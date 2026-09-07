Đỗ Mỹ Linh gây chú ý với khoảnh khắc cùng 2 hoa hậu thế giới

18 giờ trước

GĐXH - Sự đồng điệu giữa những tâm hồn nghệ sĩ, là tình bạn kéo dài qua hàng chục năm, là những ký ức đủ sâu để một ánh mắt, một dáng hình cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho một giai điệu. Với nhạc sĩ Phú Quang, NSND Lê Khanh là một người phụ nữ như thế.