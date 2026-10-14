Mừng sinh nhật tuổi 30, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe vẻ đẹp cá tính



Đỗ Mỹ Linh và 3 nàng dâu hào môn thu hút sự chú ý GĐXH - Đỗ Mỹ Linh diện đầm khoe vai trần đọ sắc với dàn dâu hào môn: Hương Liên, Thanh Tú, Tú Anh,... tại một sự kiện ở Hà Nội.

Nhân dịp sinh nhật, trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ về một chương mới trong cuộc đời với tâm thế lạc quan và đầy hy vọng. Người đẹp mong muốn trên hành trình phía trước có nhiều may mắn, niềm vui và sự bình yên. Với cô, tuổi mới không chỉ đánh dấu thêm một cột mốc trưởng thành mà còn mở ra những kỳ vọng về cuộc sống hạnh phúc, an yên và những điều tốt đẹp đang chờ đón.

Hình ảnh đầy cá tính trong tuổi 30 của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Năm 2016, Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 20 tuổi. Hiện tại, bên cạnh những hoạt động liên quan đến danh hiệu hoa hậu, cô còn tham gia công việc kinh doanh của gia đình chồng.

Dù không hoạt động giải trí liên tục, Đỗ Mỹ Linh vẫn nhận được sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Vẻ đẹp nền nã, cách ăn mặc kín đáo và phong thái điềm đạm giúp cô giữ được hình ảnh đẹp trong mắt khán giả. Cô cũng không đặt nặng việc phải xuất hiện thường xuyên mà lựa chọn những hoạt động để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh viên mãn ở tuổi 30.

Ở tuổi 30, Đỗ Mỹ Linh vừa vun vén gia đình, vừa tìm cách cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân. Đó cũng chính là mục tiêu và kế hoạch mà cô theo đuổi trong định hướng từ nhiều năm trước.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 và lọt Top 40 Miss World 2017, đồng thời giành giải Hoa hậu Nhân ái. Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, cô từng làm MC và tham gia nhiều hoạt động cộng đồng.

Clip con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh học bài gây chú ý GĐXH - Titi - con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vừa có clip học Toán gây chú ý với khán giả. Hiện clip có hơn 19.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận vì hình ảnh em bé quá đáng yêu.



