Chung cư tăng giá, người có nhu cầu mua nhà ở vẫn cố chờ giá giảm

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý II/2024. Theo đó lượng giao dịch căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong quý II giảm so với quý I/2024 và cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, theo thống kê trong quý II, có gần 25.890 giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, chỉ bằng khoảng 72,2% so với quý I/2024 và bằng 87,08% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó giao dịch đất nền lại đang có xu hướng tăng, bằng 127,9% so với quý I/2024 và bằng 185,8% so với cùng kỳ năm 2023 (với gần 125.000 giao dịch). Lý do được được Bộ Xây dựng đưa ra là bởi giá nhà đang ở mức cao, gây áp lực cho người mua, đa số người mua đang ở trạng thái chờ đợi. Hiện nay, sóng chung cư đã chững lại tuy nhiên giá chung cư đi ngang mà không hạ nhiệt. Theo khảo sát, tổng hợp của Bộ Xây dựng giá chung cư tại một số tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong 3 tháng qua tăng trung bình từ 5-6,5% và tăng 25% theo năm tùy từng khu vực và vị trí.

Một số dự án căn hộ chung cư có sự tăng giá mạnh trên địa bàn thành phố Hà Nội có thể kể đến như khu đô thị Royal City, The Pride tăng khoảng 33%, dự án Mỹ Đình Sông Đà – Sudico tăng khoảng 32%, chung cư thuộc khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính cũng tăng giá khoảng 25%, khu chung cư tái định cư tại Nam Trung Yên cũng tăng trưởng khoảng 20%...

Chung cư các khu vực xa trung tâm như Tây Mỗ - Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Long Biên dù có mức độ tăng giá chậm hơn tuy nhiên hiện nay giá bán cũng không dưới 3 tỷ.