Giám đốc Công ty TNHH Thành Quý ở Thái Nguyên bị xử phạt vì múc đất rừng sản xuất trái phép

Giám đốc Công ty TNHH Thành Quý bị xử phạt

Trong quá trình thi công các hạng mục liên quan đến khu tái định cư (TĐC) Bản Áng, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên, chính quyền địa phương đã phát hiện hành vi múc đất rừng sản xuất trái phép tại khu vực đối diện khu tái định cư. Người bị xử phạt hành chính là ông Ngô Thành Quý – Giám đốc Công ty TNHH Thành Quý, đồng thời là chủ sử dụng thửa đất rừng bị hủy hoại.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường cho thấy, một mảng sườn đồi rừng sản xuất đã bị đào khoét sâu, tạo thành vách đất dựng đứng, trơ trọi, mất hoàn toàn lớp phủ thực vật. Khu vực bị tác động nằm sát tuyến đường giao thông và đối diện trực tiếp khu tái định cư Bản Áng – nơi đang được thi công các hạng mục hạ tầng.

Hiện trạng này cho thấy khối lượng đất bị múc đi không hề nhỏ, làm thay đổi đáng kể địa hình khu rừng sản xuất, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, nhất là khi bước vào mùa mưa. Việc hạ thấp mặt bằng, phá vỡ kết cấu tự nhiên của sườn đồi không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái mà còn tiềm ẩn rủi ro mất an toàn cho khu vực lân cận.

Khu vực đất rừng sản xuất bị đào, khoét ở thôn Bản Áng - (ảnh Nhật Tân).

Ngày 14/1, trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Luận – Chủ tịch UBND xã Thanh Thịnh xác nhận có sự việc múc đất rừng sản xuất xảy ra trên địa bàn và chính quyền xã đã tiến hành xử lý theo thẩm quyền.

"Khu đất được múc san gạt nằm ngay đối diện khu tái định cư. Khi phát hiện sự việc, UBND xã đã yêu cầu tạm dừng hoạt động và ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm", ông Luận cho biết.

Theo Chủ tịch UBND xã Thanh Thịnh, việc xử phạt căn cứ trên hành vi hủy hoại đất rừng sản xuất, hạ mặt bằng đất trái phép khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Tài liệu UBND xã Thanh Thịnh cung cấp cho thấy, ngày 13/1/2026, UBND xã đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Toàn cảnh một góc khu tái định cư Bản Áng xã Thanh Thịnh - (ảnh Nhật Tân).

Theo đó, UBND xã Thanh Thịnh quyết định xử phạt hành chính ông Ngô Thành Quý – Giám đốc Công ty TNHH Thành Quý số tiền 15.000.000 đồng với hành vi hủy hoại đất. Cụ thể, hành vi làm biến dạng địa hình thuộc trường hợp hạ thấp bề mặt đất với tổng diện tích 320,0 m², thuộc một phần thửa đất số 38, tờ bản đồ số 45, tại thôn Bản Áng, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên. Loại đất theo hồ sơ là đất rừng sản xuất.

UBND xã Thanh Thịnh cho rằng, hành vi hủy hoại đất của ông Ngô Thành Quý thuộc trường hợp không có tính khả thi để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 6, Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của UBND tỉnh Bắc Kạn (cũ), quy định các trường hợp không có tính khả thi để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và mức độ khôi phục đối với hành vi hủy hoại đất.

Liên quan đến vụ việc, một cán bộ Phòng Kinh tế UBND xã Thanh Thịnh cho biết, thửa đất rừng sản xuất bị hủy hoại đứng tên cá nhân ông Ngô Thành Quý, người đã mua đất tại khu vực này từ trước.

Xe tải chở đất vào khu tái định cư Bản Áng - (ảnh Nhật Tân).

Theo vị cán bộ này, phía Công ty TNHH Thành Quý giải trình rằng việc múc đất nhằm làm đường công vụ để máy móc, phương tiện thi công di chuyển xuống khu tái định cư nằm ở phía đối diện.

"Đơn vị cho rằng ban đầu khu tái định cư là đất ruộng, nền đất yếu, có hiện tượng sụt lún nên lấy một phần đất để đắp đường công vụ phục vụ thi công. Tuy nhiên, việc hạ mặt bằng đất rừng sản xuất khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép là hành vi vi phạm. UBND xã đã lập biên bản và xử phạt hành chính theo quy định", cán bộ Phòng Kinh tế thông tin.

Cũng theo vị cán bộ này, thời điểm chính quyền phát hiện thì việc múc đất đã hoàn tất. Sau đó, UBND xã yêu cầu dừng hoạt động và tiến hành xử lý.

Cần quan tâm đến sức khỏe người dân

Có thể thấy, việc đất được sử dụng làm đường công vụ như đơn vị giải trình hay phục vụ mục đích khác hiện chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định, dù với bất kỳ mục đích nào, việc tự ý múc đất, hạ mặt bằng đất rừng khi chưa được cho phép đều là hành vi vi phạm pháp luật đất đai.

Tại công trường hằng ngày xe chở đất vào dự án tái định cư rầm rộ.

Không chỉ dừng lại ở vi phạm về đất đai, trong quá trình ghi nhận thực tế, phóng viên nhận thấy khu tái định cư Bản Áng đang được thi công rầm rộ, nhiều xe tải, xe cơ giới liên tục ra vào công trường. Khu vực xung quanh công trình thường xuyên trong tình trạng bụi bặm, đặc biệt vào những thời điểm xe vận chuyển đất, vật liệu lưu thông nhiều.

Đáng chú ý, chưa ghi nhận việc tưới nước giảm bụi trên tuyến đường phục vụ thi công, khiến bụi đất phát tán ra môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sống gần khu vực dự án. Một số hộ dân cho biết, vào những ngày nắng, mỗi khi xe tải chạy qua là bụi mù mịt, bám vào nhà cửa, cây cối, khiến người dân lo ngại về ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực đến sức khỏe lâu dài.

Từ vụ việc trên cho thấy, bên cạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ các dự án tái định cư phục vụ công trình trọng điểm, các chủ đầu tư và đơn vị thi công cần nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật về đất đai, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công. Việc kiểm soát bụi, bảo đảm an toàn địa hình, hạn chế nguy cơ sạt lở không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là yếu tố quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe, đời sống của người dân sinh sống xung quanh khu vực dự án.