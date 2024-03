Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Theo truyền thông Trung Quốc, cô Lý Tĩnh và anh Trương Cường quyết định chia tay sau 5 năm chung sống vì tính cách không hợp, quan điểm không nhất quán. Một thời gian sau, cô Lý Tĩnh đi bước nữa với người chồng mới là anh Vương Huy. Vốn nghĩ rằng cuộc sống sẽ sang trang mới tươi sáng, vui vẻ hơn, nào ngờ sau khi quen biết qua Lý Tĩnh, Trương Vường và Vương Huy lại trở thành bạn rất thân.

Không chỉ nói chuyện hằng ngày về các vấn đề cuộc sống, hai người chồng một cũ một mới của cô Lý Tĩnh còn hẹn nhau xem bóng đá tại nhà, ăn tối và chơi game cùng nhau mỗi cuối tuần. Lúc đầu, Lý Tĩnh không quan tâm, cô cho rằng Vương Huy có quyền tự do kết bạn. Thế nhưng thời gian trôi qua, khi hai người đàn ông ngày càng gắn bó, Lý Tĩnh không thể giả vờ như không có chuyện gì được nữa.

Chồng cũ và chồng mới gắn bó khiến Lý Tĩnh cảm thấy khó chịu. Ảnh minh họa

Cuối tuần vừa qua, chồng cũ Trương Cường đến nhà ăn tối. Trong bữa ăn, chồng cũ gắp thức ăn cho Lý Tĩnh, cười nói: "Gần đây em gầy đi rất nhiều, nên ăn thêm một chút". Đúng lúc này, người chồng hiện tại Vương Huy lại nó thêm vào: "Đúng vậy, em quá gầy, em phải chú ý đến sức khỏe của mình hơn". Sau một hồi, Lý Tĩnh mất hết cảm giác ăn uống, cô viện cớ đau đầu để từ chối lời mời đi chơi của chồng cũ.

Lý Tĩnh sau đó đã lấy hết can đảm để nói với Vương Huy rằng, cô không bao giờ muốn can thiệp vào tình bạn của hai người nhưng vì Trương Cường và cô đã từng kết hôn nên cô luôn cảm thấy khó chịu khi thấy chồng cũ đến nhà. Sau khi nghe điều này, Vương Huy đã xin lỗi vợ vì không chú ý đến cảm xúc của cô, đồng thời anh hứa sẽ cải thiện mối quan hệ tay ba phức tạp này.

Quả nhiên, sau đó Trương Cường cũng ít đến thăm nhà hai vợ chồng Lý Tĩnh và Vương Huy khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cô vẫn lo lắng vì hai người đàn ông vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhau.

Sau khi bài viết của Lý Tĩnh được đăng tải, đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi, một số người chỉ trích chồng cũ của Lý Tĩnh là "kẻ dày mặt, xen vào hôn nhân của vợ cũ một cách quá vô ý". Cũng có người khuyên Lý Tĩnh nên quan sát kỹ hơn về mối quan hệ lạ lùng này bởi rất có thể, cô chỉ là tấm bình phong, là người giúp chồng mới nối dõi tông đường.

Những điều nên tránh khi nói chuyện với chồng cũ

Tôi hối tiếc về mối quan hệ của chúng ta

Có thể bạn thấy hối tiếc khi mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng nếu bạn nói rằng hối tiếc về những gì bạn và anh ấy từng chia sẻ thì đây thực sự là một lời xúc phạm, nhưng đó không phải là lời xúc phạm dành cho người cũ mà là cho chính bạn.

"Một tuyên bố như vậy sẽ chỉ trích chính bạn về những lựa chọn mà bạn đã đưa ra", tiến sĩ Richard A.Warshak, giáo sư lâm sàng tâm thần học và là tác giả của cuốn Divorce Poison chia sẻ.

So sánh người mới với người cũ sẽ làm tổn thương mối quan hệ hiện thời của bạn. Ảnh minh họa

Bày tỏ sự tức giận một cách gián tiếp

Bạn thường xuyên bày tỏ sự tức giận và khó chịu một cách gián tiếp? "Điều này thường xảy ra khi hai bên nhắn tin cho nhau", Kavita Jhaveri-Patel, chuyên gia tư vấn tình cảm (Mỹ) chia sẻ.

"Người chồng cũ nhắn tin là: 'Anh sẽ đến đưa các con đi chơi', và nếu điều đó không phù hợp với kế hoạch của người vợ cũ thì cô ấy sẽ không nói thế mà chỉ tức giận". Hoặc có một kịch bản khác: Chồng cũ của bạn hỏi liệu hai người có thể tiếp tục là bạn của nhau hay không. Bạn đồng ý, và rồi bực bội khi thấy anh ấy cư xử như một người bạn nên bạn trả lời lại bằng những tin nhắn cụt ngủn. Trong những trường hợp này, lời nói của bạn không đi đôi với việc làm", bà Jhaveri-Patel cho biết.

Nếu bạn chưa sẵn sàng làm bạn thì hãy nhẹ nhàng cho anh ấy biết điều đó. "Em đánh giá cao ý định của anh, nhưng chúng ta cần ngừng liên lạc một thời gian. Em sẽ chủ động liên lạc lại với anh khi em sẵn sàng. Cho đến khi đó, chúng ta không nên nhắn tin cho nhau".

Bạn trai mới của tôi chu đáo hơn, hài hước hơn, và "yêu" tuyệt hơn anh

So sánh người mới với người cũ sẽ làm tổn thương mối quan hệ hiện thời của bạn. Bạn đang sử dụng tình yêu mới như một "con tốt" để khiến người cũ ghen tuông. Ngoài ra, nếu người cũ đã vượt qua những đau buồn sau khi chia tay với bạn và đang hẹn hò với tình mới thì việc bạn làm sẽ khiến bạn trở nên ngớ ngẩn, lố bịch.

Trên thực tế chẳng có lý gì để bạn làm thế nếu đã có một người đàn ông chu đáo, hài hước, và gợi cảm ở nhà.

Hãy cho tôi biết điều gì khiến anh vẫn còn tổn thương về cuộc chia tay của chúng ta

Sẽ là tàn nhẫn nếu bạn cắt ngang phút giây thổn thức của người cũ. Nhưng là một bờ vai cho anh ấy dựa vào để khóc thì lại hoàn toàn bất lợi cho cả bạn và anh ấy. "Bạn khiến anh ấy ảo tưởng rằng hai người sẽ quay lại với nhau", tiến sĩ Judy Rabinor, chuyên gia tâm lý, tác giả cuốn Befriending Your Ex After Divorce chia sẻ.

"Bạn cần nói rằng 'Em nghĩ rằng tốt hơn là anh không nên nói với em về điều này nữa. Em xin lỗi nếu anh cảm thấy bị tổn thương, nhưng điều này thực sự không giúp gì cho anh cả".

Hãy đề nghị anh ấy đi gặp chuyên gia hay chia sẻ tâm sự với một người bạn mà anh ấy tin tưởng. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy có lỗi thì hãy tự nhắc mình rằng bạn không hề giúp gì cho anh ấy khi liên tục nhắc lại mối quan hệ của hai người.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.