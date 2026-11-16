Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 16 - 22/11/2026: Số lượng khu dân cư nằm trong diện cúp điện cao đột biến

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 16 - 22/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 16 - 22/11/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài





KHU VỰC: Một phần ấp Đồng Tiến xã Đồng Tâm tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đồng Tiến xã Đồng Tâm tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Tân Xuân 1, KP Tân Xuân 2, phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần КР Tân Xuân 2 phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hòa xã Thuận Lợi, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Khu phố Long Phước, Phường Phước Bình, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/11/2026 đến 11:30:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố 1, phường Phước Bình, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/11/2026 đến 16:30:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Thác Mơ, phường Phước Long, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Sơn Giang, phường Phước Long, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Phước Vĩnh, phường Phước Bình, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Bình Minh, phường Phước Bình, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Lê Thị Ngọc Linh 2

THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 19/11/2026 đến 09:50:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Mỹ Nga (01 khách hàng)

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Đăng





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/11/2026 đến 10:30:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 16/11/2026 đến 12:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/11/2026 đến 16:30:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/11/2026 đến 10:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 17/11/2026 đến 12:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một KH Lê Gia Trường Phát thuộc xã Phước Sơn TP - Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/11/2026 đến 15:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Riềng





KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Thành, xã Thuận Lợi, TP- Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Long xã Phú Riềng TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 17/11/2026 đến 08:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Hiệp xã Phú Riềng TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 17/11/2026 đến 09:15:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Hiệp xã Phú Riềng TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/11/2026 đến 10:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chơn Thành





KHU VỰC: KP Thành Tâm phường Chơn Thành- Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/11/2026 đến 09:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KP Thành Tâm phường Chơn Thành- Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/11/2026 đến 10:30:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KP Thành Tâm phường Chơn Thành- Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/11/2026 đến 12:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KP Thành Tâm phường Chơn Thành- Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/11/2026 đến 15:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KP Thành Tâm phường Chơn Thành- Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KP Suối Đôi phường Chơn Thành- Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KP Thành Tâm phường Chơn Thành- Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 09:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KP Thành Tâm phường Chơn Thành- Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KP Thành Tâm phường Chơn Thành- Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KP Suối Đôi phường Chơn Thành- Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Long





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Hưng Phú, Phường Bình long, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 15:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Hưng Phú, Phường Bình Long, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 15:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Kiều, Thanh An, Phường An Lộc, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lộc Ninh





KHU VỰC: Một xã Lộc Thành, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 17/11/2026 đến 09:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một xã Lộc Thành, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 17/11/2026 đến 09:50:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một xã Lộc Tấn, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/11/2026 đến 10:40:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một xã Lộc Tấn, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một xã Lộc Thành, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 17/11/2026 đến 13:50:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một xã Lộc Tấn, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 17/11/2026 đến 14:40:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một xã Lộc Tấn, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 17/11/2026 đến 15:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Đốp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Định, xã Tân Tiến, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/11/2026 đến 08:50:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Định, xã Tân Tiến, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/11/2026 đến 09:50:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lợi, xã Tân Tiến, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/11/2026 đến 10:50:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận, xã Tân Tiến, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 16/11/2026 đến 11:50:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phước, xã Tân Tiến, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/11/2026 đến 14:20:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 16/11/2026 đến 15:20:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phước, xã Tân Tiến, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 16/11/2026 đến 16:20:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận, xã Tân Tiến, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 08:50:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, xã Tân Tiến, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/11/2026 đến 09:50:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận, xã Tân Tiến, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/11/2026 đến 10:50:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận, xã Tân Tiến, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/11/2026 đến 11:50:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận, xã Tân Tiến, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/11/2026 đến 14:20:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận, xã Tân Tiến, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/11/2026 đến 15:20:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận, xã Tân Tiến, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/11/2026 đến 16:20:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Long Bình, xã Bình Tân, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 08:50:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Long Bình, xã Bình Tân, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/11/2026 đến 09:50:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 1, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/11/2026 đến 10:50:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 5, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/11/2026 đến 14:20:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Đội 2, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 18/11/2026 đến 15:20:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Đội 2, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/11/2026 đến 16:20:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mười Mẫu, xã Hưng Phước, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 08:50:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mười Mẫu, xã Hưng Phước, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/11/2026 đến 09:50:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mười Mẫu, xã Hưng Phước, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/11/2026 đến 10:50:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Đốp, xã Thiện Hưng, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/11/2026 đến 14:20:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Đốp, xã Thiện Hưng, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/11/2026 đến 15:20:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Đốp, xã Thiện Hưng, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/11/2026 đến 16:20:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Đốp, xã Thiện Hưng, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 08:50:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Đốp, xã Thiện Hưng, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/11/2026 đến 09:50:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Giao Liên, xã Thiện Hưng, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/11/2026 đến 10:50:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Giao Liên, xã Thiện Hưng, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/11/2026 đến 14:20:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thanh Xuân, xã Thiện Hưng, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 20/11/2026 đến 15:20:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đồng Phú





KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 08:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 19/11/2026 đến 09:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 19/11/2026 đến 10:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 19/11/2026 đến 11:40:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 16:05:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Gia Mập





KHU VỰC: TBA III-320 kVA Lê Tấn Trúc Trụ 108/19/02 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 08:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -TBA Hộ kinh doanh Mai Bá TrườngCông suất TBA 1x75 kVATrụ 166/09 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Tân Lập Xã Phú Nghĩa, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 08:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -TBA Nguyễn Bá Vương Công suất TBA 1x50 kVATrụ 166/45 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 17/11/2026 đến 09:15:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -TBA HKD Đặng Xuân Phương Công suất TBA 3x50 kVATrụ 218/01/01B tuyến 471 BGM - Đăk Ơ.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 17/11/2026 đến 09:35:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -TBA Ngân Hàng NN*PTNT BGM Công suất TBA III-180 kVA Trụ 116/01 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ,

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/11/2026 đến 10:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -TBA Hộ kinh doanh Thiều Đăng Thái Công suất TBA 1x50 kVATrụ 218/01/01B/11 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ.

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 17/11/2026 đến 10:10:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -TBA Hộ kinh doanh Lương Xuân ̣ Vũ Công suất TBA III-250 kVATrụ 138 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Tân Lập Xã Phú Nghĩa, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 17/11/2026 đến 10:45:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -TBA Phan Thị Mỹ Nữ Công suất TBA 3x50 kVATrụ 218/26/01 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ thôn Tân Lập Xã Phú Nghĩa, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:25:00 ngày 17/11/2026 đến 10:50:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -TBA Trung Tâm Y Tế Bù Gia Mập

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -TBA Hồ thị Hữu Công suất TBA 1x50 kVATrụ 218/30 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Tân Lập Xã Phú Nghĩa, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần Thôn Tân Lập, Xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 17/11/2026 đến 15:15:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -TBA Cty TNHH SX TM Đại Minh PhúcCông suất TBA 1x75 kVA Trụ 218/38/39B tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Tân Lập Xã Phú Nghĩa, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 17/11/2026 đến 13:40:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -TBA Cty TNHH SX TM Đại Minh PhúcCông suất TBA 400 kVA Trụ 218/38/39B tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Tân Lập Xã Phú Nghĩa, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:40:00 ngày 17/11/2026 đến 14:25:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần thôn Tân Lập Xã Phú Nghĩa, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/11/2026 đến 14:55:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -TBA HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HẬU Công suất TBA III-400 kVATrụ 245 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Tân Lập Xã Phú Nghĩa, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:05:00 ngày 17/11/2026 đến 15:35:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -TBA Hộ kinh doanh Nhà máy tôn Phú Nghĩa Công suất TBA 1x25 kVA Trụ 160/01 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ.

THỜI GIAN: Từ 15:25:00 ngày 17/11/2026 đến 15:45:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA TRỊNH THỊ NHUNG Công suất TBA 250 kVATrụ 457Btuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Bù Xia, Xã Đăk Ơ, Thành phố Đồng Nai,

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần thôn Tân Lập Xã Phú Nghĩa, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Khơn xã Đăk Ơ TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 08:50:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Công ty TNHH Solar Bảo Thiên Công suất TBA III-400 kVA Trụ 540/10tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Bù Xia, Xã Đăk Ơ, Thành phố Đồng Nai,

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 08:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRUNG ĐÌNH Công suất TBA 3x50 kVA Trụ 593/03 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Đăk Lim, Xã Đăk Ơ, Thành phố Đồng Nai,

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 08:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA HKD TRẦN VĂN LỘC Công suất TBA 3x25 kVA Trụ 555 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Bù Xia, Xã Đăk Ơ, Thành phố Đồng Nai,

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 18/11/2026 đến 09:05:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Nguyễn Thanh Thủy Công suất TBA 75 kVA Trụ 593/02 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Đăk Lim, Xã Đăk Ơ, Thành phố Đồng Nai,

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 18/11/2026 đến 09:05:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Khơn xã Đăk Ơ TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 18/11/2026 đến 09:40:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 18/11/2026 đến 10:05:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 18/11/2026 đến 10:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Công Ty TNHH XD CK SX TM DV Tín Nghĩa Đức Công suất TBA 1x25 kVA Trụ 556/177 nhánh rẽ thôn 4 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Bù Bưng, Xã Đăk Ơ, Thành phố Đồng Nai,

THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 18/11/2026 đến 10:20:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 18/11/2026 đến 10:45:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Công Ty TNHH XD CK SX TM DV Tín Nghĩa Đức Công suất TBA III-320 kVATrụ 556/181nhánh rẽ thôn 4 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Bù Bưng, Xã Đăk Ơ, Thành phố Đồng Nai,

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/11/2026 đến 10:55:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Công Ty TNHH XD CK SX TM DV Tín Nghĩa ĐứcCông suất TBA III-320 kVATrụ 556/245nhánh rẽ thôn 4 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Bù Bưng, Xã Đăk Ơ, Thành phố Đồng Nai,

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/11/2026 đến 10:55:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 18/11/2026 đến 11:20:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA CÔNG TY TNHH CAO SU HOÀNG LINH Công suất TBA 1x100 kVA Trụ 595/50A/22/20 nhánh rẽ thôn 6 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Đăk Mai, Xã Bù Gia Mập, Thành phố Đồng Nai,

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:25:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Nhà Hàng Nhật HuyCông suất TBA 1x25 kVATrụ 568 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Bù Bưng, Xã Đăk Ơ, Thành phố Đồng Nai,

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 18/11/2026 đến 11:40:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 18/11/2026 đến 12:10:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Dương Thanh Nhac ̣Công suất TBA 1x50 kVA Trụ 595/50A/29 nhánh rẽ thôn 6 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Đăk Mai, Xã Bù Gia Mập, Thành phố Đồng Nai,

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 18/11/2026 đến 11:45:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thônKhắc Khoan, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/11/2026 đến 13:40:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Trường Cấp II-III Đắk Ơ Công suất TBA 160 kVA Trụ 571 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Đăk Lim, Xã Đăk Ơ, Thành phố Đồng Nai, ,

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 18/11/2026 đến 13:40:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Hộ kinh doanh Phương Hữu Hào Công suất TBA 50 kVA Trụ 595/52B nhánh rẽ thôn 2 Bù Bưng tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Bù Bưng, xã Đăk Ơ, Thành phố Đồng Nai,

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/11/2026 đến 14:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA HKD Võ Ngọc Tin Công suất TBA 160 kVA Trụ 583 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Đăk Lim, Xã Đăk Ơ, Thành phố Đồng Nai,

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 18/11/2026 đến 14:25:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Hộ Kinh Doanh Phương Hữu Quang Công suất TBA 1x50 kVA Trụ 595/53B nhánh rẽ thôn 2 Bù Bưng tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Bù Bưng, xã Đăk Ơ, Thành phố Đồng Nai,

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 18/11/2026 đến 14:50:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Cửa Sắt Tiến Thành Công suất TBA 1x25 kVA Trụ 585 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Đăk Lim, Xã Đăk Ơ, Thành phố Đồng Nai,

THỜI GIAN: Từ 14:35:00 ngày 18/11/2026 đến 15:05:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Phạm Thanh Hoàng Công suất TBA 1x50 kVA Trụ 595/64B/57 nhánh rẽ thôn 10 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Bù Khơn, xã Đăk Ơ, Thành phố Đồng Nai,

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/11/2026 đến 15:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Đại Hòa Phát Công suất TBA 3x25 kVA Trụ 588/01 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Đăk Lim, Xã Đăk Ơ, Thành phố Đồng Nai,

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 18/11/2026 đến 15:45:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Công ty TNHH XNK Nông nghiệp CV Farm Công suất TBA 75 kVA Trụ 595/69/05 nhánh rẽ thôn 10 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Bù Khơn, xã Đăk Ơ, Thành phố Đồng Nai,

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Thành Công Công suất TBA 3x25 kVA Trụ 589 tuyến 471 BGM - Đăk Ơ, thôn Đăk Lim, Xã Đăk Ơ, Thành phố Đồng Nai,

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đăk Lim xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 10:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH MTV XD Trần Thiện thôn Đăk Lim xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 08:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HỘ KINH DOANH LÊ XUÂN HIẾU thôn Đăk Con xã Bù Gia Mập TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 19/11/2026 đến 09:10:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HỘ KINH DOANH TRẦN HOÀNG THÁI thôn Đăk Con xã Bù Gia Mập TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 19/11/2026 đến 09:55:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đăk Lim xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 19/11/2026 đến 11:05:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bưu Điện Đăk Ơ thôn Đăk Lim xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 19/11/2026 đến 11:40:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập thôn Bù Lư xã Bù Gia Mập TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:20:00 ngày 19/11/2026 đến 11:40:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD NGUYỄN VĂN HIỂN thôn Bù Lư xã Bù Gia Mập TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 19/11/2026 đến 13:40:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đăk Lim xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 19/11/2026 đến 14:15:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: THIỀU THỊ BỐN thôn Khơn xã Đăk Ơ TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:25:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đăk Lim xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/11/2026 đến 15:40:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nguyễn Văn Thắng thôn Khơn xã Đăk Ơ TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:35:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: PHẠM THÀNH LƯƠNG thôn Khơn xã Đăk Ơ TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA C.TY TNHH MTV BeoS thôn Phú Văn xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 08:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Công ty TNHH MTV Phùng Gia Huy thôn Phú Văn xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 08:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Nguyễn Hạnh thôn Phú Văn xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 20/11/2026 đến 09:10:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bình Đức xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 20/11/2026 đến 09:05:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Công ty TNHH MTV SX TM DV Hà My thôn Bình Đức xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 20/11/2026 đến 09:45:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÚ thôn Phú Văn xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 20/11/2026 đến 09:55:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA HKD Tùng Chi thôn Bình Đức xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 20/11/2026 đến 10:20:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực chợ Phú Văn thôn Phú Văn xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 20/11/2026 đến 11:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA PHẠM MINH QUANG thôn Bình Đức xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 20/11/2026 đến 10:55:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Phạm Thị Cúc Hoa thôn Đức Hạnh xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 20/11/2026 đến 11:40:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đức Hạnh xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 20/11/2026 đến 14:25:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Duy Chữ thôn Phú Văn xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 20/11/2026 đến 13:40:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV TM DV Phương An thôn Phú Văn xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:55:00 ngày 20/11/2026 đến 14:25:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Nguyễn Bá Ngọc thôn Đức Hạnh xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:35:00 ngày 20/11/2026 đến 16:05:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trần Tú Phượng thôn Phú Văn xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:35:00 ngày 20/11/2026 đến 15:10:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần bệnh viện Nhân Ái thôn Thác Dài xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:35:00 ngày 20/11/2026 đến 15:10:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Lê Thị Hà thôn Đức Hạnh xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 20/11/2026 đến 16:40:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hớn Quản





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Thịnh xã Tân Hưng TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Thịnh xã Tân Hưng TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng An xã Tân Hưng TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Long xã Tân Hưng TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/11/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/11/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/11/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/11/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/11/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/11/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/11/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/11/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/11/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/11/2026.