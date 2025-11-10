Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong trường THPT tư thục?
GĐXH - Theo thông tin ban đầu, người đàn ông trong clip “thân mật với nhiều phụ nữ" tại phòng làm việc được cho xảy ra tại một trường THPT tư thục ở Ninh Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người này do Hội đồng quản trị bầu.
Người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc ở Ninh Bình là chủ tịch hội đồng quản trị trường?
Liên quan vụ người đàn ông có loạt clip, hình ảnh "thân mật" với nhiều nữ giới trong phòng làm việc được cho xảy ra tại Trường THPT T.H.T (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình), trên Gia đình & Xã hội, ông Vũ Văn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Hải Hậu cho biết, đã nắm bắt được thông tin và đang chỉ đạo công an xác minh vụ việc.
Trên NLĐO, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình thông tin, người đàn ông trong clip không phải là thầy giáo, chưa từng đứng lớp. "Qua báo cáo của nhà trường, người trong clip không phải hiệu trưởng, không phải là giáo viên, không thuộc sự quản lý của ngành giáo dục. Theo thời gian trong clip, sự việc xảy ra từ năm học trước, trước thời điểm sáp nhập tỉnh".
Tuy nhiên, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết người đàn ông trong clip đúng là Chủ tịch hội đồng Trường THPT T.H.T. Đây cũng là trường tư thục, người đàn ông do Hội đồng quản trị bầu.
Theo báo cáo của Trường THPT T.H.T, qua hình ảnh phòng làm việc không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường.
Về một số phụ nữ trong clip, theo vị lãnh đạo sở, bước đầu theo báo cáo không phải giáo viên nhà trường. "Qua báo cáo của nhà trường, những người phụ nữ trong clip không phải giáo viên trong trường. Còn đúng hay không phải chờ cơ quan chức năng xác minh lại, vì hình ảnh đó không nhìn rõ mặt", lãnh đạo Sở GD&ĐT Ninh Bình cho hay.
Việc tung các hình ảnh, clip nhạy cảm trên lên mạng xã hội có động cơ, mục đích gì, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết trước mắt nhà trường chưa báo cáo việc này và cơ quan chức năng đang làm rõ.
Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì?
Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) là người quản lý doanh nghiệp là công ty cổ phần và do Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị.
Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm:
- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.
Chủ tịch HĐQT thường là người có uy tín cao, có kinh nghiệm quản lý dày dặn và có tầm nhìn chiến lược. Chủ tịch HĐQT đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng chiến lược phát triển của công ty, đảm bảo hoạt động của công ty hiệu quả và bảo vệ lợi ích của cổ đông.
Nhiệm vụ và quyền hạn Chủ tịch Hội đồng quản trị trong trường THPT tư thục?
Nhiệm vụ và quyền hạn Chủ tịch Hội đồng quản trị trong trường phổ thông tư thục được quy định tại Khoản 4 Điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục ban hành kèm theo Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT.
Theo đó Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THPT có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
- Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị; có quyền triệu tập các cuộc họp của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm chính về các quyết nghị của Hội đồng quản trị, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết nghị của Hội đồng quản trị; chủ trì các cuộc họp của Đại hội đồng thành viên góp vốn.
- Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý về toàn bộ hoạt động của nhà trường và kiểm soát việc điều hành của Hiệu trưởng;
- Ký hợp đồng lao động với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng sau khi được cấp có thẩm quyền công nhận.
- Được quyền điều hành bộ máy tổ chức và sử dụng con dấu của trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và ký các văn bản, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.
Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt trong thời gian từ 3 tháng trở lên, phải uỷ quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có) hoặc một thành viên của Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản và được thông báo công khai, đồng thời báo cáo cho cơ quan quản lý trực tiếp. Thời gian ủy quyền không quá 6 tháng và không được áp dụng việc ủy quyền hai lần liên tiếp.
Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm thì cấp có thẩm quyền công nhận sẽ triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị bầu một trong số các thành viên làm Quyền chủ tịch Hội đồng quản trị. Việc bầu và công nhận Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị được thực hiện theo nguyên tắc như bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thời gian giữ chức Quyền chủ tịch Hội đồng quản trị không quá 6 tháng kể từ ngày có quyết định công nhận và không áp dụng thực hiện hai lần liên tiếp đối với một cá nhân.
Hà Nội: Thiếu niên 16 tuổi bị CSGT bắt quả tang tàng trữ ma túyThời sự - 7 phút trước
GĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn phường Xuân Đỉnh (TP Hà Nội), Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 đã phát hiện, bắt quả tang hai nam thanh thiếu niên đi xe máy tàng trữ trái phép chất ma túy.
1.000 suất quà đến người dân vùng lũ với mong ước sớm ổn định cuộc sốngThời sự - 3 giờ trước
Với mong muốn chung tay giúp bà con Thái Nguyên ổn định cuộc sống sau khi bị ảnh hưởng bởi bão Matmo đổ bộ cách đây một tháng, ngày 9/11, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Khoa học Nghiên cứu nhân tài nhân lực Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình "Hướng về đồng bào vùng bão lũ".
Trường THPT Tô Hiến Thành ở Ninh Bình lên tiếng về clip thân mật gây xôn xaoThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Trường THPT Tô Hiến Thành, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình vừa báo cáo thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người đàn ông có loạt clip, hình ảnh "thân mật" với nhiều nữ giới trong phòng làm việc.
Ninh Bình: Công an đang xác minh clip người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ ở Hải HậuThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền loạt clip và hình ảnh ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi “thân mật” với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc, được cho là xảy ra tại một trường THPT trên địa bàn xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.
Tin bão mới nhất: Bão số 14 giật cấp 16 vào Biển Đông, đất liền Việt Nam có bị ảnh hưởng?Thời sự - 7 giờ trước
GĐXH - Theo tin bão mới nhất, bão số 14 giật cấp 16 đã đi vào Biển Đông. Bão chủ yếu gây gió mạnh, sóng lớn, mưa dông ở vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông. Sau đó bão sẽ hướng sang Đài Loan (Trung Quốc).
Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui thời tiết sau những ngày nồm ẩm kéo dàiThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, 2 ngày đầu tuần Hà Nội và miền Bắc tiếp tục có mưa, trời nồm ẩm. Từ ngày 12/11, nồm ẩm mới chấm dứt khi có gió Đông Bắc khô xua bớt mây ẩm, trời có nắng.
Vì sao nhiều đèn giao thông tại Hà Nội không hiển thị bộ đếm lùi?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội đang triển khai nâng cấp toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Trong thời gian triển khai nâng cấp, một số nút giao có thể tạm dừng hoạt động đèn đếm lùi để phục vụ kỹ thuật.
Tin sáng 8/11: Hé lộ tiền thưởng "khủng" vụ việc bán 140 vé số trúng giải mà mới có 1 người đến nhận; chồng bị bắt vì buôn bán hàng giả, ca sĩ Đoàn Di Băng có liên quan?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Chủ đại lý đăng thông báo lên mạng xã hội để những người mua vé số biết tin và đến nhận thưởng; Ông Nguyễn Quốc Vũ – Tổng giám đốc VB Group bị bắt với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả. Vợ ông, ca sĩ Đoàn Di Băng là người tham gia bán sản phẩm của công ty do chồng mình làm chủ, có liên quan không?
Cấm người có nồng độ cồn điều khiển phương tiện bay không người láiThời sự - 2 ngày trước
Người trực tiếp điều khiển phương tiện bay không người lái phải đủ 18 tuổi trở lên; trong máu, hơi thở không có nồng độ cồn, ma túy, chất gây ngủ...
Những hình ảnh khiến nhiều người ấm lòng sau đêm bão dữThời sự - 2 ngày trước
Sau bão số 13 (Kalmaegi), hình ảnh những người lính nhanh nhẹn, cần mẫn giúp dân dọn dẹp, dựng lại nhà cửa ở Quảng Ngãi và Gia Lai khiến nhiều người ấm lòng.
Trường THPT Tô Hiến Thành ở Ninh Bình lên tiếng về clip thân mật gây xôn xaoThời sự
GĐXH - Trường THPT Tô Hiến Thành, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình vừa báo cáo thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người đàn ông có loạt clip, hình ảnh "thân mật" với nhiều nữ giới trong phòng làm việc.