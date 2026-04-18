Hòa Minzy và màn ứng xử 'vừa lòng người hỏi, đẹp lòng người thương' tại giải Cống hiến

Cười ra nước mắt với món quà sinh nhật 'lạ đời' của ca sĩ Hòa Minzy tặng cầu thủ Văn Toàn GĐXH - Trong làng giải trí và thể thao Việt Nam, tình bạn giữa ca sĩ Hòa Minzy và cầu thủ bóng đá Văn Toàn luôn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi sự chân thành và không kém phần "lầy lội". Mới đây, nhân dịp sinh nhật của chàng tiền đạo quê Hải Dương, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh đã kỳ công chuẩn bị một món quà mà theo cô là "chắc chắn Toàn sẽ rất thích", nhưng sự thật phía sau lại khiến khổ chủ chỉ biết “cười trừ”.

Mọi chuyện bắt đầu khi MC – Nhà báo Trương Anh Ngọc tung ra một câu hỏi mang tính sát thương cực cao, đủ sức làm khó bất kỳ nghệ sĩ nào: "Đạt danh hiệu dễ hơn hay khó hơn việc tìm được ý trung nhân?".

Một bên là sự nghiệp vẻ vang, một bên là hạnh phúc đời tư. Chọn cái nào cũng dễ gây tranh cãi, nói sao cho vừa lòng khán giả mà không "lạnh nhạt" với người thương quả là một bài toán khó hơn "hái sao trên trời".

Thế nhưng, không cần đến một giây để đắn đo, Hòa Minzy đã tung ra một câu trả lời mà người ta gọi là "nghệ thuật cân bằng vũ trụ".

Về sự nghiệp: Nữ ca sĩ khẳng định để có gần 40 chiếc cúp sau 12 năm ròng rã là một hành trình "cực kỳ khó". Đây là cái cúi đầu đầy tự trọng trước tổ nghiệp và công chúng.

Về tình yêu: Hòa Minzy cũng chẳng ngần ngại thừa nhận mất gần 1/3 cuộc đời mới tìm thấy ý trung nhân và là chuyện "khó ngang ngửa".

Quả thật, đây là một câu hỏi không dễ trả lời. Bởi lẽ, trả lời sao để "người nghe thấy mình được yêu, người hỏi thấy mình được trọng" thì không dễ chút nào. Và câu trả lời của Hòa Minzy đã làm tốt cả hai điều đó một cách xuất sắc.

Dưới bài đăng, hàng ngàn bình luận khen ngợi: "Như thi ứng xử Hoa hậu vậy"; "Vừa nói đầu vừa nhảy số, quá khéo!"; "Đúng là gái Bắc Ninh, trả lời khôn khéo quá trời"; "Chàng đại úy chắc hẳn đang "phổng mũi" vì được đặt ở vị trí quan trọng ngang ngửa với sự nghiệp cả thập kỷ của người yêu. Một cách nịnh chồng (sắp cưới) tinh tế đến mức không ai có thể bắt bẻ"; "Xinh đẹp, khéo léo như chị xứng đáng có 10 người yêu luôn, nhưng chị vẫn chung thủy với đúng một người, tuyệt vời quá"...

Câu trả lời của ca sĩ Hòa Minzy khiến fan không ngớt lời khen ngợi.

Được biết, tối 15/4, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 do Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức đã vinh danh những cống hiến nổi bật của các nghệ sĩ ở lĩnh vực âm nhạc. Theo đó, ca sĩ Hòa Minzy vinh dự được trao giải Nữ ca sĩ của năm.

Cùng với giải thưởng Nữ ca sĩ của năm tại Giải Cống hiến, năm 2025 được coi là năm thành công rực rỡ của ca sĩ Hoà Minzy.

Trong năm qua, Hoà Minzy là nghệ sĩ có đóng góp nổi bật cho nền âm nhạc nước nhà, cũng như nỗ lực đưa nghệ thuật truyền thống lên sân khấu giải trí đương đại. Những dự án của cô, tiêu biểu như ca khúc Bắc Bling có sức công phá mãnh liệt trên các nền tảng số nhờ giọng hát nội lực, cùng bản lĩnh trình diễn lôi cuốn.

Hòa Minzy trở thành hình mẫu nghệ sĩ xuất sắc dùng sức ảnh hưởng của mình để đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống giới trẻ một cách tự nhiên và đầy kiêu hãnh.

Chia sẻ trên trang cá nhân ngay sau khi nhận chiếc cup, Hòa Minzy gửi lời cảm ơn đến đơn vị tổ chức Giải thưởng Cống Hiến, khán giả và báo chí. "Hoà sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để tiếp tục toả sáng trên con đường nghệ thuật cũng như cống hiến những điều tốt đẹp cho cuộc đời", cô nói.

Cùng với giải thưởng, Hòa Minzy còn được chọn là hai gương mặt đồng hành xuyên suốt các hoạt động của mùa giải Cống hiến lần thứ 20, thể hiện tinh thần trân trọng những nghệ sĩ có sức lan tỏa tích cực, cống hiến bền bỉ và luôn nỗ lực làm mới bản thân trước công chúng.

Hòa Minzy tên thật Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995, quê Bắc Ninh. Cô từng đoạt giải quán quân Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có nhiều bản hit như: Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bắc Bling, Nỗi đau giữa hòa bình...



