Đỗ Mỹ Linh gây chú ý với khoảnh khắc cùng 2 hoa hậu thế giới

Thứ hai, 11:31 07/09/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Đỗ Mỹ Linh thể hiện vẻ đẹp và sự trưởng thành khi hội ngộ cùng các hoa hậu thế giới: Karolina Bielawska (Miss World 2021) và Krystyna Pyszkova (Miss World 2024).

Đỗ Mỹ Linh gây chú ý với khoảnh khắc cùng 2 hoa hậu thế giới - Ảnh 1.Đỗ Mỹ Linh năm 20 tuổi

GĐXH - "10 năm trước, ở tuổi 20, Linh ở trên sân khấu bỡ ngỡ nhận chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam. Khi ấy, Linh chỉ biết đó là một khoảnh khắc thật đẹp, nhưng chưa thể hình dung chiếc vương miện ấy sẽ mở ra một hành trình dài đến vậy...", Đỗ Mỹ Linh chia sẻ.

Đỗ Mỹ Linh hội ngộ cùng các hoa hậu thế giới tại Miss World 2026 - Ảnh 1.

Mới đây nhất, Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi khoe trọn khoảnh khắc hội ngộ cùng các Hoa hậu Thế giới tại chung kết Miss World 2026, kèm trạng thái: "World Family". 

Đỗ Mỹ Linh hội ngộ cùng các hoa hậu thế giới tại Miss World 2026 - Ảnh 2.

Trong ảnh gồm: Karolina Bielawska - Miss World 2021 (đầm đỏ), Trần Tiểu Vy (Top 30 Miss World 2018) và Đỗ Mỹ Linh (Top 40 Miss World 2017) Krystyna Pyszkova - Miss World 2024 (ngoài cùng bên phải). Có thể thấy, so với các nàng hậu, Đỗ Mỹ Linh có sự trưởng thành của một đàn chị và sự mặn mà của người phụ nữ đã lập gia đình, làm mẹ 2 con. 

Đỗ Mỹ Linh hội ngộ cùng các hoa hậu thế giới tại Miss World 2026 - Ảnh 3.
Đỗ Mỹ Linh hội ngộ cùng các hoa hậu thế giới tại Miss World 2026 - Ảnh 4.

Chụp ảnh cùng đàn em Lương Thùy Linh, Đỗ Mỹ Linh rạng rỡ, thần thái vẫn toát lên khí chất dâu hào môn. 

Đỗ Mỹ Linh hội ngộ cùng các hoa hậu thế giới tại Miss World 2026 - Ảnh 5.

Cùng với đó, cô cũng tung trọn bộ ảnh diện chiếc váy cúp ngực tôn vẻ gợi cảm, sang trọng của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Chiếc áo choàng hững hờ cùng chất liệu làm trang phục thêm thướt tha, nổi bật đồng thời giúp người đẹp che khuyết điểm bắp tay chưa thực sự mảnh mai như thời còn son.

Đỗ Mỹ Linh hội ngộ cùng các hoa hậu thế giới tại Miss World 2026 - Ảnh 6.

 Đỗ Mỹ Linh được khen ngày càng xinh đẹp, mặn mà so với thời mới đăng quang. Nhìn lại chặng đường từ lúc đăng quang lúc 20 tuổi đến khi làm vợ, làm mẹ, Đỗ Mỹ Linh cảm nhận bản thân ngày càng trưởng thành. Cô trân trọng mọi cơ hội, trải nghiệm đến với mình.

Đỗ Mỹ Linh hội ngộ cùng các hoa hậu thế giới tại Miss World 2026 - Ảnh 7.
Đỗ Mỹ Linh hội ngộ cùng các hoa hậu thế giới tại Miss World 2026 - Ảnh 8.
Đỗ Mỹ Linh hội ngộ cùng các hoa hậu thế giới tại Miss World 2026 - Ảnh 9.

Có thể thấy từ sau khi sinh con thứ hai, Đỗ Mỹ Linh luôn khai thác vẻ quyến rũ chừng mực qua set đồ tối giản, đơn sắc với kiểu dáng sang trọng và có điểm nhấn nhẹ nhàng, khắc họa hình ảnh quý cô thượng lưu.

 

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