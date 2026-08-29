Đỗ Mỹ Linh năm 20 tuổi

Thứ bảy, 13:42 29/08/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - "10 năm trước, ở tuổi 20, Linh ở trên sân khấu bỡ ngỡ nhận chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam. Khi ấy, Linh chỉ biết đó là một khoảnh khắc thật đẹp, nhưng chưa thể hình dung chiếc vương miện ấy sẽ mở ra một hành trình dài đến vậy...", Đỗ Mỹ Linh chia sẻ.

Đỗ Mỹ Linh năm 20 tuổi - Ảnh 1.Video Đỗ Mỹ Linh trở lại Cu Vai sau 1 thập kỷ đang gây sốt mạng xã hội

GĐXH - 10 năm sau ngày đặt chân đến bản Cu Vai để thực hiện dự án "Cõng điện lên bản" Đỗ Mỹ Linh mới đây đã trở lại nơi từng ghi dấu một trong những hành trình đáng nhớ nhất thời tuổi trẻ.

Đỗ Mỹ Linh kỷ niệm 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 tại Hà Nội - Ảnh 1.
Đỗ Mỹ Linh kỷ niệm 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 tại Hà Nội - Ảnh 2.

Ngày 28/8/2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt với Đỗ Mỹ Linh. Đúng ngày này 10 năm trước (28/8/2016), cô gái Hà Nội khi ấy mới 20 tuổi đã bước lên sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 và nhận chiếc vương miện danh giá.

Đỗ Mỹ Linh kỷ niệm 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 tại Hà Nội - Ảnh 3.

Trong bài viết chia sẻ trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh nhắc lại khoảnh khắc của một thập kỷ trước bằng tâm thế của người đã đi qua nhiều thay đổi. Theo Đỗ Mỹ Linh, ở tuổi 20, khi đứng trên sân khấu nhận vương miện, cô chỉ cảm nhận đó là một khoảnh khắc đẹp mà chưa thể hình dung danh hiệu ấy sẽ mở ra một hành trình dài đến vậy.

Đỗ Mỹ Linh kỷ niệm 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 tại Hà Nội - Ảnh 4.

"10 năm trôi qua, Linh luôn cảm thấy may mắn. May mắn vì đã được gặp rất nhiều người, được yêu thương, được tin tưởng và được đồng hành trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.Cảm ơn gia đình – luôn là hậu phương vững chắc, là nơi Linh có thể trở về, dù ngoài kia có bao nhiêu đổi thay”, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ.

Đỗ Mỹ Linh kỷ niệm 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 tại Hà Nội - Ảnh 5.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016 sau 10 năm đều đã thay đổi. “10 năm thanh xuân khép lại, cũng là lúc mở ra một chương mới. Mong rằng 10 năm nữa, khi nhìn lại, Linh vẫn có thể mỉm cười và tự hào vì mình đã sống thật trọn vẹn, tử tế và không ngừng cố gắng”, Đỗ Mỹ Linh bộc bạch. 

Đỗ Mỹ Linh kỷ niệm 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 tại Hà Nội - Ảnh 6.

Hiện tại, Đỗ Mỹ Linh đang có hôn nhân viên mãn với Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang.

Đỗ Mỹ Linh kỷ niệm 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 tại Hà Nội - Ảnh 7.

Cũng nhân ngày đặc biệt này, "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung cũng đã viết tâm thư, nhắc lại hành trình đồng hành với Đỗ Mỹ Linh từ những ngày đầu bước vào showbiz cho đến khi cô trưởng thành, lập gia đình và đặc biệt hé lộ nàng hậu đã trở thành mẹ của 2 em bé đáng yêu.

Đỗ Mỹ Linh kỷ niệm 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 tại Hà Nội - Ảnh 8.

"10 năm thanh xuân, em đã trải qua biết bao nhiêu thay đổi quan trọng của cuộc đời. Từ một cô gái đăng quang Hoa hậu, rồi trưởng thành, lập gia đình và hôm nay đã là mẹ của hai em bé thật đáng yêu. Và điều chị thấy hạnh phúc nhất là trong từng chặng đường đó, chúng ta vẫn đi cùng nhau", chia sẻ của bà Phạm Kim Dung khiến fan thích thú sau những đồn đoán về việc Đỗ Mỹ Linh mới sinh con thứ hai.

Đỗ Mỹ Linh kỷ niệm 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 tại Hà Nội - Ảnh 9.

Sau khi có gia đình và làm mẹ, Đỗ Mỹ Linh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và dạy con. Dù hạn chế showbiz nhưng nàng hậu vẫn duy trì sức hút mỗi khi xuất hiện. Mới đây nhất, kỷ niệm 10 năm dấu ấn, Đỗ Mỹ Linh trở lại bản Cu Vai với “Gieo mầm tri thức": cải tạo lớp học theo mô hình STEAM, bổ sung thiết bị và dụng cụ học tập,... cho các em nhỏ nơi đây.

Đỗ Mỹ Linh 10 năm trước đã ghi dấu ấn với dự án nhân ái "Cõng điện lên bản" được thực hiện tại bản Cu Vai.

 

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