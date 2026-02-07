Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 7/2/2026
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 7/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 7/2/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 7/2/2026 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 7/2/2026 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 7/2/2026 có kết quả như sau:
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 7/2/2026 có kết quả như sau:
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 7/2/2026 có kết quả như sau:
03
05
13
15
29
46
01
Giá trị Jackpot 1: 52,944,733,200 đồng
Giá trị Jackpot 2: 3,995,554,500 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot 1
O O O O O O
|0
52,944,733,200
Jackpot 2
|O O O O O | O
|0
3,995,554,500
|Giải Nhất
O O O O O
|18
|40.000.000
|Giải Nhì
O O O O
949
|500.000
|Giải Ba
O O O
19,331
50.000
