Tin sáng 2/12: Thứ dưới lòng đất khiến cả làng ở Quảng Trị xôn xao; một số ngân hàng bắt đầu thu phí với tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng

Một số ngân hàng bắt đầu thu phí với tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng

Ảnh minh họa: TL

Theo VietnamPlus, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh biểu phí, siết chặt điều kiện miễn phí quản lý tài khoản và bổ sung thêm các khoản thu mới nhằm thúc đẩy khách hàng cá nhân chuyển sang sử dụng dịch vụ số.

Ngân hàng Eximbank đã thông báo điều chỉnh phí quản lý tài khoản, phí SMS Banking với khách hàng cá nhân, có hiệu lực từ 1/12.

Nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số và lọc các tài khoản hoạt động, quản lý các tài khoản "để quên", Eximbank sẽ thu phí quản lý tài khoản 11.000 đồng/tháng đối với tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng/tháng.

Trước đó, số dư bình quân trong tháng để được miễn phí quản lý tài khoản theo quy định tại Eximbank là 300.000 đồng/tháng.

Ngân hàng này cũng thu phí dịch vụ SMS Banking đối với khách hàng cá nhân hạng Gold và Platinum kể từ tháng 12, mức thu 90.000 đồng/quý/thuê bao và miễn phí cho khách hàng hạng Gold và Platinum tham gia gói Combo Casa.

Việc thu phí SMS Banking theo số lượng tin nhắn đã được các ngân hàng triển khai hơn một năm qua nhằm khuyến khích khách hàng chuyển sang dịch vụ OTT miễn phí - hình thức thông báo biến động số dư qua ứng dụng ngân hàng, giúp giảm chi phí cho cả người dùng và ngân hàng.

Ngân hàng VIB cũng triển khai chính sách phí mới từ tháng 12/2025. Các tài khoản thanh toán không phát sinh bất kỳ giao dịch nào trong 12 tháng liên tục trở lên sẽ bị thu phí 10.000 đồng/tháng (chưa bao gồm VAT), gọi là phí "đóng băng tài khoản cá nhân".

Đối với các tài khoản không hoạt động nhưng không đủ số dư để thu phí, VIB sẽ trích phần số dư còn lại vào phí theo quy định; phần phí chưa thu đủ sẽ được miễn cho khách hàng.

VIB khuyến cáo nếu không còn nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể đến chi nhánh/phòng giao dịch để đóng tài khoản thanh toán.

Ngân hàng VPBank thì quy định tài khoản thanh toán thường (Autolink) có số dư bình quân dưới 2 triệu đồng chịu phí 10.000 đồng/tháng, duy trì số dư từ 2 triệu đồng trở lên sẽ được miễn. Trong khi đó, Ngân hàng Quân đội (MB) miễn phí quản lý tài khoản nếu khách hàng giữ số dư tối thiểu 50.000 đồng.

Miền Trung mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 15

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15, Nam miền Trung có mưa to đến rất to. Ảnh minh họa: TL

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, bão số 15 (tên quốc tế là Koto) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15, từ đêm 2/12 – hết 3/12: Khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi → Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40–100mm, cục bộ >150mm.

Nguy cơ mưa cường độ lớn >100mm/3 giờ.

Từ đêm 3 – ngày 4/12: Khu vực Quảng Trị → TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40–80mm, cục bộ >150mm.

Dự báo mưa có khả năng kéo dài đến ngày 5/12.

Tổng lượng mưa từ ngày 2–4/12: TP. Huế – TP. Đà Nẵng – phía Đông Quảng Ngãi: 100–170mm, cục bộ >250mm.

Quảng Trị – phía Đông Gia Lai → Đắk Lắk – Khánh Hòa: 40–100mm, cục bộ >150mm.

Lời khai của nghi phạm lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái

Đối tượng Nguyễn Tấn Thành.

Theo Đời sống & Pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Thành (tự Cu nhỏ, SN 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra xử lý về hành vi "Giết người".

Tại công an, Thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết, nguyên nhân gây ra vụ việc trên là do mâu thuẫn gia đình trong thời gian dài.

Năm 2003, Thành mở công ty ở Campuchia, nhiều lần gửi tiền về cho mẹ ruột mua đất và xây nhà. Đến năm 2007, Thành bị Cảnh sát Campuchia bắt giữ điều tra, sau đó Tòa án Campuchia tuyên phạt tù 48 năm về tội "Giết người". Thi hành án được 15 năm thì Thành được giảm án.

Năm 2022, mẹ Thành và các chị em qua thăm hứa khi Thành ra tù sẽ trả lại đất, nhà do Thành gửi tiền mua. Tuy nhiên khi Thành ra tù, mẹ Thành và các chị, em không giữ lời hứa nên nảy sinh mâu thuẫn.

Chị em của Thành liên tục thách thức Thành dẫn đến vệc cự cãi đánh nhau gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Chính quyền địa phương tổ chức hòa giải 2 lần nhưng không thành.

Khoảng 11h15 ngày 30/11, Thành lái xe ô tô ngang qua nhà chị ruột là Nguyễn Thị Hạnh (SN 1976, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) thì bị chị này dùng vòi nước xịt vào xe ô tô. Thành không phản ứng, vẫn điều khiển xe đi về nhà (cách nhà chị Hạnh khoảng 2km).

Khi về đến nhà thấy xe ô tô sắp hết xăng nên Thành tiếp tục lái xe ô tô đi đổ xăng. Khi đi đến đoạn đường trước nhà của chị Hạnh thì tiếp tục bị chị này dùng vòi nước xịt vào xe. Bực tức, Thành lùi xe lại rồi tông thẳng vào chị Hạnh và em ruột là Nguyễn Thị Bé Sáu (SN 1983) đang đứng trong sân. Cú tông khiến chị Bé Sáu bị thương nặng, chị Hạnh tránh được.

Sau đó, Thành lái xe ô tô cất xe ở nhà, dùng xe máy bỏ trốn. Chị Bé Sáu được người nhà đưa vào Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Đến 14h cùng ngày, Đồn Biên phòng Mỹ Quý phát hiện Thành đang trốn ở khu vực ấp Tho Mo (xã Mỹ Quý) nên bắt giữ, bàn giao cho công an.

Thứ dưới lòng đất khiến cả làng xôn xao ở Quảng Trị

Hiện trường phát hiện quả bom tại nhà ông Cao Văn Hợi. Ảnh: NLĐO

NLĐO đưa tin, chiều 1/12, trong lúc múc đất làm nền nhà, một hộ dân ở xã Tuyên Lâm (tỉnh Quảng Trị) hoảng hốt phát hiện một quả bom lớn còn nguyên kíp nổ, nguy cơ gây mất an toàn cao.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 1/12, ông Cao Văn Hợi (54 tuổi, thôn Tiền Phong, xã Tuyên Lâm) đang thuê máy múc san nền thì thấy lộ ra một quả bom còn nguyên vẹn.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Tuyên Lâm phối hợp Công an xã và tổ công tác Đồn biên phòng Rà Mai tiếp cận hiện trường, lập biên bản, cắm biển cảnh báo và rào bảo vệ khu vực phát hiện vật liệu nổ.

Theo lực lượng chức năng, quả bom dài khoảng 1m, đường kính thân 40cm, nặng ước chừng 340 kg. Toàn bộ vỏ và cấu trúc bom vẫn còn nguyên, được đánh giá mức độ nguy hiểm cao.

Thông tin cũng đã được báo cáo về Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực I - Đồng Lê để cử lực lượng công binh chuyên trách đến xử lý theo quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân khu vực.

Công an triệu tập người cha xích chân con gái 9 tuổi vào giường

Cháu H.H.N.N bị xích chân vào chiếc giường đã hỏng.

Theo TPO, liên quan vụ cháu H.H.N.N (SN 2014, trú thôn 5A, xã Ea Ktur) bị xích chân vào giường Công an xã Ea Ktur (Đắk Lắk) đã triệu tập, làm việc với ông N.T.Đ (34 tuổi, trú xã Ea Ktur).

Trước đó nhận được thông tin sự việc một bé gái bị xích chân trong một căn phòng ở thôn 5A, Công an xã Ea Ktur đã tổ chức lực lượng đến hiện trường xác minh. Tại hiện trường, công an phát hiện có hai cháu bị nhốt trong một căn phòng hôi thối. Trong đó, cháu H.H.N.N bị xích chân.

Làm việc với công an, bước đầu ông Đ khai nhận, mẹ của hai cháu đã mất do tai nạn giao thông. Cả hai cháu đều đã nghỉ học. Do hằng ngày phải đi làm nên ông Đ đã nhốt, xích chân một trong số các cháu trong phòng.

Theo TPO đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh một bé gái bị xích vào thành giường sắt trong một căn phòng nhỏ. Bên cạnh là một khay nhựa đựng cơm trắng, thức ăn đạm bạc, một can nước lớn loại 20 lít. Ở góc tường là những bộ quần áo được gom lại một đống. Ngoài ra có một số chai nhựa rỗng, có chai chứa chất lỏng màu vàng nhạt.

Người phụ nữ ghi hình qua cửa sổ, nói trong clip dặn bé gái về nói với bố nấu cơm cho con ăn đàng hoàng. Bé gái trong clip trả lời "Bọn con tự nấu, con biết nấu cơm rồi".