Chồng trách tôi lạnh nhạt vì chỉ muốn gần gũi một lần mỗi tuần: Tôi có sai khi không đáp ứng anh?

Tôi thấy một lần mỗi tuần là phù hợp, trong khi chồng muốn gần gũi 3-4 lần, thậm chí nhiều hơn. Sự khác biệt ấy ngày càng khiến chuyện chăn gối trở thành nguyên nhân khiến vợ chồng tôi cãi nhau.

Tôi 34 tuổi, chồng 37 tuổi, kết hôn được 10 năm và có hai con, một bé 7 tuổi và một bé 3 tuổi. Trước khi có con, chuyện chăn gối của chúng tôi khá hòa hợp, trung bình khoảng 2-3 lần mỗi tuần. Khi ấy cả hai đều có nhiều thời gian hơn cho nhau, buổi tối không phải tất bật dọn dẹp, chăm con hay chuẩn bị đủ thứ cho ngày hôm sau. Sau khi sinh bé thứ hai, tôi đi làm trở lại, ban ngày bận công việc, tối về lại xoay quanh hai đứa trẻ nên thường đến khoảng 22h mới thực sự được nghỉ. Tôi vẫn yêu chồng và vẫn có nhu cầu gần gũi, nhưng với tôi, khoảng một lần mỗi tuần là vừa đủ và quan trọng hơn là khi ấy tôi có thể thực sự thoải mái.

Chồng tôi lại nghĩ khác. Anh vẫn muốn gần gũi khoảng 3-4 lần mỗi tuần, thậm chí có những tuần còn nhiều hơn. Những khác biệt ban đầu chỉ khiến hai vợ chồng hơi hụt hẫng, nhưng lâu dần lại trở thành nguyên nhân của những cuộc cãi vã. Có hôm tôi vừa dỗ con ngủ, dọn đồ chơi, chuẩn bị quần áo cho các con ngày hôm sau rồi mới nằm xuống giường, người gần như đã cạn năng lượng, anh quay sang muốn âu yếm. Tôi nói mình mệt và muốn nghỉ ngơi, anh lại buồn bực: “Ngày nào em cũng mệt”. Có lần anh giận đến mức quay lưng ngủ, sáng hôm sau gần như không nói chuyện với tôi.

Tôi đã nhiều lần giải thích rằng mình không ghét chuyện vợ chồng, cũng không phải không còn tình cảm với anh. Chỉ là sau một ngày vừa đi làm vừa chăm hai con, đầu óc tôi lúc nào cũng có hàng loạt việc phải nghĩ đến, từ chuyện học hành, ăn uống của con đến công việc ngày mai. Tôi cần một khoảng thời gian để cơ thể và tâm trí được nghỉ ngơi trước khi có thể thoải mái gần gũi với chồng. Nhưng anh lại cho rằng tôi đang lấy con cái và công việc làm lý do, bởi trước đây dù bận đến đâu tôi cũng không như vậy.

Gần đây, mâu thuẫn trở nên căng thẳng hơn khi chồng nói rằng đàn ông cũng có nhu cầu, nếu vợ cứ từ chối mãi thì hôn nhân rất dễ nguội lạnh. Tôi hiểu nhu cầu của anh và cũng không muốn chuyện chăn gối trở thành khoảng cách giữa hai vợ chồng, nhưng nghe câu nói ấy, tôi vừa áp lực vừa tủi thân. Tôi bắt đầu sợ những buổi tối hai vợ chồng nằm cạnh nhau, bởi đôi khi tôi không biết mình đang chuẩn bị nghỉ ngơi hay lại phải đối diện với một cuộc tranh luận về việc tại sao mình không muốn gần gũi.

Tôi cũng tự hỏi liệu mình có thực sự quá lạnh nhạt hay không. Một tuần một lần có phải quá ít đối với một cuộc hôn nhân 10 năm? Hay vấn đề không nằm ở con số bao nhiêu lần mà ở việc hai người có cảm thấy được yêu thương, tôn trọng và thoải mái khi gần gũi hay không?

Tôi không muốn chồng cảm thấy bị từ chối, nhưng tôi cũng không muốn mỗi lần mình mệt mỏi lại phải cố gắng chiều theo chỉ vì sợ anh buồn hoặc lo hôn nhân nguội lạnh. Tôi nghĩ chuyện chăn gối đáng lẽ phải là lúc hai vợ chồng tìm thấy sự gần gũi và thư giãn, chứ không nên trở thành một “chỉ tiêu” khiến một người áp lực còn người kia cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Vợ chồng tôi nên làm gì khi nhu cầu gần gũi khác nhau quá nhiều? Tôi nên cố gắng đáp ứng chồng thường xuyên hơn, hay anh cần hiểu rằng sau 10 năm hôn nhân, hai con nhỏ và một ngày làm việc kiệt sức, nhu cầu của tôi thay đổi là điều hoàn toàn bình thường?

Nguyên Thảo (Bắc Ninh)

Nhà ngoại cho 200 triệu làm vốn, nhà nội liên tục nhờ tiền GĐXH - Bố mẹ tôi cho vợ chồng toàn bộ tiền mừng cưới, thậm chí còn thường xuyên tìm cách hỗ trợ hai con dù chúng tôi đã lập gia đình. Trong khi đó, từ sau đám cưới, chồng tôi gần như vẫn phải lo nhiều khoản cho bố mẹ và họ hàng bên nội.