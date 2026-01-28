Mới nhất
Video: Những bất cập tại dự án tái định cư Bản Áng ở Thái Nguyên

Thứ tư, 16:14 28/01/2026 | Đời sống
Nhật Tân
GĐXH - Hàng chục lượt xe tải chở đất ra vào công trường Khu tái định cư Bản Áng mỗi ngày khiến Quốc lộ 3 qua xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên mù bụi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày giữa tháng 1/2026, trên tuyến Quốc lộ 3 – đoạn qua xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên, tình trạng xe tải chở đất ra vào công trường Khu tái định cư Bản Áng diễn ra dày đặc, cuốn theo lượng lớn bụi đất, tiềm ẩn ô nhiễm môi trường và nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án TĐC Bản Áng thuộc hạng mục tái định cư xã Thanh Thịnh và xã Thanh Mai (khu vực huyện Chợ Mới trước ngày 1/7/2025), nằm trong Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (cũ). Gói thầu thi công là "Gói thầu số 21: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị khu tái định cư xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên", thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3). Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Theo Quyết định số 317/QĐ-BQLDA ngày 28/11/2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với Gói thầu số 21, liên danh xây dựng khu tái định cư gồm: Công ty TNHH MTV Thành Quý, Công ty CP Khang Thịnh và Công ty CP Xây dựng An Hùng Thịnh trúng thầu với giá hơn 50,05 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH MTV Thành Quý là nhà thầu chính.

Tài liệu phóng viên có được cho thấy, tại Mục 7, Phần III – Yêu cầu về kỹ thuật, Chương V của hồ sơ mời thầu (E-HSMT) quy định rõ: Nhà thầu có trách nhiệm giữ gìn công trường xây dựng sạch sẽ, gọn gàng; tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong quá trình thi công; thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh cho phương tiện ra vào công trường; kịp thời dọn dẹp khi cần thiết; đồng thời bồi thường thiệt hại nếu gây ra vi phạm về vệ sinh môi trường. Ngoài ra, nhà thầu phải tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, như hạn chế tiếng ồn, bụi, khói, rung chấn…

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên cho thấy, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao thông tại khu vực này còn nhiều bất cập. Phóng sự sau phản ánh rõ hơn thực trạng trên.


