Kiêng gì ngày đầu đi làm sau Tết để tránh vận xui?

Tránh vay mượn tiền, đồ đạc

Ngày đi làm đầu năm, bạn nên chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, tiền mặt… để sử dụng khi cần, tránh mượn đồng nghiệp. Vì theo quan niệm dân gian, vay mượn đồ đạc, tiền bạc của người khác trong những ngày đầu năm không chỉ lấy đi tài lộc của người khác, khiến họ túng thiếu cả năm mà còn cho thấy một năm bản thân luôn túng thiếu, phải đi vay mượn người khác.

Ngày đầu đi làm, mọi người cũng thường nhạy cảm về vấn đề tài chính và việc vay mượn có thể gây cảm giác không thoải mái hoặc tạo ấn tượng thiếu chuyên nghiệp. Vì vậy, bạn nên chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo bạn mang đầy đủ các vật dụng cần thiết và sẵn sàng về mặt tài chính.

Tránh thái độ uể oải, thiếu năng lượng

Sau kỳ nghỉ Tết, việc quay lại làm việc thường khiến nhiều người cảm thấy khó khăn trong việc điều chỉnh nhịp sống, dẫn đến trạng thái uể oải hoặc thiếu năng lượng.

Tuy nhiên, ngày đầu tiên đi làm không chỉ là khởi đầu cho một tuần mới mà còn là dấu mốc cho cả một năm làm việc. Nếu bạn xuất hiện với thái độ mệt mỏi, thiếu năng lượng không chỉ làm giảm hiệu suất cá nhân mà còn ảnh hưởng đến tinh thần chung của cả tập thể.

Vì vậy, ngày đầu tiên đi làm nên xuất hiện với sự tươi mới, thái độ tích cực, vui vẻ, nụ cười tươi và nguồn năng lượng tràn đầy để lan tỏa không khí phấn khởi, sẵn sàng bắt đầu năm mới.

Hãy bắt đầu ngày làm việc với những nhiệm vụ đơn giản để tạo đà cho tinh thần. Lên kế hoạch công việc một cách rõ ràng và ưu tiên xử lý những việc dễ dàng trước. Điều này không chỉ giúp bạn nhanh chóng vào guồng mà còn mang lại cảm giác "thành tựu", giúp duy trì năng lượng trong suốt ngày làm việc.

Tránh để bàn làm việc bừa bộn

Ngày đầu năm đi làm không chỉ là khởi đầu mới trong công việc mà còn là cơ hội để sắp xếp lại mọi thứ, tạo nền tảng cho một năm làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp. Một bàn làm việc bừa bộn, lộn xộn không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn gián tiếp cản trở hiệu suất và sự sáng tạo của bạn.

Một không gian làm việc ngăn nắp sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn và tạo động lực cho sự khởi đầu suôn sẻ. Tránh để giấy tờ, đồ đạc lộn xộn vì điều này có thể tạo cảm giác "mất kiểm soát" ngay từ những ngày đầu.

Như ông bà ta thường nói, "đầu xuôi đuôi lọt". Một bàn làm việc gọn gàng trong ngày đầu năm không chỉ là sự chuẩn bị cho ngày hôm đó mà còn là nền tảng cho một năm làm việc hiệu quả và thành công.

Kiêng mặc đồ trắng, đen

Màu trắng và đen là màu tang tóc, màu buồn bã. Đây là những màu sắc thường bị cho là không may mắn trong những dịp lễ Tết, bởi chúng có thể mang lại năng lượng tiêu cực và không khí ảm đạm.

Vì vậy, ngày đầu năm người ta kiêng mặc trang phục quá nhiều sắc trắng hoặc sắc đen, ưa chuộng những màu sắc sặc sỡ, tạo nên sự phấn khởi, vui vẻ, đặc biệt hai sắc đỏ, vàng.

Đi làm trễ

Từ xa xưa, tâm lý "tháng Giêng là tháng ăn chơi" đã in sâu trong suy nghĩ và nếp sống của người dân Việt Nam. Cũng từ lẽ đó mà nhiều nhân viên bị "chệch" nhịp sống văn phòng sau kỳ nghỉ Tết, dẫn đến việc đi trễ trong ngày đầu năm mới.

Trạng thái hấp tấp, vội vàng có thể vận vào công việc của bạn trong suốt cả năm. Để tránh "đầu không xuôi, đuôi không lọt", bạn có thể dành ra một ngày trước khi đi làm để nghỉ ngơi sau những cuộc vui "tới bến" và đừng quên cài báo thức.

Không tranh cãi, bất hòa

Việc tranh cãi khiến không khí làm việc trở nên căng thẳng và điều đó nên hạn chế xảy ra dù ở bất kỳ thời điểm nào, đặc biệt là ngày đầu tiên của năm mới.

Bởi lẽ, điều này rất có thể khiến mối quan hệ với đồng nghiệp của bạn luôn trong trạng thái "căng như dây đàn" suốt một năm, ảnh hưởng đến hiệu suất của công việc.

Chính vì thế, trong dịp quan trọng và đề cao tình cảm như ngày Tết, mọi người nên dĩ hòa vi quý, bàn về những vấn đề tích cực, tránh tranh cãi, to tiếng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.