Nhà riêng phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát giảm sâu cuối năm 2026

Cuối năm 2026, thị trường nhà riêng biến động mạnh tại 5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ

Bước sang giai đoạn cuối năm 2026, giá nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội có xu hướng hạ nhiệt. Trên nhiều kênh mua bán bất động sản, nhiều lời quảng cáo, nhiều thông tin rao bán nhà đại hạ giá, các mẩu tin đi kèm "giá siêu rẻ", "rẻ chưa từng có", thậm chí là "hạ sâu 1 tỷ", "hạ sâu 2 tỷ" thu hút sự quan tâm của nhiều người có nhu cầu mua nhà. Tại 5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ (Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát) cũng đang được nhiều môi giới bất động sản cho biết giá đang đà giảm mạnh.

Cụ thể, tại thời điểm tháng 11/2026, căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 50m2, tại đường Chế Lan Viên, phường Xuân Đỉnh hiện đang được môi giới Vũ Thanh Bình thông tin "hạ hơn 2 tỷ" xuống còn 10 tỷ đồng, tương đương 200 triệu đồng/m2. Cũng theo môi giới này, căn nhà khác thiết kế 5 tầng, rộng 50m2 tại đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh đang hạ giá sâu "1 tỷ đồng", xuống còn 11,9 tỷ đồng, tương đương 238 triệu đồng/m2.

Môi giới Sỹ Vinh thì cho biết, căn nhà thiết kế 7 tầng, rộng 50m2 tại đường Cổ Nhuế, phường Đông Ngạc hiện đang được chủ nhà "giảm giá sâu 5 tỷ đồng" xuống còn 14 tỷ đồng, tương đương 280 triệu đồng/m2.

Môi giới Lê Văn Chung thì giới thiệu căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 45m2 tại đường Văn Trì, phường Tây Tựu hiện đang được rao bán 7,8 tỷ đồng, tương đương 173,33 triệu đồng/m2. Môi giới cho biết thêm người mua "lãi ngay 1 tỷ" khi mua căn nhà này.

Căn nhà 3 tầng, rộng 35m2 tại đường Hoàng Liên, phường Thượng Cát cũng được môi giới Diệu Linh cho biết đang được rao bán với giá "siêu rẻ, chỉ hơn 3 tỷ", cụ thể là 3,85 tỷ đồng, tương đương 110 triệu đồng/m2.

Như vậy tại thời điểm cuối năm 2026, giá nhà riêng tại 5 phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát đang được chào hạ giá bán, nhiều căn giảm sâu tới 5 tỷ đồng, giá bán dao động phổ biến từ 90-300 triệu đồng/m2. Theo như khảo sát, cùng thời điểm tháng 11/2025, giá nhà tại khu vực 5 phường trên đang ở ngưỡng phổ biến từ 120-350 triệu đồng/m2. Thậm chí mức giá này còn cao hơn đối với những căn nhà có vị trí đẹp, ngoài mặt đường, thuận tiện cho kinh doanh. Những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm cũ hiện nay cũng đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn.

Giá nhà giảm tiền tỷ nhưng vẫn không hề rẻ

Trên thực tế, giá nhà đang giảm nhiệt khá sâu, thậm chí giảm vài tỷ, nhưng theo nhiều người có nhu cầu mua nhà, mức giá bán hiện nay vẫn không hề rẻ. Những căn nhà được cho là "siêu rẻ" cũng đã vượt 3 tỷ đồng. Trong khi hiện nay thu nhập bình quân của người dân không cao. Đã thế, mọi mặt hàng đều đồng loạt tăng giá, chi phí phát sinh ngày càng cao khiến cho việc tiết kiệm được tiền tỷ mua nhà cũng trở nên khó khăn.

Dù vậy việc giá nhà bắt đầu hạ nhiệt cũng khiến cho không ít người có nhu cầu ở thực cảm thấy phấn khởi. Chị Nguyễn Thị Huyền (Hưng Yên) cho biết: "Hiện nay mỗi tháng gia đình tôi phải bỏ ra 11 triệu tiền thuê nhà, tính ra hết hơn 130 triệu đồng một năm, khá tốn kém. Nếu như giá nhà cứ tăng mạnh như giai đoạn 2024-2025 thì chắc chắn vợ chồng tôi không thể đủ khả năng mua nhà." Chị Huyền cũng phấn khởi cho biết, vợ chồng chị đang dự định đợi thêm một thời gian nữa cho giá nhà ổn định hơn rồi vợ chồng cố gắng mua được căn nhà cho riêng mình.

Qủa thực việc mua nhà chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, những biến động của thị trường bất động sản thời gian qua đang khiến nhiều người mua nhà ở thực nhìn thấy hy vọng. Tuy nhiên giá nhà giảm cũng khiến cho nhiều nhà đầu tư cảm thấy lo lắng.

5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ sau sáp nhập 1. Phường Tây Tựu Phường Tây Tựu hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Tây Tựu, Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ. 2. Phường Phú Diễn Phường Phú Diễn được sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Diễn; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm cũ, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ. 3. Phường Xuân Đỉnh Phường Xuân Đỉnh trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Tảo, Xuân Đỉnh quận Bắc Từ Liêm cũ, Xuân La thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ. 4. Phường Đông Ngạc Phường Đông Ngạc được sáp nhập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Đức Thắng thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đông Ngạc, Cổ Nhuế 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Đỉnh, Thụy Phương, Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ. 5. Phường Thượng Cát Phường Thượng Cát hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thượng Cát, Liên Mạc thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Thụy Phương thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Cổ Nhuế 2, Minh Khai, Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

Hạ giá tiền tỷ, nhà riêng tại phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ rao bán rầm rộ GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 4 phường mới: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ được hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ đã bắt đầu giảm nhiệt.