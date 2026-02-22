Đây mới là bí kíp cúng khai trương đầu năm để suôn sẻ thuận lợi
GĐXH - Khi nhắc đến năm mới, người ta không chỉ quan tâm đến ngày lễ lớn như Tết mà khai trương cũng là nghi thức vô cùng đặc biệt đối với những người làm ăn.
Ý nghĩa của nghi thức cúng khai trương đầu năm
Theo quan niệm dân gian của cha ông ta ngày xưa, có câu nói: "Đất có thổ công, sông có hà bá". Do vậy, mỗi vùng đất chúng ta sinh sống đều có một vị Thần cai trị, cùng với đó là các tiền chủ và vong linh trú ngụ. Nghi thức cúng khai trương đầu năm là hành động để trình diện, báo cáo với những vị Thần linh sẽ gia hộ để làm ăn được hanh thông, thuận lợi và mua may bán đắt.
Chính vì thế, vào dịp cúng khai trương, người ta thường thực hiện nghi lễ rất nghiêm túc và chu đáo, nhằm đảm bảo hội tụ đầy đủ mọi yếu tố: "Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa". Điều này sẽ giúp công việc kinh doanh hay làm ăn được suôn sẻ và thăng hoa.
Phong thủy cho biết, ngày cúng khai trương đầu năm chính là ngày mở hàng và bắt đầu công việc của năm mới. Cũng theo như quan niệm dân gian là "đầu xuôi đuôi lọt", nếu như lễ cúng khai trương đầu năm mới được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi thì đó là cột mốc cũng như cơ hội đánh dấu cả năm sẽ làm ăn phát tài, phát lộc.
Hình thức cúng khai trương đầu năm còn đóng vai trò như quảng bá hình ảnh của thương hiệu, cửa hàng đến với người dân địa phương hoặc những người đi ngang qua khu vực đó. Từ đó, công việc làm ăn của gia chủ sẽ thu hút được nhiều sự chú ý hơn nữa.
Hướng dẫn cách thực hiện cúng khai trương đầu năm
Chọn ngày - giờ tốt đẹp cho lễ cúng khai trương đầu năm
Trước khi làm lễ cúng khai trương đầu năm bạn nên xem ngày tốt, giờ đẹp hợp với tuổi, mệnh của mình để xác định thời gian làm lễ, đặt bàn cúng, khấn vái và mở cửa hàng đón tiếp các vị khách sao cho linh nghiệm nhất.
Điều này giúp cho mọi việc diễn ra tốt đẹp và cửa hàng được làm ăn thuận lợi, buôn bán đông khách.
Thông thường ngày tốt khai trương nhân dịp năm mới sẽ rơi vào các ngày chẵn với ý nghĩa như cầu mong sự tròn đầy, sung túc. Hoặc các ngày mang con số may mắn theo phong thuy như ngày mùng 9.
Mâm lễ dâng cúng khai trương đầu năm bao gồm những gì?
Để sắp lễ sao cho không bị thiếu sót, bạn có thể tham khảo danh sách mâm cúng khai trương đầu năm dưới đây: Hương nhang, vàng mã (giấy cúng), đèn cầy (nến), trầu cau. Vàng bạc, bộ tam sên, hoa tươi, gạo muối, trái cây. Món ăn chính: gà luộc, heo quay, xôi chè, cháo, bánh kẹo, bánh bao. Trà, rượu, nước.
Lễ vật dâng cúng nhiều hay ít còn tùy thuộc vào khả năng và điều kiện của gia chủ. Trên thực tế, không phải cứ cúng lễ khai trương thật linh đình thì mới ăn nên làm ra.
Điều quan trọng nhất chính là gia chủ phải thật thành tâm cúng bái thì thần linh mới chứng giám và gia hộ. Tuy nhiên, có một số lễ vật nhất thiết phải có trong mâm cúng, đó là: 3 nén nhang (nén hương). 2 cây nến (đèn cầy). 1 bình hoa cúc (hoặc hoa đồng tiền). Trái cây tươi (tốt nhất nên chọn 5 loại quả, trong đó có dừa). 1 đĩa trầu cau. 1 bộ tiền vàng mã cúng khai trương. 3 chum nước, 3 bát chè, 3 đĩa xôi. Một ít món ăn chính như gà luộc, thịt heo luộc, heo quay…
Cách cúng khai trương đầu năm
Sau khi đã chuẩn bị các thứ dâng cúng cũng như chọn ngày giờ tốt, bạn hãy bày lễ vật lên bàn/ mâm lớn đặt trước cửa công ty/ cửa hàng.
Khi đến giờ tốt, bạn tiến hành châm đèn, thắp hương lên rồi khấn 3 vái, cắm hương và thành tâm đọc bài văn khấn cúng khai trương đầu năm.
Sau khi hết nén hương, bạn khấn tạ các chư vị thần linh 3 vái rồi lấy tiền vàng mã đi hóa. Cuối cùng bạn dọn các vật lễ còn lại cuống và thế là bạn đã làm xong thủ tục cúng khai trương rồi đó.
Tiếp tục là đừng quên tiến hành mời các vị khách đầu tiên vào cửa hàng. Nếu chọn được người hợp tuổi mua mở hàng thì sẽ mang lại nhiều tài lộc và may mắn hơn cho cửa hàng, công ty.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
