Chồng quân nhân nghỉ phép đi du lịch cùng Hòa Minzy

Hòa Minzy và màn ứng xử 'vừa lòng người hỏi, đẹp lòng người thương' tại giải Cống hiến GĐXH - Câu trả lời của ca sĩ Hòa Minzy tại lễ trao giải Cống hiến đã gây ấn tượng mạnh với fan và ý trung nhân. Nữ ca sĩ khéo léo cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu, khiến cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi.

Hòa Minzy vui vẻ chia sẻ lại những khoảnh khắc đi du lịch biển cùng chồng quân nhân, cô viết: "Đợi nửa năm để đồng chí C giấu tên có đợt nghỉ phép thực sự. Đúng đợt thời tiết Đà Nẵng đẹp mê luôn. Hi vọng cuối tháng sau sẽ xin được phép vào đúng dịp sinh nhật 2 đứa hoặc được nghỉ tranh thủ 3 ngày cũng được".

Ngoài ra, nữ ca sĩ quê Bắc Ninh còn tiết lộ sau nhiều lần lỡ hẹn vì công việc, chồng quân nhân của cô mới có dịp tận hưởng một kỳ nghỉ phép trọn vẹn bên gia đình. Chia sẻ về khoảng thời gian đặc biệt này, cô cho biết kỳ nghỉ lần này đến sau không ít lần "hụt" do lịch trình đột xuất, khiến kế hoạch đoàn tụ liên tục phải dời lại.

Hòa Minzy khoe khoảnh khắc lãng mạn sau bao ngày "lỡ hẹn" đi chơi bên chồng quân nhân.

Giọng ca sinh năm 1995 cũng bày tỏ sự đồng cảm với những người vợ có chồng thường xuyên vắng nhà vì công việc, cho rằng "hậu phương" là những người thấu hiểu rõ nhất cảm giác chờ đợi. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn cảm thấy may mắn khi ông xã làm việc gần nhà, giúp việc gặp gỡ, sum họp trở nên thuận tiện hơn, phần nào xoa dịu nỗi nhớ trong những ngày xa cách.

Đây không phải là lần đầu tiên, Hòa Minzy tự tin khoe chồng quân nhân. Trước đó, nữ ca sĩ quê Bắc Ninh còn thu hút sự chú ý khi chia sẻ lại một đoạn clip cũ ghi lại khoảnh khắc đặc biệt trong chuyện tình cảm của mình. Đó là thời điểm năm 2024, khi người bạn đời – một quân nhân cùng gia đình chính thức về ra mắt, thưa chuyện với gia đình nữ ca sĩ. Ông nội cô trước khi mất cũng đã kịp chứng kiến ngày vui của cháu gái.

Hòa Minzy kể: "Hôm nay vô tình lục lại clip cũ mới biết có những khoảnh khắc quá giá trị này, con nhớ ông nhiều lắm. Anh và ông rất hợp tính nhau, ông rất quý anh và cũng đã luôn chờ ngày em mặc váy cưới làm vợ của anh". Theo lời chia sẻ, buổi gặp gỡ không chỉ mang ý nghĩa thủ tục mà còn là kỷ niệm đầy cảm xúc. Nữ ca sĩ bày tỏ nỗi nhớ sâu sắc dành cho ông nội, đồng thời xúc động khi nhắc lại việc ông rất quý mến chàng rể tương lai và từng mong chờ ngày cô khoác lên mình váy cưới.

Trên trang cá nhân, chồng quân nhân của Hòa Minzy cũng khoe khoảnh khắc tình tứ của 2 người.

Bạn đời của Hòa Minzy được biết đến là sỹ quan quân đội. Trong công việc, anh đảm nhận vai trò quản lý, quen với môi trường rèn luyện khắt khe. Chính vì đặc thù nghề nghiệp, chuyện tình cảm của cả hai trong một thời gian dài phải giữ kín, điều mà theo nữ ca sĩ là không hề dễ dàng.