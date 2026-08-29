Đỗ Mỹ Linh năm 20 tuổi

"10 năm thanh xuân, em đã trải qua biết bao nhiêu thay đổi quan trọng của cuộc đời. Từ một cô gái đăng quang Hoa hậu, rồi trưởng thành, lập gia đình và hôm nay đã là mẹ của hai em bé thật đáng yêu. Và điều chị thấy hạnh phúc nhất là trong từng chặng đường đó, chúng ta vẫn đi cùng nhau", chia sẻ của bà Phạm Kim Dung khiến fan thích thú sau những đồn đoán về việc Đỗ Mỹ Linh mới sinh con thứ hai.