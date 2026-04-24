Hà Trần đăng video tuổi 90 của NSND Trần Hiếu, tiết lộ điều đặc biệt
GĐXH - NSND Trần Hiếu bước sang tuổi 90, con gái - Hà Trần nhắn gửi đầy yêu thương, biết ơn: "Cả đời bố chỉ biết đến âm nhạc".
Mới đây, ca sĩ Hà Trần (Trần Thu Hà) đã đăng tải một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường bên bố – NSND Trần Hiếu nhân dịp ông tròn 90 tuổi. Đi kèm video, nữ diva viết dòng trạng thái dài, bày tỏ tình cảm sâu sắc và kính trọng dành cho người bố là một trong những giọng trầm hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam.
Trong chia sẻ, Hà Trần cho biết vào dịp đầu năm, cô đã đưa bố đi chùa cầu bình an. Nữ ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn "trời thương" khi ở tuổi 90 NSND Trần Hiếu – người mà theo cô "cuộc đời chỉ biết ca hát, âm nhạc" - vẫn giữ được sự hồn nhiên, giản dị.
"Cả cuộc đời bố chỉ biết ca hát, âm nhạc... Những kí ức về bố nhuốm màu khói sương bảng lảng của bài ca, của những lần đứng cánh gà quan sát bố luyện tập (rất tập trung) để bước ra sân khấu luôn tươi mới, hóm hỉnh và gây ấn tượng hồn hậu. 'Bác Trần Hiếu hài hước, bác Trần Hiếu dung dị gần gũi công chúng' - là điều mọi người nói về bố", Hà Trần không giấu được niềm tự hào về bố.
NSND Trần Hiếu ở tuổi 90.
Theo giọng ca "Sắc màu", người già trong nhà như cây cổ thụ toả bóng mát cho con cháu nghỉ chân lúc mệt mỏi, khi cần một cái ôm tiếp sức trên đường dài. Để an tâm có chốn về. Để thả neo vào cõi đời mênh mông vào cõi người chật chội. Hà Trần gửi lời chúc sức khỏe tới bố, bày tỏ mong muốn gia đình và khán giả sẽ tiếp tục được đón những dấu hoa tuổi đời ý nghĩa cùng ông trong tương lai.
Đáng chú ý, trong video Hà Trần chia sẻ có thể thấy NSND Trần Hiếu tuổi 90 da dẻ hồng hào, nụ cười hiền từ. Khi con gái hỏi đi chùa có vui không? Ông cười đáp: "Đi thế này vui lắm, vui cái gì lắng sâu, nghiêm túc, thiêng liêng".
Ngay dưới bài đăng, người hâm mộ và nhiều nghệ sĩ như: Thanh Lam, Thanh Hoa, Anh Thơ, Bằng Kiều, Đàm Vĩnh Hưng,... gửi lời chúc tuổi 90 của NSND Trần Hiếu. Đáp lại tất cả, Hà Trần bày tỏ: "Xin cảm tạ lời chúc mừng sinh nhật bố Hiếu của mọi người. Chúc một ngày an lành".
Cùng với đó, Hà Trần cũng lên tiếng giải thích về việc cách nói chuyện, xưng hô của mình với bố. "Bố Hiếu năm nay 90, tai nghễnh ngãng rồi nói nhiều không nghe được. Mọi việc trong sinh hoạt đều phải có người trợ giúp. Ai có chăm người già và ốm mới hiểu câu: 'Người già như em bé'… Ai có lòng xin để lại một lời chúc cho ông được an vui. Thời gian và kỷ niệm đối với người già mới là quý giá. Không phải những thứ xét nét phép tắc!".
NSND Trần Hiếu sinh năm 1936, tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia) và từng có thời gian tu nghiệp tại Nhạc viện Sofia (Bulgaria). Ông được xem là một trong số ít ca sĩ sở hữu chất giọng trầm độc đáo, thể hiện thành công nhiều thể loại, từ nhạc cách mạng, dân ca, đến opera và nhạc trữ tình.
Những ca khúc gắn liền với tên tuổi ông như: Hò kéo pháo, Con voi, Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính, Lãnh tụ ca… đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ. Không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn, ông còn là người thầy đào tạo nhiều giọng ca nổi tiếng như: NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, Trọng Tấn…
Trong khi đó, con gái ông - Hà Trần sinh năm 1977, theo đuổi nhiều dòng nhạc từ pop, jazz đến world music, dân gian đương đại, ghi dấu suốt nhiều năm với phong cách đa dạng. Cô từng ra mắt các album Em về tinh khôi, Bài tình cho giai nhân, Nhật thực, Tự họa (hát nhạc Trần Tiến), Tình ca qua thế kỷ, Cánh cung (hát nhạc Đỗ Bảo). Năm 2002, album "Nhật thực" - Hà Trần thực hiện cùng Ngọc Đại, Đỗ Bảo và Vi Thùy Linh - được bầu chọn là sự kiện văn hóa tiêu biểu của năm. Hà Trần được truyền thông xem là một trong bốn diva đương đại, bên cạnh Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh.
Diva Hà Trần chúc mừng tuổi 90 của bố - NSND Trần Hiếu.
