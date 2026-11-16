Honda City bản mới ra đã giảm sốc, rẻ hơn cả Kia Morning

Honda City bản mới ra đã giảm sốc

Khoang lái Honda City





Theo công bố từ hãng xe Nhật Bản, chương trình khuyến mại áp dụng cho tất cả khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 12/11 đến hết ngày 30/11. Mọi giao dịch thông qua hệ thống nhà phân phối ô tô Honda trên toàn quốc đều đủ điều kiện tham gia.

Cụ thể, người mua Honda City mới sẽ được hỗ trợ trực tiếp 50% lệ phí trước bạ. Đối với một mẫu xe có giá niêm yết từ 539 đến 569 triệu đồng, khoản hỗ trợ này tương đương với hàng chục triệu đồng tiền mặt được trừ thẳng vào chi phí lăn bánh. Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội tiếp cận gói vay mua xe với mức lãi suất cố định 0% trong suốt 12 tháng đầu tiên, thông qua ngân hàng đối tác VPBank. Tổng giá trị của gói khuyến mại kép này được định giá lên tới 75 triệu đồng.

Với giá hấp dẫn, Honda City còn đang rẻ hơn các mẫu hatchback hạng A ở thị trường Việt Nam như KIA Morning GT-Line giá 469 triệu đồng, còn Hyundai Grand i10 là 455 triệu đồng.

Bảng giá Honda City

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Giá lăn bánh ở Hà Nội (triệu đồng) Giá lăn bánh tại Tp. HCM (triệu đồng) Giá lăn bánh tỉnh khác (triệu đồng) Honda City L 539 619 609 595 Honda City RS 569 653 642 628

Honda City nâng cấp có gì?

Ở thị trường Việt Nam, Honda City vẫn đang là 1 trong 2 mẫu sedan bán chạy nhất chỉ sau Toyota Vios dù xe gầm thấp đang thoái trào.

Sau 10 tháng năm 2026, doanh số của Honda City đạt 5.938 xe bán ra, còn Toyota Vios là 7.590 xe. Điều này cho thấy sự bám đuổi của Honda City với đối thủ dẫn đầu đang là khá sát sao.

Để tiếp tục điều đó, Honda City 2027 vừa được nâng cấp với những thay đổi nhẹ về ngoại hình. Trong đó, phần đầu xe Honda City đã được làm mới hoàn toàn với lưới tản nhiệt tràn viền, đèn pha/cos dạng LED Projector.

Chiếc sedan hạng B này còn được thay đổi kiểu dáng bộ mâm 16 inch dạng hợp kim trông mới mẻ hơn. Đuôi xe vẫn được giữ nguyên và Honda City vẫn được đánh giá cao bởi phong cách trẻ trung, thể thao.

Honda City 2027 mới được nâng cấp.





Nội thất của Honda City vẫn thuộc hàng rộng rãi hàng đầu phân khúc nhờ các tối ưu tốt của hãng xe Nhật Bản. Xe duy trì thiết kế vô-lăng bọc da tích hợp các phím bấm chức năng, lẫy chuyển số.

Màn hình giải trí trung tâm kết nối đa phương tiện cùng nhiều tiện nghi khác như điều hòa tự động, khởi động nút bấm, ghế da…

Honda City vẫn là xe mạnh nhất phân khúc khi sở hữu động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC, sản sinh công suất cực đại 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Sức mạnh được truyền đến bánh xe thông qua hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Sedan cỡ B tầm giá 400 triệu đồng tiết kiệm xăng, rất đáng mua ở thị trường Việt hiện nay