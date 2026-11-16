Giá vàng hôm nay 16/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng hay giảm?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay không thay đổi so với mức kết tuần qua

Lúc 9h31 ngày 16/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg tại TPHCM ở mức 134,5–137,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giá giữ nguyên ở cả hai chiều so với mức chốt cuối tuần trước. Chênh lệch mua – bán duy trì ở 3 triệu đồng/lượng. vietnamnet.vn

Cùng thời điểm, vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ được niêm yết ở mức 133,3–137,3 triệu đồng/lượng, đi ngang ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Chênh lệch mua – bán vàng nhẫn là 4 triệu đồng/lượng, cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với vàng miếng SJC.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay không thay đổi so với mức kết tuần qua, giao dịch ở mức 133,8-137,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đầu phiên hôm nay không thay đổi so với mức kết tuần qua, giao dịch ở mức 133,8-137,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu giờ sáng nay cũng đứng im so với chốt phiên cuối tuần qua, niêm yết ở mức 133,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 8h21 ngày 16/11 (giờ Việt Nam), Kitco niêm yết giá vàng giao ngay ở mức 3.870,70 USD/ounce ở chiều mua và 3.872,70 USD/ounce ở chiều bán. So với mức 3.883,40 USD/ounce cuối phiên giao dịch Mỹ ngày 13/11, giá mua giảm 12,70 USD/ounce, tương đương 0,33%. Tính đến thời điểm cập nhật, giá dao động trong khoảng 3.859,90–3.902,30 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tuần qua giảm mạnh trong bối cảnh lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, lợi suất trái phiếu tăng và kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.885 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 3.887 USD/ounce.

Khảo sát dự báo giá vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall tiếp tục nghiêng về kịch bản giảm giá sau khi vàng rơi xuống dưới 3.800 USD/ounce.