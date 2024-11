Người đàn ông họ Zhou (ngoài 40 tuổi, sống tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) đã gặp người vợ họ Li ở Thượng Hải và họ kết hôn vào năm 2007. Sau khi ly hôn vào năm 2013, cặp đôi đã hòa giải và tái hôn, sau đó chào đón một con trai và một con gái. Tuy nhiên, sau đó họ lại chia tay vì xung đột cá nhân.

“Giữa chúng tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là cả hai chúng tôi đều rất bướng bỉnh và hành động bốc đồng, dẫn đến nhiều lần chia tay rồi lại làm lành”, Zhou giải thích, đồng thời nói thêm rằng họ vẫn giữ liên lạc và đều hy vọng có cơ hội tái hợp.

Nghĩ lại về cuộc hội ngộ của họ, Li chia sẻ: "Anh ấy đã liên lạc với tôi và muốn quay lại với nhau, tôi nói đùa rằng tôi đang lái xe đến Lhasa (Khu tự trị Tây Tạng). Nếu anh ấy có thể đạp xe đến đó, tôi có thể cân nhắc việc hòa giải. Thành thật mà nói, tôi chỉ nói vậy một cách thoải mái; tôi không ngờ anh ấy thực sự làm điều đó”, Li nói với tờ Yangtse Evening Post.

Chồng đạp xe 4.400km trong 100 ngày để hàn gắn với vợ sau 2 năm xa cách. (Ảnh: Baidu)

Ngày 28/7, Zhou bắt đầu hành trình đạp xe của mình từ thành phố Nam Kinh, anh đã đi được 4.400 km trong hơn 100 ngày và cuối cùng đến Lhasa vào ngày 28/10.

Trong suốt hành trình của mình, Zhou đã gặp phải hai sự cố. Sự cố đầu tiên xảy ra ở tỉnh An Huy, anh bị say nắng và phải nhập viện. Sự cố thứ hai nghiêm trọng hơn xảy ra ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, anh bị ngã quỵ khi đang đạp xe trên đường, vì một lần nữa bị say nắng trong cái nóng 40 độ và mất nước.

“Tình hình ở Nghi Xương khá nghiêm trọng, vợ tôi thậm chí còn lái xe hàng trăm km để chăm sóc tôi”, Zhou kể lại.

Li đã khuyến khích anh từ bỏ chuyến đi và nói rằng: "Tôi thấy được sự chân thành của anh. Nếu anh thực sự muốn ở bên nhau, không cần phải mạo hiểm mạng sống của mình". Tuy nhiên, Zhou đã từ chối, quyết tâm hoàn thành chuyến đi và chứng minh cam kết của mình.

Sau đó, khi Li đang lái xe trở về, cô bị say độ cao ở Nyingchi, cách Lhasa 400km, khiến Zhou phải vội vã tới cứu cô. Sau khi cô bình phục, họ tiếp tục hành trình cùng nhau đến Lhasa. Khi đến nơi vào ngày 28/10, họ đã tổ chức một buổi lễ hòa giải nhỏ và chính thức tuyên bố đoàn tụ.

Cặp đôi có nhiều lần chia tay rồi lại làm lành. (Ảnh: Baidu)

Hiện tại, Zhou đang lên kế hoạch cho chuyến đi xe đạp tiếp theo tới Nepal và Châu Âu, trong khi Li đã trở về nhà ở tỉnh Giang Tô.

“Tôi không quay lại cùng cô ấy vì tôi dự định tiếp tục đạp xe. Điểm dừng tiếp theo là Nepal. Cô ấy cũng nói rằng có thể sẽ đến tìm tôi khi cảm thấy khỏe hơn", Zhou chia sẻ.

Năm 2023, có khoảng 3,61 triệu cặp đôi ly hôn ở Trung Quốc, dẫn đến tỷ lệ ly hôn là 2,6/1000. Vào năm 2021, chính phủ Trung Quốc đã ban hành luật mới yêu cầu các cặp đôi phải trải qua thời gian "suy nghĩ" 30 ngày, tức là họ phải đợi 30 ngày sau khi nộp đơn ly hôn trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn.

Zhou tiếp tục đạp xe tới Nepal và Châu Âu. (Ảnh: Baidu)

Câu chuyện của cặp đôi này nhận được nhiều phản ứng trái chiều, nhiều người chỉ trích họ vì thiếu cam kết trong hôn nhân và trách nhiệm với con cái: "Có vẻ cảm động, nhưng vấn đề cốt lõi là cả hai đều quá bướng bỉnh. Tính cách của họ khó có thể thay đổi. Ngay cả khi họ đi hơn 4.000km, tình yêu bao gồm cả việc hành hạ lẫn nhau cũng khó có thể tồn tại lâu dài"; “Ai là người chăm sóc bọn trẻ trong chuyến đi của họ? Chúng không cần phải đến trường sao?”.

Một người dùng khác bày tỏ quan điểm: “Trước khi lên đường, người chồng đã hoàn toàn đi theo vợ mình. Nhưng sau khi cô ấy trở về nhà, anh ấy quyết định tiếp tục đạp xe đến Nepal và châu Âu mà không về nhà trước. Đây có phải là sự quyến rũ của việc đạp xe không? Để khiến một người đàn ông quá tận tụy đến nỗi quên mất rằng anh ấy có vợ và hai đứa con đang chờ ở nhà?”.