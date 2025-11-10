Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong trường THPT tư thục?

Người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc ở Ninh Bình là chủ tịch hội đồng quản trị trường?

Liên quan vụ người đàn ông có loạt clip, hình ảnh "thân mật" với nhiều nữ giới trong phòng làm việc được cho xảy ra tại Trường THPT T.H.T (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình), trên Gia đình & Xã hội, ông Vũ Văn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Hải Hậu cho biết, đã nắm bắt được thông tin và đang chỉ đạo công an xác minh vụ việc.

Trên NLĐO, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình thông tin, người đàn ông trong clip không phải là thầy giáo, chưa từng đứng lớp. "Qua báo cáo của nhà trường, người trong clip không phải hiệu trưởng, không phải là giáo viên, không thuộc sự quản lý của ngành giáo dục. Theo thời gian trong clip, sự việc xảy ra từ năm học trước, trước thời điểm sáp nhập tỉnh".

Tuy nhiên, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết người đàn ông trong clip đúng là Chủ tịch hội đồng Trường THPT T.H.T. Đây cũng là trường tư thục, người đàn ông do Hội đồng quản trị bầu.

Theo báo cáo của Trường THPT T.H.T, qua hình ảnh phòng làm việc không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường.

Về một số phụ nữ trong clip, theo vị lãnh đạo sở, bước đầu theo báo cáo không phải giáo viên nhà trường. "Qua báo cáo của nhà trường, những người phụ nữ trong clip không phải giáo viên trong trường. Còn đúng hay không phải chờ cơ quan chức năng xác minh lại, vì hình ảnh đó không nhìn rõ mặt", lãnh đạo Sở GD&ĐT Ninh Bình cho hay.

Việc tung các hình ảnh, clip nhạy cảm trên lên mạng xã hội có động cơ, mục đích gì, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết trước mắt nhà trường chưa báo cáo việc này và cơ quan chức năng đang làm rõ.

Cảnh người đàn ông "thân mật với nhiều phụ nữ" tại phòng làm việc ở Ninh Bình gây xôn xao dư luận (ảnh cắt từ clip).

Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) là người quản lý doanh nghiệp là công ty cổ phần và do Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm:

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

- Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.

Chủ tịch HĐQT thường là người có uy tín cao, có kinh nghiệm quản lý dày dặn và có tầm nhìn chiến lược. Chủ tịch HĐQT đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng chiến lược phát triển của công ty, đảm bảo hoạt động của công ty hiệu quả và bảo vệ lợi ích của cổ đông.

Nhiệm vụ và quyền hạn Chủ tịch Hội đồng quản trị trong trường THPT tư thục?

Nhiệm vụ và quyền hạn Chủ tịch Hội đồng quản trị trong trường phổ thông tư thục được quy định tại Khoản 4 Điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục ban hành kèm theo Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT.

Theo đó Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THPT có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị; có quyền triệu tập các cuộc họp của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm chính về các quyết nghị của Hội đồng quản trị, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết nghị của Hội đồng quản trị; chủ trì các cuộc họp của Đại hội đồng thành viên góp vốn.

- Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý về toàn bộ hoạt động của nhà trường và kiểm soát việc điều hành của Hiệu trưởng;

- Ký hợp đồng lao động với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng sau khi được cấp có thẩm quyền công nhận.

- Được quyền điều hành bộ máy tổ chức và sử dụng con dấu của trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và ký các văn bản, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt trong thời gian từ 3 tháng trở lên, phải uỷ quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có) hoặc một thành viên của Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản và được thông báo công khai, đồng thời báo cáo cho cơ quan quản lý trực tiếp. Thời gian ủy quyền không quá 6 tháng và không được áp dụng việc ủy quyền hai lần liên tiếp.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm thì cấp có thẩm quyền công nhận sẽ triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị bầu một trong số các thành viên làm Quyền chủ tịch Hội đồng quản trị. Việc bầu và công nhận Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị được thực hiện theo nguyên tắc như bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thời gian giữ chức Quyền chủ tịch Hội đồng quản trị không quá 6 tháng kể từ ngày có quyết định công nhận và không áp dụng thực hiện hai lần liên tiếp đối với một cá nhân.