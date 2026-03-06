Lý do vì sao lại có quan niệm nước mắt không được để rơi lên thi thể người đã khuất?
GĐXH - Nhiều gia đình vẫn truyền nhau lời nhắc phải giữ nước mắt, không để rơi lên thi thể người đã khuất. Lý do vì sao lại có quan niệm này? Hãy cùng tìm hiểu qua nhiều góc nhìn.
Giải thích từ góc độ tâm linh và dân gian
Từ góc độ tâm linh và dân gian, người ta tin rằng nước mắt của người sống chứa đựng nỗi đau, sự quyến luyến và những vướng bận trần thế. Nước mắt được xem như một gánh nặng tinh thần cho người ra đi.
Nếu nước mắt rơi vào thi thể, linh hồn người đã khuất sẽ cảm thấy nặng nề, bị "níu kéo" lại cõi trần, không thể thanh thản siêu thoát để bắt đầu hành trình sang thế giới bên kia hoặc tái sinh vào một cảnh giới tốt đẹp hơn.
Điều này khiến người ra đi phải mang theo nỗi buồn, sự khổ đau của người sống ngay cả khi đã qua đời, ảnh hưởng đến sự an nghỉ của họ.
Theo quan niệm phong thủy, nước mắt của người sống rơi vào người chết có thể ảnh hưởng đến vận khí của gia đình, có thể mang lại những điều không may mắn hoặc khiến gia đình gặp nhiều trắc trở, đau buồn triền miên. Họ tin rằng điều này có thể dẫn đến trùng tang hoặc sự vương vấn mãi mãi của linh hồn ở dương thế.
Giải thích từ góc độ Phật Giáo
Trong giáo lý Phật giáo, quan niệm tại sao không được rơi nước mắt vào người chết được lý giải một cách sâu sắc, tập trung vào ảnh hưởng của cảm xúc người sống đối với quá trình chuyển đổi và tái sinh của linh hồn (hay còn gọi là thần thức).
Phật giáo dạy rằng, sau khi thân xác vật lý hoại diệt, thần thức của chúng sinh sẽ bắt đầu một hành trình mới, tùy thuộc vào nghiệp lực đã tạo khi còn sống. Đây là một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, nơi thần thức cần sự thanh thản và định tâm để tìm thấy con đường tái sinh phù hợp.
Khi người thân ở lại khóc than quá mức, đặc biệt là để nước mắt rơi trực tiếp vào thi thể, hành động này được xem là biểu hiện của sự chấp trước và quyến luyến sâu nặng.
Sự chấp trước này không chỉ là của người sống đối với người đã khuất, mà có thể vô tình tác động ngược lại, khiến thần thức của người chết cũng khởi lên tâm chấp trước, vấn vương, không muốn rời bỏ cõi trần.
Việc thần thức bị vướng bận bởi nỗi khổ đau, sự luyến tiếc của người thân sẽ làm cho trạng thái tâm thức của họ trở nên nặng nề, u ám. Thay vì được an yên, tự tại để đi vào con đường tái sinh mới, họ lại phải chịu thêm gánh nặng từ những cảm xúc tiêu cực của người còn sống.
Điều này có thể cản trở quá trình siêu thoát, khiến linh hồn khó lòng dứt bỏ được thân xác cũ và cảnh giới cũ, thậm chí có thể bị mắc kẹt ở cõi trung ấm hoặc tái sinh vào cảnh giới không được tốt đẹp.
Vì vậy, thay vì khóc than bi lụy, Phật giáo khuyến khích những hành động mang tính hồi hướng công đức và tạo phước báu cho người đã khuất.
Đó có thể là việc tụng kinh, niệm Phật, làm việc thiện, phóng sinh, hoặc cúng dường Tam Bảo. Những hành động này được tin là sẽ tạo ra năng lượng tích cực, giúp thần thức của người đã khuất được nhẹ nhàng, thanh thoát, sớm siêu thoát về cõi lành hoặc tái sinh vào một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Các cách thể hiện tình cảm đúng đắn với những người đã mất
Ghi nhớ và chia sẻ kỷ niệm
Hãy ghi lại và chia sẻ những kỷ niệm quý báu về người đã mất. Kể lại câu chuyện, những kỷ niệm và trải nghiệm đáng nhớ để tất cả mọi người có thể cùng nhau ghi nhớ và tưởng nhớ về người đó.
Tạo di sản để ghi nhớ
Tạo ra một di sản để ghi nhớ người đã mất, có thể là việc viết một bài viết, thành lập một quỹ từ thiện, hoặc tạo ra một tác phẩm nghệ thuật để vinh danh và tưởng nhớ về người đó.
Tham gia vào hoạt động từ thiện và xã hội
Đóng góp vào cộng đồng và giúp đỡ những người khác là một cách tốt để tưởng nhớ và vinh danh người đã mất. Tham gia vào các hoạt động từ thiện, công việc xã hội hoặc tổ chức phi lợi nhuận để làm điều tốt và mang lại ý nghĩa trong tên người đó.
Cầu nguyện hoặc tưởng niệm
Nếu bạn theo đạo, hãy cầu nguyện hoặc tưởng niệm người đã mất theo cách của tôn giáo bạn. Điều này sẽ bao gồm việc đọc kinh, cầu nguyện riêng tư hoặc tham gia vào các nghi lễ tôn giáo.
Hỗ trợ và chia sẻ tình cảm
Trong thời gian tang lễ, hãy luôn ở bên cạnh gia đình và bạn bè của người đã mất. Hỗ trợ họ, lắng nghe và chia sẻ tình cảm của bạn. Đôi khi, việc hiện diện và cho biết bạn ở đây để giúp đỡ cũng có thể là một cách thể hiện tình cảm sâu sắc.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Đây mới là loại cây hút ẩm - khử mùi, trồng ở nhà nào nhà ấy đầy lộcỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Không chỉ giúp không gian xanh mát, một số loại cây cảnh còn có khả năng hút ẩm, giảm mùi khó chịu và thanh lọc không khí. Theo quan niệm dân gian, những cây này còn tượng trưng cho tài lộc, bình an nếu được đặt đúng vị trí trong nhà.
Những điều kiêng kỵ ở phòng thờ bạn cần lưu ýỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Quan niệm phong thủy và dân gian cho rằng, việc có một phòng thờ gia tiên linh thiêng theo phong thủy là điều rất quan trọng. Sau đây, bài viết này sẽ chia sẻ những điều dân gian kiêng kỵ ở phòng thờ để bạn có được một phòng thờ ưng ý.
Ý nghĩa của các con số trong sim điện thoại mang lại may mắn tài vậnỞ - 8 giờ trước
GĐXH - Phong thủy cho rằng số điện thoại có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người. Nó không chỉ là phương thức liên lạc hiện đại mà mỗi dãy số lại mang ý nghĩa phong thủy riêng.
Thay đổi không gian sống để “ở thuận khí – kích tài lộc” (3): Tháng 3 có nên sửa nhà để kích tài lộc và thuận khíỞ - 20 giờ trước
GĐXH – Nhiều người băn khoăn không sửa nhà, động thổ tháng 3 vì trùng với tiết Thanh minh – thời điểm tưởng nhớ tổ tiên. Cùng tìm hiểu phong thủy, thời điểm và điều kiện thi công để có quyết định đúng đắn cho không gian sống.
Con số 53 có thật sự xấu, đen đủi hay không?Ở - 23 giờ trước
GĐXH - Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá số 53 có ý nghĩa gì từ nhiều khía cạnh khác nhau, giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và tác động của con số này trong cuộc sống hằng ngày.
Có nên đi viếng đám tang vào ngày mùng 1 hay không và những điều kiêng kịỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo một số quan niệm thì việc đi đám ma vào ngày mùng 1 là rất kiêng kị và sẽ gặp vận đen. Thế nên, nhiều người do dự vì không biết có nên đi hay không? Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn.
MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa làm đám hỏi với cầu thủ nổi tiếng giàu có ra sao?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Thông tin MC Mù Tạt về chung một nhà với tiền vệ Phạm Đức Huy vẫn được nhiều khán giả quan tâm.
Những loại cây nên trồng đầu năm giúp không gian sống xanh mát, hợp phong thủy, gia chủ lại thêm tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc trồng cây không chỉ giúp không gian sống thêm xanh mát, rực rỡ khi xuân về mà còn được xem là cách thu hút trường khí tốt, góp phần mang lại may mắn, bình an và tài lộc cho gia đình trong dịp đầu năm.
Tuổi Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi mua gì đầu năm để bình an, may mắn, thịnh vượngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo phong thủy, 12 con giáp có lá số tử vi và mệnh số khác nhau. Vậy những con giáp này nên mua gì đầu năm 2026 để cải thiện phong thủy, phát triển tài lộc, ổn định đường tình duyên và có một năm viên mãn hạnh phúc?
Thay đổi không gian sống để “ở thuận khí – kích tài lộc” tháng 3 (2): Sau Rằm tháng Giêng loại ngay những vật này để tránh tích khí xấuỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Sau Rằm tháng Giêng, khi nhịp sinh hoạt đã trở lại bình thường là thời điểm thích hợp để rà soát lại không gian sống. Theo phong thủy, nhiều vật dụng tưởng như vô hại lại là biểu hiện của “khí trệ”, âm thầm ảnh hưởng tới tinh thần, sức khỏe và vận khí của gia đình.
Hạn Tam tai là gì? 3 năm tam tai năm nào nặng nhất?Ở
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, tam tai là cách tính theo từng nhóm tuổi ở tất cả mọi người. Tham khảo bài viết dưới đây để giải đáp chính xác 3 năm tam tai năm nào nặng nhất và cách hóa giải, từ đó nhìn tam tai như một chu kỳ thử thách để trưởng thành thay vì nỗi lo sợ.