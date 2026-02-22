Có cần thay 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ ngay sau Tết 2026 không?

Chọn ngày giờ đẹp xuất hành, mở hàng, khai trương từ mùng 5 đến mùng 9 Tết Bính Ngọ 2026 để phát tài, phát lộc GĐXH - Xem ngày giờ đẹp mở hàng, khai trương sau Tết Bính Ngọ 2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có gợi ý dưới đây cùng với văn khấn khai xuân, văn khấn mở hàng đầu năm. Mọi người có thể tham khảo.

Ý nghĩa của 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ

Trong văn hóa thờ cúng của người Việt, 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ là đại diện cho những thực phẩm thiết yếu nhất của đời sống. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, mỗi hũ đều mang những ý nghĩa khác nhau.

+ Hũ gạo ví như "ngọc thực", tượng trưng cho sự no đủ, sung túc và mong cầu lương thực luôn dồi dào quanh năm.

+ Hũ muối tượng trưng cho sự thanh sạch, khả năng trừ tà, đồng thời cũng thể hiện sự mặn nồng, gắn kết tình cảm trong gia đình.

+ Hũ Nước tượng trưng cho sự thanh tịnh, thuần khiết. Nước là khởi nguồn của sự sống, mang lại sự bình an, dòng chảy tài lộc hanh thông cho gia chủ.

Ba hũ thường được đặt trên bàn thờ Thần Tài – Ông Địa hoặc bàn thờ gia tiên như biểu tương của nền tảng vật chất, tinh thần ổn định.

Có cần thay 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ ngay sau Tết?

Theo các chuyên gia phong thủy, không bắt buộc phải thay ngay sau Tết Bính Ngọ 2026 nếu các hũ vẫn sạch sẽ, khô ráo và nguyên vẹn.

Chu kỳ thay 3 hũ gạo muối hợp lý là 2 – 3 tuần với hũ gạo và hũ muối. Tối đa 1 tháng với bàn thờ Thần Tài tại cửa hàng kinh doanh, không nên để 3 hũ này từ năm nay qua năm khác. Điều này giúp tránh tình trạng gạo bị ẩm mốc, mối mọt, muối bị chảy nước hoặc bị bụi bặm xâm nhập.

Một hũ gạo muối sạch sẽ luôn mang lại năng lượng tích cực hơn cho việc buôn bán. Nếu xuất hiện các dấu hiệu trên, nên thay ngay mà không cần chờ dịp lễ. Đồ thờ hỏng hóc để lâu bị xem là thiếu trang nghiêm.

Còn hũ nước nên thay mỗi ngày khi thắp hương buổi sáng. Mỗi sáng khi thắp nhang, gia chủ nên đổ nước cũ, rửa sạch và thay nước mới để thể hiện sự chu đáo, tấm lòng thành

Theo chuyên gia, dù thay định kỳ hay thay hàng ngày, mục đích cuối cùng vẫn là giữ cho nơi thờ tự luôn trang trọng, sạch sẽ.

Cách thay 3 hũ gạo muối nước đúng quy trình

Các bước thay 3 hũ gạo muối nước để đảm bảo không bị phạm:

Bước 1: Chuẩn bị vật phẩm mới, chọn loại gạo ngon, muối hạt sạch trắng và nước lọc tinh khiết.

Bước 2: Thắp hương xin phép. Gia chủ thắp nhang, khấn xin thay vật phẩm thay hũ gạo muối nước mới để thể hiện sự thành kính.

Bước 3 xử lý gạo muối cũ: Mọi người cần tránh vứt gạo, muối đã bỏ xuống vào thùng rác. Gia chủ có thể trộn chung chúng lại và rải ra trước cửa nhà hoặc sân để "bố thí" cho chúng sinh hoặc nếu là bàn thờ gia tiên, gạo cũ có thể trộn vào hũ gạo ăn hàng ngày để "lấy lộc".

Bước 4: Vệ sinh hũ đựng bằng nước gừng hoặc rượu trắng, lau khô hoàn toàn.

Bước 5: Đổ gạo, muối, nước vào khoảng 2/3 hoặc đầy hũ, sau đó đặt lại đúng vị trí cũ trên ban thờ.

Thứ tự đặt 3 hũ gạo muối nước như nào?

Không có quy định bắt buộc cứng nhắc cho hướng trái phải nhưng theo chuyên gia phong thủy, phổ biến nhất vẫn là: Muối bên trái, Gạo bên phải và Nước ở giữa. Quan trọng hơn thứ tự là sự ngay ngắn, sạch sẽ và vị trí đặt giữa bát hương và tượng thờ/ảnh thờ.

Một không gian thờ cúng được chăm sóc cẩn thận không chỉ mang ý nghĩa phong thủy mà còn phản ánh sự chu toàn, nền nếp của gia chủ – nền tảng cho một năm mới bình an và thuận lợi.

