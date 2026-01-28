Ngày sinh Âm lịch của người kiếm tiền lặng lẽ nhưng rất chắc tay, âm thầm giàu có không ai biết
GĐXH - Những ngày sinh Âm lịch dưới đây được cho là gắn liền với con đường kiếm tiền ổn định, sáng sủa và càng về sau càng dễ gặt hái thành quả.
Người sinh ngày 6 Âm lịch: Làm việc chắc chắn, tiền bạc đến bền lâu
Người sinh vào ngày 6 Âm lịch nổi bật bởi sự đáng tin cậy. Họ nói ít nhưng làm nhiều, đã hứa thì cố gắng thực hiện đến cùng.
Chính sự cẩn trọng và thái độ nghiêm túc này giúp họ xây dựng được uy tín vững chắc trong công việc cũng như các mối quan hệ làm ăn.
Dù thông minh và có năng lực, người sinh ngày 6 Âm lịch hiếm khi thể hiện sự sắc sảo ra bên ngoài.
Họ chọn cách âm thầm tiến lên, tránh va chạm và không tạo cảm giác hơn thua với người khác. Nhờ đó, dù đạt được thành công nhất định, họ vẫn ít bị ganh ghét hay đố kỵ.
Bên cạnh đó, tinh thần hiếu học và sự khiêm tốn giúp người sinh ngày này không ngừng hoàn thiện bản thân.
Càng về sau, họ càng gặp nhiều cơ hội tốt, con đường kiếm tiền trở nên suôn sẻ và ổn định.
Tài lộc của họ thường đến chậm nhưng chắc, đủ để xây dựng cuộc sống an tâm cả hiện tại lẫn tương lai.
Người sinh ngày 14 và 17 Âm lịch: Dễ gặp quý nhân, sự nghiệp kéo theo tài lộc
Theo tử vi, những người sinh vào ngày 14 và 17 Âm lịch thường tạo được ấn tượng tốt với người khác ngay từ khi còn nhỏ.
Họ có vẻ ngoài ưa nhìn, phong thái cởi mở và đặc biệt là nụ cười luôn thường trực, khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.
Tuy nhiên, điểm mạnh lớn nhất của người sinh vào hai ngày Âm lịch này không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở tính cách nhân hậu, hòa đồng và biết nghĩ cho người khác.
Họ không tỏ ra kiêu ngạo, cũng không giữ khoảng cách với ai, nhờ đó dễ thu hút quý nhân và mở rộng các mối quan hệ tốt cho sự nghiệp.
Ngay cả khi có năng lực nổi trội trong một lĩnh vực nào đó, người sinh ngày 14 và 17 Âm lịch vẫn giữ thái độ thận trọng, làm việc chắc chắn, không liều lĩnh.
Chính sự điềm đạm này giúp họ được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng, sự nghiệp từng bước thăng tiến.
Khi công việc ổn định và phát triển, thu nhập của họ cũng theo đó mà tăng lên, cuộc sống ngày càng đủ đầy.
Người sinh ngày 28 Âm lịch: Khéo giao tiếp, làm ăn thuận lợi, tiền vào đều đặn
Người sinh vào ngày 28 Âm lịch được xem là mang nhiều may mắn trong cuộc sống. Họ có khả năng giao tiếp tốt, tư duy linh hoạt và rất giỏi thích nghi với môi trường mới.
Dù ở hoàn cảnh nào, họ cũng nhanh chóng hòa nhập và tạo được thiện cảm với những người xung quanh.
Sau khi xây dựng được mối quan hệ, người sinh ngày 28 Âm lịch luôn giữ thái độ khiêm tốn, lịch sự và biết chừng mực.
Điều này giúp họ tạo dựng được mạng lưới quan hệ bền vững, đáng tin cậy, đặc biệt có lợi cho công việc và việc làm ăn lâu dài.
Nhờ được nhiều người yêu mến và ủng hộ, con đường tài lộc của người sinh ngày Âm lịch này thường khá hanh thông.
Thu nhập tăng trưởng đều theo thời gian, điều kiện sống ngày càng cải thiện và nếu biết nắm bắt cơ hội, họ hoàn toàn có thể từng bước tích lũy để trở nên giàu có.
Ngày sinh Âm lịch của những người kiếm tiền âm thầm nhưng vững vàng
Điểm chung của những người sinh vào các ngày Âm lịch kể trên là không thích phô trương, luôn giữ thái độ khiêm nhường và làm việc có kế hoạch.
Họ không kiếm tiền bằng sự liều lĩnh mà bằng uy tín, mối quan hệ và năng lực thực sự của bản thân.
Chính điều đó giúp con đường tài lộc của họ tuy chậm rãi nhưng vững vàng, càng về sau càng sáng sủa và ổn định.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Không làm gì sai vẫn gặp nạn: 3 con giáp dễ vướng thị phi nhất năm 2026Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, trong năm Bính Ngọ 2026, 3 con giáp dưới đây cần đặc biệt thận trọng trong lời ăn tiếng nói và các mối quan hệ xung quanh.
Điểm mới về đăng ký khai sinh cho trẻ sắp áp dụng, cha mẹ bắt buộc phải biết điều nàyĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Khai sinh là sự kiện hộ tịch xác định sự ra đời tồn tại của mỗi cá nhân. Việc đăng ký khai sinh, cấp giấy khai sinh có ý nghĩa pháp lý đầu tiên chứng minh nhân thân của công dân cá nhân từ khi sinh ra cho đến chết.
Điều hiếm gặp ở Tết Nguyên đán 2026: Mùng 1 và mùng 2 Tết thuộc 2 tiết khí khác nhauĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 không chỉ là dịp đoàn viên, vui xuân mà còn mang một điểm đặc biệt về mặt tiết khí.
Thái Nguyên: Ai chịu trách nhiệm khi xe tải tung bụi, đe dọa an toàn giao thông tại dự án TĐC Bản Áng?Đời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Mặc dù hồ sơ mời thầu quy định rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn giao thông, song thực tế tại dự án khu tái định cư Bản Áng, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên cho thấy nhiều bất cập: xe chở đất chưa che chắn kín, bụi phát tán nghiêm trọng, nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập, khiến dư luận lo ngại.
Từ 9/2 tới, một quy định mới chính thức có hiệu lực, giao dịch vàng miếng trái phép có thể bị “ăn phạt” lên đến 400 triệu đồngĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định số 340/2025/NĐ-CP, từ 9/2/2026, kinh doanh vàng miếng không phép có thể bị phạt mức cao nhất từ 300 - 400 triệu đồng và bị tịch thu vàng với hành vi vi phạm.
3 con giáp bước vào thời điểm ‘thiên thời địa lợi’ để bạn phát triển sự nghiệp và tài lộcĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 3 con giáp gặp nhiều thuận lợi trong các phương diện những ngày cuối của tháng 1 dương lịch này. 3 con giáp bước vào thời điểm ‘thiên thời địa lợi’ để bạn phát triển sự nghiệp và tài lộc.
Tử vi tiết lộ: 3 khung giờ sinh Âm lịch mang lộc lớn, con càng lớn, gia đình càng giàuĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều gia đình tin rằng, nếu con sinh vào giờ đẹp Âm lịch, đứa trẻ không chỉ dễ thành công mà còn mang lại phúc khí, may mắn cho cha mẹ, giúp gia đạo ngày càng hưng thịnh.
Vì sao nói năm Ất Tỵ đón Lập xuân tới hai lần?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Lập xuân 2026 không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của chu kỳ sinh trưởng mới theo nông lịch phương Đông, mà còn đặc biệt khi rơi đúng sát Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Những con giáp vượng vận quý nhân nhất năm 2026: Không cần bon chen vẫn gặp may mắnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Vận quý nhân hanh thông giúp những con giáp này tháo gỡ khó khăn, mở ra nhiều cơ hội tích cực trong công việc, tài chính lẫn các mối quan hệ.
Tin vui cho những ai chuẩn bị kết hôn: Một 'đặc quyền' mới sắp ban hành khiến ai cũng mừngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến về Dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi), trong đó đề xuất sửa đổi nhiều nội dung quan trọng như đăng ký hộ tịch có việc đăng ký kết hôn.
3 con giáp bước vào thời điểm ‘thiên thời địa lợi’ để bạn phát triển sự nghiệp và tài lộcĐời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 3 con giáp gặp nhiều thuận lợi trong các phương diện những ngày cuối của tháng 1 dương lịch này. 3 con giáp bước vào thời điểm ‘thiên thời địa lợi’ để bạn phát triển sự nghiệp và tài lộc.