Chồng Diệu Nhi lộ màn phá án dở khóc dở cười trong phim mới

Phim có Anh Tú Atus, Huy Khánh: Những cảnh hành động được thực hiện từ chiều tối đến rạng sáng GĐXH - Phim "Án mạng xém hoàn hảo" có Anh Tú Atus cùng Huy Khánh hé lộ quá trình ê-kíp dựng bối cảnh, chuẩn bị đạo cụ và thực hiện những cảnh hành động, rượt đuổi với cường độ cao. Đằng sau những phút giây nghẹt thở trên màn ảnh là nhiều ngày làm việc liên tục và sự kỹ lưỡng trong từng chi tiết.

Sau khi giới thiệu hành trình tìm cách giải oan của Trinh (DJ Mie) và Đại (Anh Tú Atus) trong official trailer, phim điện ảnh "Án mạng xém hoàn hảo" tiếp tục tung video best cut dài 6 phút, hé lộ diễn biến tại hiện trường vụ án và những tình huống tréo ngoe mà hai nhân vật chính phải đối mặt.

Phân cảnh của Anh Tú Atus trong phim.

Trong phim, Trinh là một TikToker bất ngờ trở thành nghi phạm chính trong cái chết của Phương Yến (Vũ Ngọc Anh), nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Để tìm ra sự thật, cô tìm đến thám tử Đại với hy vọng có thể chứng minh mình vô tội. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ giữa hai người lại mở ra hàng loạt tình huống ngoài dự tính.

Video best cut bắt đầu khi Đại được Trinh gọi đến trường quay. Tại đây, anh bàng hoàng phát hiện thân chủ của mình trong tình trạng ngơ ngác, trên đầu có vết thương, còn Phương Yến đã tử vong với một con dao cắm trên ngực. Đối diện hiện trường án mạng, phản ứng đầu tiên của vị thám tử không phải là trổ tài suy luận mà là tìm cách thoát khỏi rắc rối.

Màn "bỏ của chạy lấy người" của Đại tạo nên màu sắc hài hước cho phân đoạn. Mang danh thám tử nhưng anh vốn chỉ quen xử lý những vụ việc thông thường như ngoại tình hay tìm con nợ. Bởi vậy, việc bất ngờ bị cuốn vào một vụ án mạng nghiêm trọng khiến Đại không khỏi hoảng hốt. Trong tình cảnh "tình ngay lý gian", mong muốn tránh xa rắc rối của anh cũng là phản ứng dễ hiểu của một người không muốn tự đẩy mình vào vòng nguy hiểm.

Dẫu vậy, trước sự van nài của Trinh, Đại cuối cùng vẫn quyết định ở lại tìm kiếm manh mối. Cả hai cùng lần lại diễn biến sự việc, từ đó hé lộ mâu thuẫn giữa Trinh và Phương Yến. Đứng giữa hai người phụ nữ là Khang (Ma Ran Đô), nam diễn viên điển trai đang trên đà phát triển sự nghiệp. Mối quan hệ giữa người yêu cũ và người yêu mới trở thành nguồn cơn của những căng thẳng, dẫn đến cuộc ẩu đả giữa Trinh và Yến.

Tuy nhiên, điều gì đã thực sự xảy ra trong cuộc đối đầu ấy vẫn là dấu hỏi lớn. Một người mất trí nhớ, người còn lại mất mạng, khiến mọi tình tiết càng trở nên khó lường. Sau khi nghe Trinh trình bày và thử tái hiện những gì có thể đã diễn ra tại hiện trường, Đại đưa ra kết luận khiến cô không khỏi tuyệt vọng: Trinh chính là hung thủ.

"Yến đã đi đầu thai, cô cũng nên đi đầu thú đi", lời kết luận có phần lạnh lùng của Đại tạo nên một trong những tình huống gây chú ý của đoạn phim. Thế nhưng, khi tưởng rằng đã có thể rời khỏi hiện trường, vị thám tử lại nhận ra mình cũng để lại không ít dấu vết. Từ đây, Đại không còn dễ dàng đứng ngoài vụ việc mà buộc phải cùng Trinh tìm cách làm sáng tỏ những bí ẩn phía sau cái chết của Phương Yến.

Anh Tú Atus lộ màn phá án hài hước.

Thông qua đoạn video dài 6 phút, "Án mạng xém hoàn hảo" cho thấy cách kết hợp giữa yếu tố trinh thám và hài hước. Những tình huống phá án không chỉ xoay quanh việc tìm kiếm chứng cứ hay suy luận hung thủ mà còn được đẩy lên bằng phản ứng có phần vụng về, thực tế của nhân vật Đại khi liên tục rơi vào hoàn cảnh khó xử.

Thay vì xây dựng hình tượng thám tử tài ba với những màn phá án xuất chúng, bộ phim khai thác một nhân vật có nhiều giới hạn, đôi khi lúng túng và đưa ra những phán đoán chưa chắc chắn. Chính sự tương phản giữa tính chất nghiêm trọng của vụ án và cách ứng phó có phần hài hước của Đại tạo nên nét riêng cho câu chuyện. Tinh thần "xém hoàn hảo" vì thế không chỉ nằm ở tên phim mà còn thể hiện qua hành trình phá án nhiều trắc trở của các nhân vật.

Bên cạnh Anh Tú Atus, màn đối đầu giữa DJ Mie và Vũ Ngọc Anh cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Hai nhân vật Trinh và Phương Yến có mối quan hệ phức tạp, với những mâu thuẫn chưa được giải quyết và những tình tiết có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều tra. Liệu cuộc ẩu đả giữa họ có phải nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ diễn viên, hay có người đã lợi dụng những xung đột này để che giấu một âm mưu khác?

Trailer của phim có Anh Tú Atus tham gia.

Trinh thực sự là hung thủ nhưng mất trí nhớ, hay cô đang bị đẩy vào một cái bẫy được sắp đặt từ trước? Những câu hỏi này mở ra hành trình truy tìm sự thật của bộ đôi Trinh và Đại, nơi mỗi manh mối đều có thể làm thay đổi phán đoán ban đầu.

Phim điện ảnh "Án mạng xém hoàn hảo" dự kiến chính thức khởi chiếu từ ngày 9/10/2026 tại các rạp trên toàn quốc.