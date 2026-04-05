Lỗi phong thủy âm trạch cần tránh để bảo vệ tài vận và mộ phần
GĐXH - Phong thủy âm trạch có ảnh hưởng rất lớn đến khí vận, tài vận của người còn sống. Vậy trong phong thủy âm trạch có những điều gì cấm kị và cần chú ý đến? Hãy đọc bài viết sau.
Mộ phần bị dẫm đạp
Có những phần mộ nằm ở nơi công cộng nhiều người qua lại, thường xuyên bị mọi người vô ý dẫm đạp lên, thậm chí còn bị đi thành đường mòn trên mộ.
Nếu để mộ phần nhà bạn rơi vào tình cảnh này cực kì nguy hiểm. Bởi như vậy thì mộ phần đã bị hủy hoại, linh hồn người đã khuất không được an ổn.
Theo phong thủy, nếu mộ phần bị dẫm đạp, thì tương ứng với việc đó, con cháu đời sau có thể nghèo khó, không gặp may trong cuộc sống.
Mộ phần thất lạc, chỉ có xương cốt mà không có bia mộ
Theo thời gian, do nhiều nguyên nhân như loạn lạc hay nghèo khổ phải bỏ xứ mà đi, nhiều ngôi mộ không còn bia mộ, cũng không có gì đánh dấu. Lâu ngày, những ngôi mộ đó bị thất lạc, con cháu không tìm lại được nên cũng không người hương khói, ngày lễ Tết không được cúng tế.
Nếu gia đình bạn có bị thất lạc mộ phần thì nên cố gắng tìm lại, nếu không con cháu đời sau có thể dễ lâm vào cảnh sự nghiệp không thuận lợi, làm gì cũng thất bại.
Mộ phần bị ngập nước
Có những phần mộ được an táng ở nơi thấp trũng, mỗi khi trời mưa to gió lớn thì thường bị ngập trong nước. Cũng có trường hợp, xung quanh có người xây lại mộ vô tình khiến hướng nước chảy thay đổi, làm cho nước chảy xuống ngập quanh mộ phần người khác.
Ngoài ra, nhiều ngôi mộ được đặt ở gần sông suối, hồ ao, hoặc theo thói quen của người Việt xưa, an táng cho người nhà ở ngay phần ruộng nhà mình nên khi mưa lớn hay lũ lụt là nước dâng lên, nhấn chìm ngôi mộ trong biển nước.
Theo phong thủy âm trạch, mộ bị ngập nước sẽ khiến cho linh hồn người đã khuất chịu cảnh rét mướt, con cháu đời sau cũng vì thế mà có thể sức cũng không được tốt.
Mộ phần bị gỗ quan tài hay gạch đá đè lên
Nhiều ngôi mộ không được quây gọn trong một quần thể riêng, khi bên cạnh có người an táng, cải táng thì rất có khả năng bị những thứ vứt bỏ đi trong quá trình đó như gỗ quan tài hay gạch đá, bùn đất đè lên.
Khi đó, linh hồn bên dưới mộ cũng sẽ chịu thương tổn, con cháu vì thế cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng về sức khỏe, may mắn giảm sút, công việc không thuận lợi.
Đất trước mộ bị sụt lún, xói lở
Nếu mộ được táng ở nơi đất mềm hoặc bên bờ đồi núi, ruộng nương thì rất dễ bị sụt lún hoặc xói lở, khiến cho mộ bị nghiêng.
Ngoài ra, những ngôi mộ đặt ở nơi cao, không có gì che chắn như trên đỉnh đồi đỉnh núi cũng không tốt, bởi không có cảm giác vững chắc, dễ bị gió mạnh làm như có cảm giác bị chao đảo.
Do đó mà con cháu đời sau có thể cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng về vấn đề đi lại. Vì thế, chúng ta cần phải nắm rõ những thế đất không nên táng mộ cho người đã khuất.
Kiến mối, rắn chuột đào xới, làm tổ trong mộ
Do nhiều yếu tố mà trên mộ có thể hình thành những lỗ khuyết, khiến cho kiến, mối hay rắn, chuột chui vào đó tìm kiếm thức ăn hay làm tổ ngay trong mộ, phá hoại cốt quách, gây sụt lún mộ phần.
Nếu mộ phần bị như vậy thì con cháu họ vì thế cũng có thể bị ảnh hưởng, có thể sẽ nghèo khó, khó mà làm ăn giàu có hay trong cuộc sống thì hay bị gặp điềm xui rủi, công việc trì trệ không thăng tiến.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
