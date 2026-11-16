Chương trình bồi dưỡng Digital Marketing thực tiễn tại ANG Truyền Thông và Marketing

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

ANG Truyền Thông và Marketing – Phát triển kỹ năng Digital Marketing

Sự phát triển công nghệ thay đổi cách doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, đòi hỏi Digital Marketing kết hợp tư duy chiến lược, phân tích dữ liệu và ứng dụng công nghệ.

Kế thừa kinh nghiệm truyền thông, quảng cáo từ năm 2019, ANG Truyền Thông và Marketing chú trọng chia sẻ kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng Marketing và ứng dụng AI.

Với đội ngũ chuyên gia hơn 10 năm kinh nghiệm, ANG Truyền Thông và Marketing đề cao phương pháp thực tiễn, kết hợp phân tích tình huống và ứng dụng công cụ, giúp người mới tiếp cận và người có kinh nghiệm nâng cao chuyên môn.

ANG Truyền Thông và Marketing – Chia sẻ kiến thức Digital Marketing và AI từ kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ chuyên gia.

Digital Marketing thực tiễn – Chú trọng thực hành 100%

Lấy tính ứng dụng làm trọng tâm, ANG Truyền thông và Marketing chú trọng thực hành 100%, kết hợp kiến thức chuyên môn với tình huống kinh doanh thực tế, phù hợp với doanh nghiệp, chủ shop, người kinh doanh và cá nhân quan tâm đến Digital Marketing.

Nội dung tập trung vào Facebook Ads, Google Ads và TikTok Ads, từ thiết lập chiến dịch, xác định khách hàng mục tiêu, xây dựng nội dung đến theo dõi và tối ưu hiệu quả quảng cáo.

Bên cạnh đó, các chuyên đề về SEO, Email Marketing, Zalo Marketing, SMS Marketing, Media Planning, quản lý ngân sách, Website và Landing Page góp phần phát triển tư duy truyền thông đa kênh.

Thông qua thực hành trực tiếp trên công cụ, phân tích chiến dịch và đánh giá dữ liệu, ANG Truyền thông và Marketing hướng đến việc nâng cao khả năng triển khai, tối ưu ngân sách và kết hợp các nền tảng Digital Marketing phục vụ mục tiêu kinh doanh.

ANG Truyền thông và Marketing – Digital Marketing thực tiễn, chú trọng thao tác quảng cáo vào kinh doanh.

Ứng dụng AI trong Digital Marketing

Nắm bắt xu hướng, ANG Truyền thông và Marketing chú trọng tích hợp ứng dụng AI vào nội dung bồi dưỡng Digital Marketing, đề cao thực hành và giải quyết bài toán kinh doanh thực tế.

Công cụ như ChatGPT, Gemini và Claude được khai thác để hỗ trợ nghiên cứu, lập kế hoạch và phát triển nội dung, kết hợp viết prompt nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng AI.

Trong sáng tạo đa phương tiện, Canva, CapCut và các giải pháp tạo video AI của Google hỗ trợ thiết kế hình ảnh, biên tập video. Bên cạnh đó, Google Analytics 4 (GA4), Google Tag Manager (GTM), Google Business Profile, SEO và Fanpage Karma hỗ trợ phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả Marketing.

ANG Truyền thông và Marketing – Ứng dụng AI trong Digital Marketing nhằm nâng cao hiệu suất.

Chương trình bồi dưỡng Digital Marketing với hình thức linh hoạt

ANG Truyền thông và Marketing tổ chức các hoạt động chia sẻ kiến thức và bồi dưỡng kỹ năng thực hành Digital Marketing, hướng đến doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có nhu cầu cập nhật kiến thức, nâng cao khả năng ứng dụng trong công việc.

Chương trình được triển khai theo hình thức trực tiếp tại địa điểm tổ chức phù hợp theo từng chương trình hoặc trực tuyến qua Zoom, tùy theo nội dung và kế hoạch tổ chức.

Các buổi bồi dưỡng tập trung vào trao đổi chuyên môn, thực hành và phân tích tình huống thực tế, giúp người tham gia tiếp cận kiến thức Digital Marketing và vận dụng vào hoạt động truyền thông, kinh doanh.

ANG Truyền thông và Marketing bồi dưỡng Digital Marketing thực chiến.

Trải nghiệm thực tế – Giá trị từ khả năng ứng dụng

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, trải nghiệm thực tế là yếu tố quan trọng thể hiện giá trị của phương pháp bồi dưỡng kỹ năng tại ANG Truyền thông và Marketing.

Thông qua những chia sẻ trên các kênh truyền thông, sinh viên, nhân sự Marketing và người làm sáng tạo nội dung mang đến nhiều góc nhìn về khả năng tiếp cận kiến thức, sự hỗ trợ từ chuyên gia và hiệu quả ứng dụng công cụ trong công việc.

Với định hướng chú trọng thực hành 100%, ANG Truyền thông và Marketing đề cao việc kết nối tư duy Marketing, kỹ năng quảng cáo và ứng dụng AI vào những tình huống kinh doanh cụ thể.

ANG Truyền thông và Marketing hướng đến mục tiêu giúp Digital Marketing và AI trở thành những kỹ năng dễ tiếp cận, thiết thực, góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp và khả năng cạnh tranh trong môi trường số.

ANG Truyền thông và Marketing – Trải nghiệm thực tế và giá trị ứng dụng Digital Marketing trong công việc.

Tên đơn vị: Công ty TNHH ANG Truyền thông và Marketing

Mã số thuế: 0315491739

Địa chỉ: 28/1 Đường số 46, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0703685508

Website: https://www.ang.edu.vn hoặc https://angmkt.vn

Facebook: https://www.facebook.com/angmarketingagency

Tiktok: https://www.tiktok.com/@angagency

Doanh nghiệp tự giới thiệu