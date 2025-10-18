Chủ xe đăng bài nói camera AI phạt nguội nhầm, Cục CSGT tung bằng chứng 'không thể chối cãi'

Ngày 18/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã nắm được thông tin về một bài viết lan truyền trên mạng xã hội Facebook, bày tỏ nghi ngờ về tính chính xác của thông báo phạt nguội đối với một tài xế xe tải.

Bài viết được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, nội dung bài viết được đăng tải có nội dung: "Lái xe nhà mình chạy tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, mấy hôm trước nhận được biên bản phạt nguội lỗi không thắt dây an toàn. Mình có xem thực tế ảnh phạt nguội thì trong ảnh thể hiện rõ lái xe có đeo dây an toàn tại vị trí ghế lái. Thôi thì phải hỏi bằng văn bản vậy, nhờ cán bộ kiểm tra lại và có hướng giải quyết".

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng với nhiều ý kiến tranh luận, trong đó có những ý kiến trái chiều, hoài nghi về độ chính xác của hệ thống camera giám sát bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước thông tin gây xôn xao dư luận, Cục CSGT đã ngay lập tức vào cuộc kiểm tra, rà soát lại toàn bộ dữ liệu liên quan đến trường hợp vi phạm này.

Kết quả kiểm tra khẳng định, không có bất kỳ sự "nhầm nhọt" nào. Theo đó, hình ảnh vi phạm của lái xe tải mang biển số 29H-907.xx được ghi nhận vào lúc 20h07 ngày 7/9/2025, tại km20 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hình ảnh lái xe tải điều khiển phương tiện không thắt giây an toàn được camera AI ghi lại một cách rõ nét. Ảnh: Cục CSGT

Cục CSGT cho biết, hành vi không thắt dây đai an toàn của tài xế xe tải đã bị camera AI ghi nhận và cho ra kết quả hình ảnh vô cùng rõ nét, chi tiết, kể cả trong điều kiện di chuyển vào ban đêm. Hình ảnh trích xuất cho thấy rõ ràng tài xế không có dây an toàn vắt qua người theo đúng quy định.

Vụ việc này một lần nữa khẳng định hiệu quả và tính chính xác của hệ thống camera AI trong việc giám sát và xử lý vi phạm giao thông. Công nghệ không chỉ giúp giảm tải áp lực cho lực lượng chức năng mà còn đảm bảo sự minh bạch, khách quan, khiến mọi hành vi vi phạm đều khó có thể chối cãi.