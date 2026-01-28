Hà Nội: Khoảnh khắc xe ô tô lùi 'mất kiểm soát' khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên
GĐXH - Trưa 28/1, một vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội). Trong lúc lùi xe, tài xế ô tô điện 7 chỗ đã va chạm và cuốn 2 người phụ nữ vào gầm xe, khiến 1 người tử vong, người còn lại bị thương nặng
Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 28/1, tại khu vực trước cửa số nhà 45 phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám).
Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, một chiếc ô tô điện 7 chỗ đang thực hiện thao tác lùi xe. Lúc này, phía sau xe ô tô có 2 người phụ nữ đang đứng cạnh xe máy, chuẩn bị lên xe.
Bất ngờ, xe ô tô chạy lùi với tốc độ cao va chạm mạnh với xe máy phía sau và cuốn cả 2 nạn nhân vào gầm xe. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đã lùi đến trước cửa số nhà 53 phố Khâm Thiên, cách điểm va chạm ban đầu khoảng 15 mét.
Khoảnh khắc xe ô tô lùi 'mất kiểm soát' khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên.
Ngay khi tai nạn xảy ra, phát hiện có người bị kẹt dưới gầm xe, khoảng gần 20 người dân và người đi đường đã hô hào, cùng nhau hợp sức nâng chiếc ô tô điện lên để giải cứu nạn nhân.
Thời điểm được đưa ra ngoài, nạn nhân bị kẹt dưới gầm vẫn còn cử động được. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, người phụ nữ này đã tử vong sau đó. Nạn nhân còn lại bị ngã ở phía đuôi xe đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông.
Được biết, phố Khâm Thiên có chiều dài hơn 1km, rộng 11m với hai làn xe. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, đường khá thoáng, tầm nhìn không bị che khuất.
Hiện Cảnh sát đang làm việc với nam tài xế điều khiển chiếc ô tô điện để làm rõ nguyên nhân vụ việc (bao gồm cả việc kiểm tra nồng độ cồn và ma túy). Danh tính của nạn nhân tử vong chưa được công bố.
GĐXH - Mùng 1 Tết Nguyên đán là ngày mở đầu cho một năm mới theo lịch Âm, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa và tâm linh của người Việt.
GĐXH - Hàng chục lượt xe tải chở đất ra vào công trường Khu tái định cư Bản Áng mỗi ngày khiến Quốc lộ 3 qua xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên mù bụi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo về thay đổi mọi mặt của các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi dưới đây.
GĐXH - Những ngày sinh Âm lịch dưới đây được cho là gắn liền với con đường kiếm tiền ổn định, sáng sủa và càng về sau càng dễ gặt hái thành quả.
GĐXH - Theo tử vi, trong năm Bính Ngọ 2026, 3 con giáp dưới đây cần đặc biệt thận trọng trong lời ăn tiếng nói và các mối quan hệ xung quanh.
GĐXH - Khai sinh là sự kiện hộ tịch xác định sự ra đời tồn tại của mỗi cá nhân. Việc đăng ký khai sinh, cấp giấy khai sinh có ý nghĩa pháp lý đầu tiên chứng minh nhân thân của công dân cá nhân từ khi sinh ra cho đến chết.
GĐXH - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 không chỉ là dịp đoàn viên, vui xuân mà còn mang một điểm đặc biệt về mặt tiết khí.
GĐXH - Mặc dù hồ sơ mời thầu quy định rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn giao thông, song thực tế tại dự án khu tái định cư Bản Áng, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên cho thấy nhiều bất cập: xe chở đất chưa che chắn kín, bụi phát tán nghiêm trọng, nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập, khiến dư luận lo ngại.
GĐXH - Theo Nghị định số 340/2025/NĐ-CP, từ 9/2/2026, kinh doanh vàng miếng không phép có thể bị phạt mức cao nhất từ 300 - 400 triệu đồng và bị tịch thu vàng với hành vi vi phạm.
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 3 con giáp gặp nhiều thuận lợi trong các phương diện những ngày cuối của tháng 1 dương lịch này. 3 con giáp bước vào thời điểm 'thiên thời địa lợi' để bạn phát triển sự nghiệp và tài lộc.
