Tìm thấy nữ sinh 14 tuổi ở Lai Châu mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Báo Điện tử Lai Châu đưa tin, lực lượng biên phòng Lai Châu đã tìm thấy cháu Sùng Thị D sau 3 ngày mất tích.

Theo đó, sáng ngày 1/12, các lực lượng thuộc Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu) cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an và nhân dân xã Sin Suối Hồ đã tìm thấy cháu Sùng Thị D (SN 2011) ở bản Sân Bay (xã Sin Suối Hồ) sau hơn 3 ngày mất tích.

Các lực lượng và người dân tìm thấy cháu D sau hơn 3 ngày mất tích. Ảnh: Báo Lai Châu

Trước đó, sáng ngày 28/11/2025, cháu D con ông Sùng A D và bà Vàng Thị S (hộ khẩu thường trú tại bản Sân Bay, xã Sin Suối Hồ) đi học xong không về nhà. Gia đình có gọi điện, đi tìm nhưng không thấy nên đã báo cáo vụ việc đến địa phương, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, Công an xã Sin Suối Hồ nhờ hỗ trợ.

Người thân vui mừng khi tìm được cháu D. Ảnh: Báo Lai Châu

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ đã huy động 24 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng người thân, cán bộ, công chức, công an xã và nhân dân tìm kiếm. Đến 9h20 phút sáng ngày 1/12/2025, các lực lượng đã tìm thấy cháu D tại khe nước thuộc bản Sân Bay (xã Sin Suối Hồ).

Đơn vị đã phối hợp với gia đình, các lực lượng đưa cháu D về nhà để chăm sóc, động viên tinh thần để cháu nhanh chóng ổn định sức khỏe.