kịp nói ra.

Phản xạ cảm xúc tiềm thức

Một lý do sâu xa giải thích tại sao người sắp chết chảy nước mắt chính là phản xạ cảm xúc xuất phát từ tiềm thức. Khi một người bước đến ngưỡng cuối cùng của sự sống, họ có thể không còn khả năng nói chuyện hay cử động rõ ràng, nhưng tâm trí vẫn có thể lưu giữ cảm xúc – đặc biệt là nỗi đau, sự tiếc nuối, hoặc tình cảm dành cho những người thân yêu.

Những cảm xúc này, dù không được biểu đạt bằng lời nói, vẫn có thể biểu lộ qua nước mắt như một phản ứng tiềm thức cuối cùng của cơ thể.

Nhiều nghiên cứu y học và tâm lý học hiện đại cho thấy, con người dù trong trạng thái hôn mê sâu hoặc hấp hối vẫn có thể cảm nhận được âm thanh, sự đụng chạm và tình cảm xung quanh.

Khi người thân nắm tay, gọi tên hoặc bày tỏ tình cảm, tiềm thức của người sắp mất có thể được đánh thức, từ đó tạo ra phản ứng cảm xúc mạnh mẽ. Và nước mắt – dù chỉ là vài giọt – có thể chính là minh chứng cho sự xúc động âm thầm đó.

Một số bác sĩ chuyên chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối còn gọi đây là "giọt lệ vĩnh biệt" – thể hiện sự kết nối cảm xúc cuối cùng giữa người sắp rời xa cõi đời và những người ở lại.

Chính điều này cũng lý giải phần nào tại sao người chết lại chảy nước mắt, bởi đó có thể là tàn dư của phản xạ tình cảm chưa kịp phai mờ khi sự sống vừa chấm dứt.

Hiện tượng này có đáng lo không? Nên làm gì khi gặp?

Khi chứng kiến người sắp chết chảy nước mắt, nhiều người không khỏi bối rối, lo lắng và thậm chí sợ hãi.

Tuy nhiên, từ góc nhìn khoa học lẫn tâm linh, đây không phải là hiện tượng bất thường hay mang điềm báo xấu như một số người vẫn nghĩ.

Đó có thể đơn giản là phản ứng sinh học cuối cùng của cơ thể, hoặc là dấu hiệu cho thấy linh hồn vẫn còn cảm nhận được sự hiện diện và tình cảm của người thân trước khi từ giã cõi đời.

Nếu bạn từng đặt câu hỏi tại sao người chết lại chảy nước mắt, thì câu trả lời đôi khi nằm ở chính tình cảm sâu sắc giữa người sống và người sắp mất. Những giọt nước mắt ấy có thể là sự phản ánh của tình thân, nỗi tiếc nuối, hoặc thậm chí là lời cảm ơn thầm lặng.

Điều quan trọng không phải là lo sợ, mà là nên biết cách ứng xử sao cho trọn nghĩa trọn tình trong thời khắc thiêng liêng ấy. Khi gặp hiện tượng này, bạn nên giữ cho không gian xung quanh thật yên tĩnh, ấm áp và đầy sự yêu thương.

Nếu có thể, hãy nắm tay người sắp lìa xa, nói lời yêu thương, tha thứ hoặc cảm ơn – điều mà đôi bên còn chưa kịp nói trong cuộc sống. Đồng thời, có thể tụng kinh, niệm Phật hoặc mời thầy tâm linh đến hỗ trợ giúp người sắp mất ra đi trong an lành.

