Chọn người xông văn phòng đầu năm 2026 và những điều cần lưu ý ngày khai xuân để thu hút tài lộc
GĐXH – Việc chọn người xông văn phòng đầu năm được nhiều doanh nghiệp coi trọng với mong muốn khai mở khí tốt, thu hút tài lộc và tạo năng lượng tích cực cho cả năm làm việc.
Tiêu chí chọn người xông văn phòng
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, hầu hết doanh nghiệp, cơ quan tiến hành khai xuân vào mùng 7, bắt đầu làm việc trở lại. Nếu mùng 7 không hợp tuổi với lãnh đạo, có thể thực hiện nghi thức xông văn phòng vào ngày trước đó (ví dụ mùng 6), sau đó doanh nghiệp hoạt động bình thường.
Giờ hoàng đạo: Nghi thức nên thực hiện vào buổi sáng (trước giờ Ngọ), không làm vào buổi chiều. Các khung giờ tốt gồm: giờ Mão (5h–7h), giờ Thìn (7h–9h), giờ Tỵ (9h–11h).
Chuyên gia cũng cho biết, việc chọn người "nhập khí" đầu tiên vào văn phòng rất quan trọng. Người được chọn cần đáp ứng các tiêu chí sau:
+ Hợp tuổi: Chỉ cần hợp tuổi với người đứng đầu cao nhất (Giám đốc hoặc Chủ doanh nghiệp), không cần xét tuổi cấp phó hay các bộ phận khác.
+ Là nhân sự nội bộ: Ưu tiên cán bộ, nhân viên đang làm việc tại cơ quan; có đạo đức tốt, chăm chỉ, nhiều sáng kiến, giỏi giao tiếp; tính cách cởi mở, vui vẻ, hòa đồng, được đồng nghiệp quý mến.
+ Gia đạo: Gia đình êm ấm, không có tang chế.
Tránh chọn người kiêu ngạo, vô kỷ luật, bê tha rượu chè hoặc không được tập thể tín nhiệm. Dù hợp tuổi nhưng phẩm chất không phù hợp cũng không nên lựa chọn.
Ngày khai xuân, lãnh đạo và người xông văn phòng nên mang theo tiền mặt hoặc một ít vàng, bạc tượng trưng cho sự dư dả. Người xông văn phòng có thể chuẩn bị sẵn một số giấy tờ để trình ký, mở đầu công việc lấy may.
Hiện nay, để cân bằng phong thủy và giữ lộc, phòng lãnh đạo nên đặt một chiếc két sắt để cất giữ giấy tờ quan trọng và một khoản tiền tượng trưng nhằm "tụ khí". Người xông văn phòng đầu năm chuẩn bị ba phong bao lì xì: một để trong két sắt, một dâng lên ban thờ, một lì xì cho lãnh đạo. Màu sắc nên chọn đỏ hoặc vàng (tính dương cao). Nên ưu tiên chữ "Phúc" hoặc "Lộc"; hạn chế dùng chữ "Thọ" vì phù hợp chúc người cao tuổi hơn là doanh nghiệp.
Quy trình thực hiện nghi thức xông văn phòng đầu năm
Lãnh đạo thực hiện lễ cúng trước:
Khi đến văn phòng, người đứng đầu phải lo việc hương khói đầu tiên. Nếu có phòng thờ chung thì cúng tại đó; nếu có ban thờ riêng tại phòng làm việc thì cúng tại phòng.
Nội dung khấn: Tạ ơn thần linh đã che chở trong năm cũ đã vượt qua biến cố, nhân sự ổn định, làm ăn phát đạt…; cầu xin năm mới bình an, thịnh vượng, khai mở khí tốt.
Người xông đất nhập phòng:
Sau khi lãnh đạo thắp hương xong, người được chọn mới bước vào phòng, trình giấy tờ để lãnh đạo ký (mở đầu công việc) và trao phong bao lì xì hoặc đặt vào ban thờ, két sắt theo nghi thức.
Lời chúc nên cụ thể, gắn với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp thay vì chúc chung chung.
Những điều kiêng kỵ tuyệt đối không làm trong ngày khai xuân
Trong giờ phút làm lễ khai xuân, tuyệt đối không dùng chổi quét nhà, không hót rác, không đổ rác... để tránh quan niệm "tán lộc". Hơn nữa, việc dọn dẹp, chuẩn bị không gian khai xuân sạch sẽ đã được làm từ cuối năm.
Trước ngày khai xuân, lãnh đạo và người xông văn phòng phải chuẩn bị từ tối hôm trước: Tắm gội sạch sẽ, kiêng quan hệ nam nữ, tránh ăn đồ tanh hôi (mắm tôm, tỏi...). Ngoài ra, hãy giữ tâm thế vui vẻ, hào hứng, gương mặt tươi cười để tạo năng lượng tích cực cho cả năm.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
