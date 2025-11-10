Trường THPT Tô Hiến Thành ở Ninh Bình lên tiếng về clip thân mật gây xôn xao

Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người đàn ông có loạt clip, hình ảnh "thân mật" với nhiều nữ giới trong phòng làm việc, sáng ngày 10/11, Trường THPT Tô Hiến Thành, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình đã gửi văn bản số 18/BC-THT báo cáo về vụ việc.

Báo cáo của Trường THPT Tô Hiến Thành do bà Mai Thị Lành - Hiệu trưởng ký ghi rõ: "Gần đây lan truyền trên mạng clip, hiện đang được các cơ quan chức năng xác minh. Nhà trường xác nhận, người trong clip không phải là Hiệu trưởng, không phải cán bộ giáo viên thuộc sự quản lý của ngành giáo dục. Người này chưa ngày nào giảng dạy ở bất kỳ cơ sở giáo dục nào.

Theo thời gian trên các clip diễn ra năm 2024 và đầu năm 2025, trước khi sáp nhập tỉnh Ninh Bình mới. Qua hình ảnh, phòng làm việc không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường".

Hình ảnh thân mật được lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Trưa ngày 10/11, thông tin với PV Gia đình và Xã hội, ông Vũ Văn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) cho biết, UBND xã đã nắm bắt được thông lan truyền trên mạng xã hội về việc một người đàn ông có loạt clip, hình ảnh "thân mật" với nhiều nữ giới trong phòng làm việc.

"UBND xã đã chỉ đạo Công an xã Hải Hậu xác minh thông tin. Hiện nay, Công an xã đã tập trung làm" - ông Kỳ thông tin.

Trước đó, tối ngày 9/11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh "thân mật" giữa một người đàn ông với nhiều phụ nữ, được cho xảy ra tại phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng trường của một trường THPT (đóng tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình).

Qua nhiều video cho thấy, có một người đàn ông hay có những hành động "thân mật" quá mức với nhiều người phụ nữ ở các thời điểm khác nhau...



