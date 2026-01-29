Tiếp vụ những bất cập tại Khu tái định cư Bản Áng ở Thái Nguyên: Theo dấu hành trình xe tải

Video: Những bất cập tại dự án tái định cư Bản Áng ở Thái Nguyên GĐXH - Hàng chục lượt xe tải chở đất ra vào công trường Khu tái định cư Bản Áng mỗi ngày khiến Quốc lộ 3 qua xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên mù bụi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Trong quá trình ghi nhận hoạt động của các đoàn xe tải chở đất phục vụ san lấp dự án Khu tái định cư Bản Áng, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên, phóng viên đã bám theo nhiều phương tiện có gắn phù hiệu "TQ" để xác định các điểm lấy đất.

Cụ thể, ngày 14/1/2026, sau khi đổ đất san gạt mặt bằng tại dự án tái định cư Bản Áng, xe tải mang biển kiểm soát 97H-000.54 di chuyển ra Quốc lộ 3 theo hướng về trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Phóng viên theo sát phương tiện này và ghi nhận điểm đến là khu vực nằm sâu bên trong Cụm công nghiệp Thanh Bình.

Theo một số người dân buôn bán tại Cụm công nghiệp Thanh Bình, khu vực phía trong thuộc địa phận thôn Nà Chiêm, xã Thanh Thịnh. Tại đây, một bên đang triển khai dự án đường cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn, phần còn lại đang thi công hạ mặt bằng Cụm công nghiệp Thanh Bình.

Khu vực lối vào lấy đất ở thôn Nà Chiêm, xã Thanh Thị, tỉnh Thái Nguyên (ảnh cắt từ video).

Một nam thanh niên làm nhiệm vụ điều tiết, theo dõi xe tải ra vào dọc tuyến đường nội bộ trong khu công nghiệp cho biết: "Phần lớn xe chở đất từ việc hạ mặt bằng Cụm công nghiệp Thanh Bình được vận chuyển phục vụ dự án đường cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn. Riêng các xe gắn phù hiệu 'TQ' thì lấy đất tại khu vực dự án đang triển khai bên cạnh."

Trong khoảng thời gian từ 15h đến 16h30 ngày 14/1, theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực thôn Nà Chiêm xuất hiện hàng loạt xe tải mang phù hiệu "TQ" ra vào liên tục. Các xe di chuyển từ khu tái định cư Bản Áng theo Quốc lộ 3, rẽ vào đường nội bộ Cụm công nghiệp Thanh Bình, sau đó tiếp tục leo dốc theo tuyến đường công vụ để vào điểm lấy đất.

Hoạt động vận chuyển diễn ra với tần suất dày, các xe nối đuôi nhau, vận hành thuần thục. Sau khi thùng xe đầy đất, các phương tiện nhanh chóng quay đầu, hướng về dự án tái định cư Bản Áng để tiếp tục san lấp. Trên các tuyến đường di chuyển, nhiều xe chạy với tốc độ cao, gây phát tán bụi lớn. Một số đoạn đường nội bộ trong Cụm công nghiệp Thanh Bình tuy được tưới nước nhưng vẫn lầy lội, hai bên đường cây cối bám đầy bụi.

Những chiếc xe tải chở đất "TQ" đi vào đường nội ở Khu công nghiệp Thanh Bình (ảnh cắt từ video).

Đáng chú ý, trong khung giờ từ 15h đến 16h30 các ngày 13 và 22/1, phóng viên không ghi nhận hoạt động vận chuyển đất theo hướng nêu trên.

Bên cạnh đó, trong nhiều ngày theo dõi, phóng viên phát hiện thêm một điểm lấy đất khác phục vụ san lấp dự án tại khu vực thôn Reo Dài, xã Thanh Thịnh. Điểm lấy đất này cách dự án vài ki-lô-mét, chủ yếu di chuyển theo Quốc lộ 3 – cũng là tuyến đường trước đó phóng viên đã phản ánh tình trạng xe tải chở đất gây bụi bặm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 13/1, phóng viên bám theo xe tải mang biển kiểm soát 97C-007.46 sau khi đổ đất tại dự án, di chuyển nhanh trên Quốc lộ 3 theo hướng về Bắc Kạn. Khi đến khu vực cầu 62 (thuộc thôn 62, xã Thanh Thịnh), xe rẽ vào đường tỉnh 259 (hướng Thanh Thịnh – Thanh Mai – Bắc Kạn), đi khoảng gần 1km rồi tiếp tục rẽ lên khu đồi thuộc thôn Reo Dài.

Một chiếc xe tải có phù hiệu "TQ" chạy trên đường Quốc lộ 3 hướng Thái Nguyên - Bắc Kạn (ảnh cắt từ video).

Tại đây, đang triển khai thi công một đoạn dự án đường cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn. Nhiều xe tải khác từ dự án tái định cư Bản Áng cũng được ghi nhận đến khu vực này lấy đất, sau đó quay lại san nền.

Thái Nguyên: Ai chịu trách nhiệm khi xe tải tung bụi, đe dọa an toàn giao thông tại dự án TĐC Bản Áng? GĐXH - Mặc dù hồ sơ mời thầu quy định rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn giao thông, song thực tế tại dự án khu tái định cư Bản Áng, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên cho thấy nhiều bất cập: xe chở đất chưa che chắn kín, bụi phát tán nghiêm trọng, nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập, khiến dư luận lo ngại.

Theo ghi nhận, do mật độ xe tải hoạt động dày đặc, tuyến đường tỉnh 259 đoạn từ thôn Reo Dài ra Quốc lộ 3 và ngược lại đã xuất hiện tình trạng xuống cấp, mặt đường gồ ghề, phát sinh ổ gà, ổ trâu. Hai bên đường, cây cối và nhà dân bị phủ bụi mỗi khi xe đi qua. Khu vực cầu Sáu Hai và các đoạn đường xe thường xuyên ra vào cũng xảy ra tình trạng bụi bặm, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân.

Xe tải đi lấy đất san mặt bằng ở thôn Reo Dài, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên (ảnh cắt từ video).

Ngày 22/1, phóng viên tiếp tục quay lại hiện trường và bám theo xe tải mang biển kiểm soát 97C-039.41 (màu xanh, thùng cao) từ dự án tái định cư Bản Áng đến khu đồi thuộc thôn Reo Dài. Tại đây, một máy xúc màu xanh đã chờ sẵn để múc đất lên thùng xe. Các xe tải xếp hàng chờ đến lượt, chỉ trong vài phút, thùng xe đã đầy đất và nhanh chóng quay đầu trở lại dự án.

Khu đất này hiện cũng đang được một đơn vị khác khai thác phục vụ thi công dự án đường cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn. Chưa bàn tới vấn đề nguồn gốc, thủ tục pháp lý của đất san lấp, nhưng thực tế cho thấy hoạt động vận chuyển đất với tần suất lớn đã làm phát sinh bụi bặm, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường liên quan.

Để làm rõ những vấn đề xoay quanh nguồn đất san lấp, thủ tục pháp lý và các tác động môi trường, ngày 21/1/2026, phóng viên đã liên hệ, cung cấp thông tin đến Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. Hiện phóng viên đang chờ phản hồi chính thức từ đơn vị này.

Video những bất cập tại dự án tái định cư Bản Áng ở Thái Nguyên:



