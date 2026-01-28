Mới nhất
Hà Nội: Khoảnh khắc xe ô tô lùi 'mất kiểm soát' khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên

Thứ tư, 20:50 28/01/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trưa 28/1, một vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội). Trong lúc lùi xe, tài xế ô tô điện 7 chỗ đã va chạm và cuốn 2 người phụ nữ vào gầm xe, khiến 1 người tử vong, người còn lại bị thương nặng

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 28/1, tại khu vực trước cửa số nhà 45 phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, một chiếc ô tô điện 7 chỗ đang thực hiện thao tác lùi xe. Lúc này, phía sau xe ô tô có 2 người phụ nữ đang đứng cạnh xe máy, chuẩn bị lên xe.

Bất ngờ, xe ô tô chạy lùi với tốc độ cao va chạm mạnh với xe máy phía sau và cuốn cả 2 nạn nhân vào gầm xe. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đã lùi đến trước cửa số nhà 53 phố Khâm Thiên, cách điểm va chạm ban đầu khoảng 15 mét.

Khoảnh khắc xe ô tô lùi 'mất kiểm soát' khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên.

Ngay khi tai nạn xảy ra, phát hiện có người bị kẹt dưới gầm xe, khoảng gần 20 người dân và người đi đường đã hô hào, cùng nhau hợp sức nâng chiếc ô tô điện lên để giải cứu nạn nhân.

Thời điểm được đưa ra ngoài, nạn nhân bị kẹt dưới gầm vẫn còn cử động được. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, người phụ nữ này đã tử vong sau đó. Nạn nhân còn lại bị ngã ở phía đuôi xe đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông.

Được biết, phố Khâm Thiên có chiều dài hơn 1km, rộng 11m với hai làn xe. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, đường khá thoáng, tầm nhìn không bị che khuất.

Hiện Cảnh sát đang làm việc với nam tài xế điều khiển chiếc ô tô điện để làm rõ nguyên nhân vụ việc (bao gồm cả việc kiểm tra nồng độ cồn và ma túy). Danh tính của nạn nhân tử vong chưa được công bố.

Hà Nội: Vụ tai nạn thương tâm trên phố Khâm Thiên khiến 2 người thương vong - Ảnh 1.Hà Nội: Ô tô con gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong lúc sáng sớm

GĐXH - Sáng 10/1, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xác nhận đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng tại khu vực cầu vượt Vọng (phường Kim Liên) khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Top