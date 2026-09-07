Đỗ Mỹ Linh gây chú ý với khoảnh khắc cùng 2 hoa hậu thế giới
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh thể hiện vẻ đẹp và sự trưởng thành khi hội ngộ cùng các hoa hậu thế giới: Karolina Bielawska (Miss World 2021) và Krystyna Pyszkova (Miss World 2024).
Chụp ảnh cùng đàn em Lương Thùy Linh, Đỗ Mỹ Linh rạng rỡ, thần thái vẫn toát lên khí chất dâu hào môn.
Có thể thấy từ sau khi sinh con thứ hai, Đỗ Mỹ Linh luôn khai thác vẻ quyến rũ chừng mực qua set đồ tối giản, đơn sắc với kiểu dáng sang trọng và có điểm nhấn nhẹ nhàng, khắc họa hình ảnh quý cô thượng lưu.
Bố Châu Bùi tiết lộ chiêu thử con rể tương laiThế giới showbiz -
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Gia tài phim ảnh đáng nể của 'nam thần' 16 tuổi đóng 'Quý tử vượt giàu'Câu chuyện văn hóa -
Chàng trai 16 tuổi này là một trong những diễn viên trẻ nhất góp mặt trong 2 bộ phim trăm tỷ: "Đất rừng phương Nam" (hơn 140 tỷ đồng) và "Đèn âm hồn" (106 tỷ đồng).
Tin sao 6/9: Lê Nguyễn Bảo Ngọc tự hào khi hai tiếng Việt Nam được hô vang, Gin Tuấn Kiện đón sinh nhật bên con gáiGiải trí -
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Nữ ca sĩ từ cô bé hát kéo khách giúp mẹ bán chè thành ngôi sao sáng trong showbiz ViệtGiải trí -
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Bước vào năm học mới sau khi gây ấn tượng tại Siêu Tài Năng Nhí 2026, cậu bé 6 tuổi Bùi Lê Quang Hưng nhận được sự chào đón đầy tự hào từ thầy cô và bạn bè trong ngày khai giảng.