Video: Những bất cập tại dự án tái định cư Bản Áng ở Thái Nguyên
GĐXH - Hàng chục lượt xe tải chở đất ra vào công trường Khu tái định cư Bản Áng mỗi ngày khiến Quốc lộ 3 qua xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên mù bụi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án TĐC Bản Áng thuộc hạng mục tái định cư xã Thanh Thịnh và xã Thanh Mai (khu vực huyện Chợ Mới trước ngày 1/7/2025), nằm trong Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (cũ). Gói thầu thi công là "Gói thầu số 21: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị khu tái định cư xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên", thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3). Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.
Theo Quyết định số 317/QĐ-BQLDA ngày 28/11/2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với Gói thầu số 21, liên danh xây dựng khu tái định cư gồm: Công ty TNHH MTV Thành Quý, Công ty CP Khang Thịnh và Công ty CP Xây dựng An Hùng Thịnh trúng thầu với giá hơn 50,05 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH MTV Thành Quý là nhà thầu chính.
Tài liệu phóng viên có được cho thấy, tại Mục 7, Phần III – Yêu cầu về kỹ thuật, Chương V của hồ sơ mời thầu (E-HSMT) quy định rõ: Nhà thầu có trách nhiệm giữ gìn công trường xây dựng sạch sẽ, gọn gàng; tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong quá trình thi công; thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh cho phương tiện ra vào công trường; kịp thời dọn dẹp khi cần thiết; đồng thời bồi thường thiệt hại nếu gây ra vi phạm về vệ sinh môi trường. Ngoài ra, nhà thầu phải tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, như hạn chế tiếng ồn, bụi, khói, rung chấn…
Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên cho thấy, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao thông tại khu vực này còn nhiều bất cập. Phóng sự sau phản ánh rõ hơn thực trạng trên.
GĐXH - Mùng 1 Tết Nguyên đán là ngày mở đầu cho một năm mới theo lịch Âm, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa và tâm linh của người Việt.
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo về thay đổi mọi mặt của các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi dưới đây.
GĐXH - Những ngày sinh Âm lịch dưới đây được cho là gắn liền với con đường kiếm tiền ổn định, sáng sủa và càng về sau càng dễ gặt hái thành quả.
GĐXH - Theo tử vi, trong năm Bính Ngọ 2026, 3 con giáp dưới đây cần đặc biệt thận trọng trong lời ăn tiếng nói và các mối quan hệ xung quanh.
GĐXH - Khai sinh là sự kiện hộ tịch xác định sự ra đời tồn tại của mỗi cá nhân. Việc đăng ký khai sinh, cấp giấy khai sinh có ý nghĩa pháp lý đầu tiên chứng minh nhân thân của công dân cá nhân từ khi sinh ra cho đến chết.
GĐXH - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 không chỉ là dịp đoàn viên, vui xuân mà còn mang một điểm đặc biệt về mặt tiết khí.
GĐXH - Mặc dù hồ sơ mời thầu quy định rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn giao thông, song thực tế tại dự án khu tái định cư Bản Áng, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên cho thấy nhiều bất cập: xe chở đất chưa che chắn kín, bụi phát tán nghiêm trọng, nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập, khiến dư luận lo ngại.
GĐXH - Theo Nghị định số 340/2025/NĐ-CP, từ 9/2/2026, kinh doanh vàng miếng không phép có thể bị phạt mức cao nhất từ 300 - 400 triệu đồng và bị tịch thu vàng với hành vi vi phạm.
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 3 con giáp gặp nhiều thuận lợi trong các phương diện những ngày cuối của tháng 1 dương lịch này. 3 con giáp bước vào thời điểm 'thiên thời địa lợi' để bạn phát triển sự nghiệp và tài lộc.
GĐXH - Nhiều gia đình tin rằng, nếu con sinh vào giờ đẹp Âm lịch, đứa trẻ không chỉ dễ thành công mà còn mang lại phúc khí, may mắn cho cha mẹ, giúp gia đạo ngày càng hưng thịnh.
