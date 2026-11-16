Tỷ giá USD hôm nay 16/11: Giá USD 'chợ đen' bán ra ở vùng 26.020 đồng, có nên mua USD lúc này?

Giá vàng hôm nay 14/11/2026: Giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc GĐXH - Giá vàng hôm nay 14/11/2026 giảm về 138 triệu đồng/lượng. Người mua tại đỉnh có thể lỗ 56,3 triệu đồng.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, chốt tăng tuần 1,09%, duy trì ở mức 103,41 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY duy trì ở vùng 103,41 điểm. USD ngân hàng đi ngang. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật tăng nhẹ, đồng EUR giảm nhẹ.

Bước sang tuần mới, đồng USD giao dịch với triển vọng tích cực khi Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (Fed) tăng lãi xuất thêm 0,25% trong tháng 12, với xác suất khoảng 90% theo công cụ FedWatch của CME. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng lên gần 4,87%, cùng áp lực lạm phát dai dẳng và thị trường lao động ổn định, tiếp tục hỗ trợ đồng bạc xanh.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi biên bản cuộc họp Fed ngày 18/11, doanh số bán lẻ tháng 10 và các số liệu về lao động, sản xuất công nghiệp Mỹ để đánh giá triển vọng lãi suất. Nếu kinh tế Mỹ duy trì sức mạnh và lạm phát chưa hạ nhiệt, đồng USD có thể tiếp tục được hỗ trợ. Ngược lại, dữ liệu kinh tế suy yếu có thể gây áp lực lên đồng bạc xanh.

Thị trường tiền tệ thế giới cũng có nhiều biến động. Trước sực mạnh của đồng USD, đồng EUR, yên Nhật, AUD và NZD đều đối mặt với nguy cơ suy yếu. Đáng chú ý, tỷ giá USD/JPY dao động quanh 159,70 yên/USD, sát ngưỡng 160 yên/USD, làm gia tăng khả năng Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối. Bên cạnh đó, diễn biến căng thẳng tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng cũng có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào đồng USD. Tuy nhiên, những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng có thể hạn chế đà tăng của đồng bạc xanh.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 16/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã ổn định so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.637 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đi ngang so với phiên hôm qua, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25.500 đồng mua vào và 26.868 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 16/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 16/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 16/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 16/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 16/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 16/11/2026.

Tỷ giá USD gần như đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD tăng 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,510-25,920 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.465-25.910 đồng/USD, đã tăng 95 đồng chiều mua vào và giữ nguyên giá chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,540-25,920 đồng/USD, chững giá cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Hôm nay 16/11, khảo sát tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng tại thời điểm 9h40 phút cho thấy giá Đô la Mỹ hiện đang được mua vào là 25.920 đồng và bán ra là 26.020 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 16/11, giảm giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 27,635.88-29,093.83 đồng/EUR, đã giảm 72 đồng chiều mua vào và giảm 76 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 27.800-29.110 đồng/EUR, đã tăng 299 đồng chiều mua vào và tăng 111 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 27,796-29,186 đồng/EUR, đã giảm 96 đồng chiều mua vào và giảm 101 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 155.03-165.71 đồng/yen, tăng nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên đã tăng nhẹ chiều mua vào và giảm nhẹ chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 156,03-166,03 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 156.65-166.45 đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Những lưu ý khi mua USD lúc này?

Ngày 16/11, trên thị trường tiền tệ thế giới đồng bạc xanh duy trì ở ngưỡng cao. Tại thị trường trong nước, giá USD ghi nhận chững giá cả khối ngân hàng và chợ đen.

Diễn biến những ngày qua cho thấy, đồng bạc xanh đang khẳng định vị thế là đồng tiền chủ chốt trên thị trường tiền tệ thế giới. Tại thị trường trong nước, giá USD chưa biến động quá mạnh theo diễn biến thị trường thế giới. Động thái này cho thấy, tỷ giá USD/VND không chỉ phụ thuộc vào biến động của đồng USD trên thị trường quốc tế mà còn chịu tác động từ cung – cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu trong nước. Vì vậy, USD thế giới tăng chưa chắc tỷ giá trong nước cũng tăng và ngược lại. Người mua nên cân nhắc kỹ, tránh vội vàng đưa ra quyết định chỉ vì những biến động nhất thời.

Với những người cần mua USD để phục vụ du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, điều quan trọng là xác định rõ số tiền cần dùng và thời điểm cần sử dụng. Nếu chưa cần đến toàn bộ số ngoại tệ, có thể chia thành nhiều đợt mua để hạn chế rủi ro khi tỷ giá biến động. Ngoài ra, nên tham khảo giá bán USD tại một số ngân hàng để chọn được mức giá phù hợp.

Còn với những người mua USD với kỳ vọng kiếm lời, cần thận trọng hơn trước khi xuống tiền. Bởi nếu mua vào khi tỷ giá đang ở mức cao nhưng giá không tiếp tục tăng, khoản lợi nhuận kỳ vọng có thể bị thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Tỷ giá USD hôm nay 15/11: Đồng Đô la Mỹ chững giá sau đà tăng, mua USD cần lưu ý những gì? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 15/11/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.