Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 16 - 22/11/2026: Danh sách khu dân cư bị cúp điện xếp hàng dài

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Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 16 - 22/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 16 - 22/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 16 - 22/11/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Lộ Cộng Đồng, khóm Mỹ Phú- phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/11/2026 đến 17:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Phước Hiệp thuộc các ấp: Phước Hiệp, An Hiệp và Khu dân cư An Hiệp, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đinh Tiên Hoàng 2, một phần đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm ĐĐ Phó Cơ Điều-một phần đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện một phần Khu dân cư khóm 5, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khóm Phước Hạnh, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần Khóm Tân Hưng, phường Tân Hạnh. -Một phần khóm Phước Hanh, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Các Khách hàng sử dụng điện trạm An Thới 3, một phần tổ 9,10 ấp An Thới, xã Ngãi Tứ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/11/2026 đến 12:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Vạn Phúc (Ni Long Vân Giang) ấp 2, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/11/2026 đến 09:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Thị Trấn 9A, một phần từ tổ 4,5 ấp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/11/2026 đến 09:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trang trại Nguyễn Văn Khoa, ấp Mỹ Hòa, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 18/11/2026 đến 10:45:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Vượt Lũ Thị Trấn, một phần tổ 7,8 ấp 2, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trường Tiểu Học Vĩnh Xuân, ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/11/2026 đến 12:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam, ấp 2, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 18/11/2026 đến 12:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Nhà Máy Nước Vĩnh Xuân, ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trại chăn nuôi Trần Phước Thạnh, ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Vườn Thanh Long Bé Tám, ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/11/2026 đến 14:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Vĩnh Hựu 5, một phần tổ 7,8 ấp Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/11/2026 đến 12:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thiện Mỹ 1A, một phần từ tổ 6,7 ấp Thiện Mỹ, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/11/2026 đến 10:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Công An huyện Trà Ôn, ấp 2, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/11/2026 đến 12:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Vĩnh Hựu 5A, một phần tổ 5,6 ấp Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các Khách hàng sử dụng điện trạm Tích Phú 6A, một phần tổ 13,14 ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/11/2026 đến 12:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các Khách hàng sử dụng điện trạm Tích Phú 1A, một phần tổ 8,9 ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 17A Phú Lộc thuộc tổ 7 ấp Long Cong, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/11/2026 đến 16:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Phú Lộc 4 thuộc tổ 7 ấp Phú Lộc, xã Cái Ngang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/11/2026 đến 16:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm DC Phú Lộc 3 thuộc tổ 11 ấp Lung Đồng, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/11/2026 đến 16:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm DC Phú Lộc 2 thuộc tổ 12 ấp Lung Đồng, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/11/2026 đến 16:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm DC Phú Lộc 1 thuộc tổ 9 ấp Lung Đồng, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/11/2026 đến 16:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm ép gạch Lê Văn Chính thuộc tổ 1 ấp Tổng Hưng, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm HKD Nguyễn Trung Dương thuộc tổ 1 ấp Bình Phú, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thanh Long Nguyễn Đức Tư thuộc tổ 1 ấp An Phong, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cty Mekong thuộc tổ 3 ấp Bình Phú, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XX Lê Xuân Tình thuộc tổ 1 ấp Bình Quí, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hòa Thuận 2A thuộc tổ 1 ấp Hòa Thuận, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cai Hóa thuộc tổ 1 ấp Hòa Thuận, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 4 ấp 3 Hòa Lộc thuộc tổ 2 ấp Hòa An, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cống Đôi 2 thuộc tổ 3 ấp Hòa An, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 1 ấp 3 Hòa Lộc thuộc tổ 1 ấp Hòa An, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 6 ấp 2 Hòa Lộc thuộc tổ 1 ấp Hòa An, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hòa An 1 thuộc tổ 1 ấp Hòa An, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hòa An 2 thuộc tổ 1 ấp Hòa An, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hòa Thuận 1A thuộc tổ 1 ấp Hòa Thuận, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 8 Tắc xi thuộc tổ 1 ấp Hòa Phong, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Công ty cổ phần phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-GREEN tại khóm Đông Lợi, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/11/2026 đến 13:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hòa Nghĩa 2A, thuộc tổ 08, ấp Quang Minh, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 09:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hòa Hiệp 1A, thuộc tổ 10, ấp Quang Minh, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/11/2026 đến 10:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hòa Hiệp 3, thuộc tổ 12, ấp Quang Minh, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/11/2026 đến 12:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Ấp Nhất 1A, thuộc tổ 09, ấp Vàm An, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 14:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hiệp Trường 6, thuộc tổ 17, ấp Quang Hòa, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hòa Nghĩa 5, thuộc tổ 11, ấp Quới Hiệp, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/11/2026 đến 10:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Nhà máy Xay Xát Hoàng Văn Sỹ thuộc ấp Rạch Cốc, Xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/11/2026 đến 09:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Nhà Máy Xay Xát Lê Văn Phỉ, thuộc ấp Tân Quới, Xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện nhánh rẽ trạm Phong Thới 3, thuộc một phần ấp Phong Thới, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Nhà máy xay xát lúa gạo Nguyễn Thiện Huấn, thuộc ấp Nước Xoáy, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/11/2026 đến 14:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Xay Xát Hữu Công, thuộc ấp Nước Xoáy, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 18/11/2026 đến 15:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Kinh Nổi, thuộc tổ 23, ấp An Điền, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 09:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trung Chánh A, thuộc tổ 26, ấp Trung Chánh, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Quang Trạch 4, thuộc tổ 18, ấp Quang Đức, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Quang Trạch 5, thuộc tổ 16, ấp Quang Đức, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Nhà máy xay xát lúa gạo Võ Phước Chung thuộc ấp Giồng Ké, xã Trung Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/11/2026 đến 09:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Đông 1, thuộc tổ 06, ấp Tân Đông, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Công ty TNHH MTV Petrolimex Vĩnh Long thuộc ấp An Điền, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/11/2026 đến 11:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Trường Tiểu Học Huỳnh Văn Lời thuộc ấp An Phước, xã Hiếu Phụng.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/11/2026 đến 14:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện nhánh rẽ Bời Lời, thuộc một phần ấp Quang Diệu, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Nhà Máy Xay Xát Nguyễn Duy Trụ thuộc ấp Hiếu Kinh A, xã Hiếu Thành.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 20/11/2026 đến 15:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phước Trinh A5, ấp Phước Trinh, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/11/2026 đến 10:45:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm An Hiệp 1A, ấp Long An, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/11/2026 đến 13:45:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm KNO Phạm Ngọc Quang, ấp Long Phước, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/11/2026 đến 15:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phước Bình 1B, ấp Phước Long, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 16/11/2026 đến 16:30:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phước Ngươn, khóm Phước Ngươn A, phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 09:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Kinh Chính Thước, ấp Long An, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 08:45:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Bà Lang 1, ấp Long An, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/11/2026 đến 09:45:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phước Ngươn 4, khóm Phước Ngươn A, phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/11/2026 đến 10:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm An Thành 4, ấp An Thành, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/11/2026 đến 10:45:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Bờ Dong 1, ấp Long Phước, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 14:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm An Phú 4, ấp An Lương, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 13:45:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm An Phú C, ấp Long An, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 17/11/2026 đến 15:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phước Lợi A3, ấp Phước Lợi B, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/11/2026 đến 15:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tân Phong 2, ấp Tân Phong 2, xã Tân Long Hội.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Miếu Trắng, ấp An Hòa, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 08:45:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Thông Quan 2, ấp An Hòa, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/11/2026 đến 09:45:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm An Phú D1, ấp Long An, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/11/2026 đến 10:45:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Long Khánh, ấp Long Khánh, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/11/2026 đến 13:45:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Cây Trôm 1, ấp Long Phước, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/11/2026 đến 15:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Vũ Xuân Hoàn, khóm Phước Hanh A, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XX Thanh Ca, ấp An Hòa, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 09:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phước Hậu 3D, khóm Phước Hanh, Phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 08:45:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phước Hanh 1A, khóm Phước Hanh, Phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/11/2026 đến 09:45:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XX Thanh Phát, ấp An Thành, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 19/11/2026 đến 10:20:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phú Đức, ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/11/2026 đến 10:45:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XX Thanh Phát 1, ấp An Thành, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 19/11/2026 đến 11:40:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Công ty TNHH MTV Tấn Phát, ấp Phước Long, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Long Tân A, ấp Long Tân, Xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 13:45:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Năm Bi, ấp Tân Tiến, xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Lò bún Phước Tâm, ấp Phú Đức, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 19/11/2026 đến 15:20:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Chín Đường, ấp Tân Tiến, xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Rạch Đồn Điền, Khóm Phước Hanh A, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 09:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Long Mỹ 4A, ấp Long Khánh, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 08:45:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Long Mỹ 1, ấp Long Phước, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/11/2026 đến 09:45:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phước Lợi A1, khóm Phước Lợi C, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 20/11/2026 đến 11:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Bình Tịnh B, ấp Bình Tịnh, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/11/2026 đến 10:45:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phước Lợi A5, khóm Phước Lợi C, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/11/2026 đến 14:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Bình Hòa 2, ấp Bình Hòa, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/11/2026 đến 13:45:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Long Mỹ 3A, ấp Long Phước, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 20/11/2026 đến 15:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Bình Tịnh A1, ấp Bình Tịnh, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Chợ Số 2A thuộc tổ NDTQ số 4 ấp Phước Tường, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/11/2026 đến 09:30:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Tường A1 thuộc tổ NDTQ số 7 ấp Phước Tường, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/11/2026 đến 12:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước ChÍ B2 thuộc tổ NDTQ số 3 ấp Phước Chí, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/11/2026 đến 15:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cái Sơn Lớn 3C + 3B tổ NDTQ số 3, số 4 ấp Sơn Đông, phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Thọ 2 thuộc tổ NDTQ số 2 ấp Phước Lộc Thọ, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 09:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Thọ 3 thuộc tổ NDTQ số 3 ấp Phước Lộc Thọ, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 20/11/2026 đến 11:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Trinh A1 thuộc tổ NDTQ số 5 ấp Phước Lộc Thọ, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/11/2026 đến 14:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Trinh B thuộc tổ NDTQ số 2 ấp Phước Trinh, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 20/11/2026 đến 15:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Trinh A thuộc tổ NDTQ số 2 ấp Phước Trinh, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Hòa 1, thuộc tổ 6, ấp Tân Hiệp, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Thành 6A, thuộc tổ 9, ấp Tân Trung, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Thành 3, thuộc tổ 6, ấp Tân Mỹ, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Huyện Hàm 4, 4A, thuộc tổ 5, ấp Tân Yên, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm UBX Tân Hưng 1, thuộc tổ 3, ấp Hưng Thuận, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Hưng 9A, thuộc tổ 6, ấp Hưng Thuận, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Khương, thuộc tổ 9, ấp Thành Khương, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Khương 1, thuộc tổ 9, ấp Thành Khương, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Chợ Nguyễn Văn Thảnh, thuộc tổ 4, ấp Hòa Bình, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Rạch Niềng, thuộc tổ 8, ấp Hòa Thạnh, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Rạch Ranh 2, thuộc tổ 4, ấp Hòa Thạnh, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Kinh Mới 2, thuộc tổ 2, ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp