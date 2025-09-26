Sau phản ánh, bãi rác tự phát ở Từ Liêm đã đổi khác nhưng dấu vết thực phẩm vẫn còn

Mỹ phẩm ngoại vừa biến mất, nghìn ống thực phẩm bổ sung lại 'phủ đỏ' bãi rác tự phát ở Từ Liêm GĐXH - Sau khi mỹ phẩm ngoại bị vứt bừa tại bãi rác tự phát phường Từ Liêm, Hà Nội bất ngờ “bốc hơi”, phóng viên tiếp tục phát hiện hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe màu đỏ rực nằm la liệt ở đây.

Bãi rác đã được dọn, camera giám sát

Sau loạt bài phản ánh của Gia đình và Xã hội (Chuyên trang Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng bị vứt tràn lan tại bãi rác tự phát trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (thuộc phường Từ Liêm, Hà Nội), chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc. Đến nay, khu vực này đã được dọn dẹp sạch sẽ, quây rào tôn kín và gắn camera giám sát, thể hiện sự quyết liệt trong công tác chấn chỉnh vi phạm, lập lại trật tự vệ sinh môi trường.

Ghi nhận của PV, trong ngày 26/9 cho thấy, khu đất vốn ngập ngụa rác thải trước đây đã thay đổi đáng kể. Nhiều đống rác cao ngồn ngộn từng chứa đủ loại bao bì, vật liệu xây dựng, đồ gia dụng, lọ mỹ phẩm, ống thực phẩm chức năng nay không còn dấu vết, trả lại mặt bằng thông thoáng.

Khu vực bãi rác tự phát đã được dọn dẹp trả mặt bằng.

Bên cạnh đó, các hàng rào tôn cao đã được dựng bao quanh toàn bộ khu đất, cùng với biển cấm đổ rác, camera giám sát vừa được lắp đặt để ngăn chặn tình trạng đổ trộm rác tái diễn.

Người dân sinh sống xung quanh cho biết trước đây, mỗi ngày đều có xe ba gác, xe tải nhỏ lén lút đổ rác vào ban đêm. Rác chất đống, bốc mùi khó chịu, nhiều hộ phải đóng cửa cả ngày để tránh ô nhiễm.

"Mấy hôm nay thấy khu đất được dọn sạch, lắp rào tôn và camera, chúng tôi rất phấn khởi. Hy vọng từ nay sẽ không còn cảnh rác rưởi bừa bãi như trước", ông H, một người dân sống gần đó chia sẻ.

Lực lượng chức năng đã rào tôn, lắp camera giám sát ở khu vực xuất hiện bãi rác tự phát.

Qua ghi nhận của PV, mặc dù phần lớn rác thải đã được xử lý, tại hiện trường vẫn còn nhiều ống thực phẩm bảo vệ sức khỏe màu đỏ nằm rải rác trên nền đất. Nhiều ống vẫn còn nguyên, một số bị méo mó. Đây là một trong những sản phẩm mà đã được vứt bỏ trước đó mà PV ghi nhận được.

Theo quan sát, các ống này nằm lẫn trong lớp đất, nếu không được thu gom triệt để, khi trời mưa lớn, nước chảy sẽ kéo chúng ra khu vực xung quanh, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với trẻ em hiếu kỳ hoặc người đi đường.

Cần quyết liệt hơn

Việc dọn dẹp và quây rào, gắn camera tại bãi rác tự phát trên đường Vũ Quỳnh là tín hiệu tích cực, cho thấy sự vào cuộc nhanh chóng của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, thực tế hiện trường cho thấy, công tác xử lý vẫn cần triệt để và bền vững hơn, đặc biệt trong khâu thu gom các sản phẩm không rõ nguồn gốc còn sót lại.

Các lọ thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn chưa được dọn hết.

Theo người dân khu vực cho biết thêm, việc truy tìm nguồn gốc của những sản phẩm bị vứt bỏ, đặc biệt là các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe, cũng cần được điều tra nhằm ngăn chặn tình trạng tiêu hủy hàng hóa kém chất lượng gây hại cho môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền đã mang lại chuyển biến bước đầu, nhưng để giải quyết tận gốc, rất cần sự đồng thuận, giám sát của người dân và việc thực thi nghiêm minh của các lực lượng chức năng. Chỉ khi đó, những bãi rác tự phát như trên mới không còn cơ hội tái diễn, trả lại diện mạo sạch đẹp, an toàn cho khu dân cư.

Trước đó, ngày 17/9, theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (nối Lê Đức Thọ – Phạm Hùng), trước là quận Nam Từ Liêm, nay phường Từ Liêm, Hà Nội, hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm có tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bị vứt bỏ tràn lan.

Tiếp đó, ngày 19/9, ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, khu vực bãi rác tự phát trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài, nơi từng xuất hiện hàng chục thùng mỹ phẩm ngoại không rõ nguồn gốc nay không còn dấu vết của các sản phẩm này. Những kiện hàng từng được đóng thùng, dán nhãn "hàng dễ vỡ" và nhiều lọ, chai mỹ phẩm vứt tung tóe đã "biến mất" chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Trước đó, tại đường Vũ Quỳnh kéo dài nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng ngập ngụa rác.

Sau khi phản ánh, ngày 18/9, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng địa phương (Công an, Ban chỉ đạo 389 địa phương, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, UBND phường Từ Liêm...) xác minh, tổng hợp thông tin liên quan vụ việc, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm...

Bộ Y tế yêu cầu Hà Nội báo cáo thông tin chi tiết về bộ trước ngày 22/9, để cơ quan này thông báo cảnh báo tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố; giúp chủ động giám sát, ngăn chặn việc lưu thông và sử dụng các sản phẩm vi phạm.

Tuy nhiên, ngày 25/9, thông tin với PV, lãnh đạo Phòng Quản lý mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết, vẫn chưa nhận được báo cáo chi tiết của Sở Y tế TP Hà Nội.

Sau khi hàng loạt mỹ phẩm mang nhãn nước ngoài bị phát hiện vứt bừa bãi tại bãi rác tự phát đã bất ngờ “bốc hơi” chỉ trong thời gian ngắn, ngày 23/9, PV tiếp tục ghi nhận tại khu vực này, cảnh tượng mới hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe màu đỏ rực nằm chồng chất, tràn lan.

Video nghìn ống thực phẩm bổ sung lại phủ đỏ bãi rác tự phát ở Từ Liêm, Hà Nội: